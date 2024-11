Exclusivo suscriptor

Banco Central por factoring no regulado: “Ampliar la disponibilidad de información de este tipo de empresas sería beneficioso”

hace 52 minutos Tiempo de lectura: 4 minutos

En su Informe de Estabilidad Financiera del segundo semestre, la entidad detalló que entre los años 2009 y 2024 el factoring aumentó desde un 1,5% del PIB, unos US$ 4.100 millones, hasta aproximadamente 2,7% del PIB, unos US$ 5.800 millones a junio de este año. La banca representa el 74%, y los factoring no regulados un 2%.