Bankman-Fried cuenta su versión del colapso de FTX en Twitter

En una serie de tuits, Sam Bankman-Fried, exdirector ejecutivo de FTX.com, se refirió a la crisis del sector de las criptomonedas que él mismo ayudó a provocar.

El miércoles, agregó otros 18 tuits a un hilo interminable que comenzó a principios de la semana. Los mensajes, publicados con intervalos esporádicos, combinan disculpas por sus fallas con su perspectiva sobre lo que salió mal en las empresas que fundó y dirigió. Se suman a una serie anterior de publicaciones crípticas que terminaron con el mensaje “Lo que pasó”, seguido de una insinuación de que se conocerían revelaciones.

Con el conocimiento que proporciona la visión retrospectiva, declaró cómo haría todo lo que fuera posible para salvar el dinero de los clientes, reflexionó sobre lo difícil que es regular la criptoesfera y se jactó de haber estado “en la portada de todas las revistas” antes de la caída meteórica de FTX. “Nos volvimos demasiado confiados y descuidados”, dijo.

No está claro si los tuits de Bankman-Fried, que se enfrenta a los interrogatorios desde el Departamento de Justicia hasta los reguladores de las Bahamas, ayudará o dificultará su defensa judicial.

Si a Bankman-Fried le preocupa cómo responderán los reguladores a la espectacular implosión de FTX, no lo demuestra. En una entrevista a través de un mensaje directo de Twitter con Kelsey Piper de Vox, fue contundente: “A la m--- los reguladores” y “lo empeoran todo”. Estuvo de acuerdo en que la industria de las criptomonedas necesita más protecciones para los consumidores, “pero los reguladores no pueden hacerlo”.

Concluyó los tuits más recientes del hilo con lo siguiente: “Lo que importa es lo que haces -- es *realmente* hacerlo bien o mal, no solo *hablar* de hacerlo bien o *usar lenguaje ASG*”, refiriéndose a los criterios ambiental, social y de gobernanza corporativa. “De todos modos, nada de eso importa ahora. Lo que importa es hacer lo mejor que puedo. Y hacer todo lo que puedo por los clientes de FTX”.

Pero no dejó en claro exactamente cómo pretende ayudar a los clientes de la colapsada bolsa de criptomonedas con sede en las Bahamas, dado que ya no es el director ejecutivo.

La reacción a las publicaciones no se hizo esperar, y la nueva dirección de FTX se apresuró a distanciarse de él. La empresa publicó un comunicado atribuido a ex liquidador de Enron y nuevo director ejecutivo de FTX, John J. Ray, que decía: “El Sr. Bankman-Fried no desempeña ninguna función actual en @FTX_Official, FTX US o Alameda Research Ltd. y no habla en su nombre”.

Bankman-Fried no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.