Boeing registra pérdidas en el último trimestre, pero su primer flujo de caja libre positivo desde 2018

Las pérdidas de Boeing se ampliaron a US$ 3.500 millones en 2022, pero el fabricante de aviones estadounidense informó de su primer flujo de caja positivo anual desde 2018 gracias a mayores entregas comerciales.

Las acciones de Boeing caían un 1,7% en las operaciones previas a la apertura de la sesión del miércoles, después de que la compañía incumplió las expectativas del mercado para ingresos y ganancias trimestrales.

Boeing generó US$ 3.100 millones en flujo de caja libre en el último trimestre de 2022, lo que se compara con los US$ 2.500 millones que esperaba la empresa para el cuarto trimestre. El fabricante de aviones registró US$ 2.300 millones en todo 2022.

La compañía todavía enfrenta problemas en la cadena de suministro y está trabajando para mejorar los resultados en su unidad Boeing Defense, que registró una pérdida de 3.500 millones de dólares en 2022.

FILE PHOTO: An aerial view of a Boeing 777X airplane (top) parked next to Boeing 737 MAX 10 airplanes at King County International Airport-Boeing Field in Seattle, Washington, U.S, June 1, 2022. REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo

Boeing registró ingresos en el cuarto trimestre de US$ 20.000 millones, frente a los US$ 14.790 millones del mismo trimestre del año previo, y una pérdida por acción de US$ 1,75. Se esperaba que Boeing reportara ingresos de US$ 20.380 millones en el trimestre y una ganancia de US$ 0,26 por acción, según datos de Refinitiv.

“Aunque los retos persisten, estamos bien posicionados y en el camino correcto para restaurar nuestra fortaleza operativa y financiera”, declaró el presidente ejecutivo de Boeing, Dave Calhoun.

Boeing afirmó que prevé entregar hasta 450 aviones 737 MAX de fuselaje estrecho y entre 70 y 80 787 Dreamliner de fuselaje ancho en 2023. La compañía reiteró que espera generar entre US$ 3.000 y US$ 5.000 millones de flujo de caja libre en 2023.

“Si bien hemos hecho progresos significativos, los retos persisten y tenemos más trabajo por delante para impulsar la estabilidad en nuestras operaciones y dentro de la cadena de suministro”, dijo Calhoun en un correo electrónico a los empleados.