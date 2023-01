Dólar llega a su menor nivel en casi 10 meses y expertos anticipan impactos a la baja en precios de paquetes turísticos, pasajes de avión y bencinas

El dólar sigue generando sorpresas positivas para la economía chilena. Esta vez la divisa estadounidense continuó su senda bajista y cerró en $802 siendo su menor nivel en casi 10 meses. Así, desde principios de año, el dólar en Chile acumula una baja de $48, mientras que sólo en la jornada de este martes bajó $11,5 y en las últimas tres jornadas completa una merma de $48. Ahora desde el peak de los $1.051, alcanzado en julio de 2022, la moneda norteamericana ha caído 23,7% que se traducen en $250.

¿Qué hay detrás de esta sostenida baja? Primero, los expertos mencionan que la apertura de China está teniendo efectos en la actividad lo que se ve reflejado en el precio del cobre que cerró el martes en US$4,22 la libra.

Lo segundo es que el mercado, en un escenario base, ve que la Reserva Federal no deberá subir la tasa de interés sobre 5%, por lo que ya se ve un horizonte de término lo que ha generado una depreciación global de la moneda. Y como tercer punto está la menor incertidumbre interna que ha ido generando el acuerdo para redactar la nueva Constitución.

Juan Ortiz, economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) sostiene que los factores que explican la apreciación del tipo de cambio nominal son principalmente de origen externo. “En Estados Unidos desde junio de 2022, la inflación mantiene la tendencia a la baja llegando a 6,5% anual en diciembre. Asimismo, los resultados se han ubicado marginalmente por debajo de las expectativas los últimos meses, por lo que las expectativas de un ajuste más agresivo de la Tasa de Política Monetaria por parte de la Reserva Federal se han reducido, lo que ha incidido en la depreciación del dólar multilateral”.

A nivel interno, Sergio Godoy, economista jefe de STF Capital, apuntó el factor interno mencionando que “el proceso constitucional chileno que tiene claros límites”, lo que genera una menor incertidumbre.

Pese a que la divisa quedó al borde de romper la barrera de los $800, los economistas no ven que esta tendencia pueda ser sostenible. “Si bien, el tipo de cambio local venía hace ya varios días mostrando esta tendencia ante un escenario internacional y local más favorable, la velocidad de esta apreciación no es sostenible en el tiempo, lo que principalmente se asocia a un flujo particular de venta el día de hoy (martes)”, sostuvo la economista de Euroamerica, Martina Ogaz.

Francisca Pérez, economista de Bci, afirma que “los modelos de fundamentales nos señalan que el tipo de cambio está fuera del rango de error, por lo que no vemos que ésta sea una baja sostenible, es más bien algo de corto plazo, y deberíamos ver un rebote para terminar el año en niveles por sobre los $850″.

Para Ortiz si bien los factores externos han gatillado una importante apreciación de la moneda, “no vemos que esta tenga una fuerte tendencia hacia los $750, dado que este año la economía tendrá una caída anual en la actividad, sumado al hecho que el mercado ya internalizo el proceso de menor impulso al alza de la tasa de interés en Estados Unidos y el impulso en la actividad en China”.

¿Cómo impacta en Chile?

Un factor determinante para la inflación en Chile es la evolución del dólar. Esto, porque de los 303 productos que integran la canasta de IPC, 223 son transables y, por ende, son susceptibles de ser comercializados internacionalmente. Por ejemplo, todos los bienes no perecibles entran en esta categoría. Corresponden al 54,14% de la canasta IPC. Mientras que los productos no transables, que son los que tienen origen interno y no son posibles de ser comercializados internacionalmente, son 80 y representan el 45,86% de la canasta de IPC.

Por esta razón, los expertos esperan que este factor sea un elemento para contener las presiones inflacionarias, y con un impacto directo en algunos productos donde el dólar incide de manera directa. Ahora, ¿qué tan permanente es su efecto? dependerá de lo permanente que se mantenga el precio del dólar en estos niveles.

Entre esos productos están paquete turístico, pasaje de avión y las bencinas, mientras que en bienes importados podría haber un mayor retraso y reflejarse en marzo. Eso lo refuerza la visión de Pérez, quien afirma que “se podrían observar impactos positivos sobre el IPC en algunos bienes de traspaso rápido para enero y febrero como paquete turístico y transporte aéreo, en cuanto a bienes importados hay algo de mayor retraso debido a que las empresas se cubren, y podríamos ver efectos ya en marzo”.

Ortiz puntualiza que “efectivamente en estos productos tiene efectos a la baja, ya que impacta los bienes transables”. El experto menciona que “su incidencia se dará especialmente en los meses de febrero y marzo, pero lo clave es la persistencia del tipo de cambio en torno a $800″.

Otro de los impactos más directos es en las bencinas, que si bien ya han registrado ocho semanas de bajas, se espera que esta tendencia al menos se mantenga hasta mediados o fines de febrero. En este punto, Ogaz añade que “hay productos que internalizan mucho más rápido estos descensos como combustibles, los que dado el último cambio en el Mepco deberíamos demorarnos algo más en ver estos eventuales traspasos si efectivamente se mantienen en el tiempo”.

Tomás Flores, economista de Libertad y Desarrollo, suma otros elementos: “La baja del dólar le permite a los bienes transables, como alimentos, a moderar los incrementos que se podrían producir en los próximos meses en los precios internacionales debido a la reapertura de China”.

Se anticipa una baja en la tasa de interés

El menor precio del dólar y su impacto en la inflación podría anticipar el inicio en la baja de la tasa de interés por parte del Banco Central. Pero esa opción la descartan de plano los economistas quien no ven factible que por ahora, el ente rector, anticipe la reducción de la TPM que hoy se ubica en 11,25%.

En este punto, Ogaz argumenta que en lo inmediato no ven cambios en la tasa de interés en la próxima reunión de este jueves. “Nuestro escenario base contempla un recorte de 100 puntos base en la próxima reunión de fines de marzo, por lo cual no creemos que un tipo de cambio en estos niveles lleve al BC adelantar un recorte”.

Misma visión entrega Pérez quien dice que no ven espacio para que el Banco Central adelante la baja de tasas para el primer trimestre de 2023. “Vemos que los fundamentos de la economía no han cambiado, por lo que creemos que el próximo movimiento será en junio”.

Y Godoy dice que “estos niveles de tipo de cambio no afectan la decisión de corto plazo del Banco Central. “A pesar de que, en general, la apreciación de la moneda ayuda a contener la inflación, el nivel de inflación en Chile es tan alto en particular que el Banco Central va a ser prudente y esperar datos concretos de caída de la inflación para empezar a reducir la tasa de interés. Esperamos la primera reducción de 100pb o más en abril”.

Ortiz suma otra visión: “El Banco Central hoy por hoy, está observando en IPC efectivo y su dinámica en el corto plazo, para confirmar el proceso de ajuste del IPC mensual a la baja, respecto a los meses previos, y consolidar así la tendencia a una inflación anual más baja. Por lo tanto, si bien la apreciación del tipo de cambio incide en el margen, hay otros factores que impulsan el IPC al alza, como es el impacto del IVA a servicios”.