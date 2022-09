Anglo American, Amazon, Enel y más: la agenda por lobby de Nicolás Grau en agosto

Un ajetreado agosto vivió el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ese mes anunció el nuevo Fogape y además se encontraba en plena preparación -en conjunto con el ministerio de Hacienda- de la ambiciosa Agenda Pro Inversión.

Sumado a lo anterior, el ministro sostuvo una intensa ronda de reuniones por lobby. En total, en agosto Grau asistió a 19 citas, casi duplicando la cantidad de julio (10). Entre las empresas con las cuales se reunió el secretario de Estado destacan Anglo American, Enel, Amazon -bajo su área de servicios de cloud computing Amazon Web Services (AWS)-, AES Chile y Colbún.

En representación de Colbún, el 11 de agosto se reunieron con el secretario de Estado Juan Pablo Schaeffer, Juan Eduardo Vásquez y José Ignacio Escobar. Este último asumió el pasado 16 de mayo como nuevo CEO de la empresa, en reemplazo de Thomas Keller, quien estuvo casi ocho años al frente de la compañía.

En la cita, de acuerdo a la plataforma de lobby, se llevó a cabo la presentación de Escobar como nuevo CEO, además del plan de desarrollo e inversiones de la empresa y de las propuestas de mejoras para la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) y el portal del Sistema Unificado de Permisos (Super). Además, en la reunión le hicieron comentarios respecto al impuesto verde.

Pocos días después de la cita con el titular de Economía, la generadora perteneciente al grupo Matte ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Arica y Parinacota el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Parque Fotovoltaico Celda Solar, iniciativa ubicada en el sector de Pampa de Camarones, en la comuna de Camarones.

Celda Solar es el primer proyecto de generación de Colbún en dicha Región y se emplazará en un espacio de aproximadamente 960 hectáreas. La zona forma parte de una reserva de terrenos fiscales constituida por el Estado para el desarrollo de proyectos de generación de energía renovable en la comuna de Camarones. El parque considera una capacidad instalada máxima total de 421,9 MW y adicionalmente un sistema de baterías de 240 MW por 5 horas.

Otra de las reuniones que sostuvo el secretario de Estado fue el 12 de agosto con AES Chile, quienes le presentaron el portafolio de inversión de la compañía, los planes de descarbonización de la matriz, entre otros.

La estrategia de descarbonización de la firma, denominada Greentegra, está siendo llevada a cabo desde 2018. “Desde entonces, la compañía ha firmado contratos de fuentes renovables por más de 11 TWh al año, mientras que, en términos de capacidad, ha incorporado 392 MW de generación renovable y baterías a su portafolio y tiene actualmente 1.030 MW en construcción”, de acuerdo a la plataforma de lobby.

En total, la firma pretende aumentar en 209% su capacidad instalada de energía renovable y baterías al 2025, incorporando un total de 2,8 GW adicionales a su portafolio. Lo anterior implica inversiones cercanas a los US $3.000 millones, lo que generaría más de 7 mil empleos directos en los mercados en los que tiene presencia.

Amazon

Más tarde, el 17 agosto, Grau se reunió con representantes de Servicios Amazon Web Services Limitada (AWS) para abordar las inversiones de la empresa en nuestro país. A finales de julio AWS había informado que tiene previsto un crecimiento sostenido en Chile y el resto de América Latina en los próximos años.

En ese entonces, la firma inició el proceso para obtener el permiso ambiental para construir un centro de datos en Santiago que implicaría una inversión de US$ 205 millones. El objetivo de dicho proyecto es proveer de servicios de almacenamiento y gestión de datos tecnológicos, para usuarios a nivel local.

Otra reunión por lobby que sostuvo el ministro Grau fue el 25 de agosto con Pedro Urzúa y Fabrizio Barderi en representación de Enel Chile y James Stancampiano en representación de Enel Generación. En la cita, Enel le presentó el plan de inversiones al ministro Grau.

Un día antes de la reunión, Enel Américas, el conglomerado en la región latinoamericana de Enel, anunció que concretó la venta de su central térmica a gas en Brasil por US$ 96 millones por el 100% de las acciones de dicha filial.

Sobre el detalle de los montos de la venta, Bustilho de Oliveira, gerente de administración, finanzas y control de la compañía, comentó a la CMF en ese entonces que la “filial Enel Brasil recibió con esta fecha el pago de aproximadamente US$ 96 millones, luego de cumplimiento de todas las condiciones previstas en el Contrato de Compraventa. Dicho valor representa un Enterprise Value de aproximadamente US$ 85 millones (...)”.

Finalmente, la última reunión del octavo mes del año del ministro de Economía registrada en la plataforma de lobby es del 26 de agosto. La cita fue con representantes de la minera Anglo American, quienes le presentaron la cartera de proyectos de hidrógeno verde de la firma a Grau, de acuerdo a la plataforma de lobby.

Actualmente, Anglo American se encuentra en disputa por dos de sus proyectos: El primero es la ampliación de su faena Los Bronces (Los Bronces Integrado), que considera una inversión por US$ 3 mil millones y que busca incrementar la eficiencia de la operación del yacimiento. El otro es la Continuidad Operacional Fase V El Soldado (con una inversión de US$40 millones), cuyo fin es hacer frente al incremento en los costos de operación de la mina asociado al transporte de estéril.

Por su parte, Los Bronces Integrado está siendo sometido a la votación del comité de Ministros tras el rechazo a la iniciativa por parte de la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). En tanto, con respecto a El Soldado, el 14 de septiembre la minera presentó un reclamo de ilegalidad ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) debido a que la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso (COEVA) había rechazado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto.