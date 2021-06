Bofa asegura que petróleo dejó atrás 12 años de bajas y podría avanzar a nuevos máximos históricos

Esta semana el barril de petróleo Brent cotiza por encima de los US$70 el barril y el WTI le sigue de cerca con US$68,39. Esto gracias a las alzas por encima del 1% de las últimas dos jornadas, las que si bien se fundan en decisiones consensuadas por la OPEP+ y perspectivas de alta demanda, han animado a Bank of America a ir más allá de las circunstancias actuales, ofreciendo audaces pronósticos.

De acuerdo a un informe publicado hoy por el banco estadounidense, el incremento del crudo, que se ha extendido por dos meses, “señala el final de la caída de 12 años”, de esta manera considera que se está “al menos” en el comienzo de “una tendencia alcista gradual”, la cual traza una “trayectoria (tarde o temprano) a nuevos máximos históricos”.

Según detallan, el petróleo “tienen una trayectoria técnica al alza”, que conduciría sus precios incluso hasta US$175 el barrial en la segunda mitad de la década, con objetivos intermedios de US$ 76, US$ 105 y US$ 134 en los próximos años.

Sin aventurarse a dar proyecciones tan específicas, Norbert Rucker, analista del banco suizo Julius Baer, se suma a los positivos pronósticos. “Esperamos que los precios del petróleo se muevan mucho más allá de los 70 dólares por barril hacia mediados de año”, indica en una nota difundida esta mañana.

Los eventos del momento

Estas reflexiones se dan en el marco de las alzas observadas esta semana, que obedecen más puntualmente a que la OPEP y sus aliados (OPEP+) impulsarán la producción en julio, de manera que se devolverán al mercados un total de 2,1 millones de barriles por día al mercado entre mayo y julio.

Aunque un aumento de la oferta debiera conducir a bajas en los precios, el mercado está anticipando que este adicional se dará en el marco de una fuerte recuperación de la demanda, gracias a la reactivación postpandémica de la economía internacional. En ese marco, fue bien recibida la coordinación del cartel petrolero.

“La confianza en el mercado del petróleo es muy buena gracias a la fuerte recuperación de la demanda y la disciplina productiva mostrada por la OPEP+”, señala Eugen Weinberg, jefe de investigación de commodities en Commerzbank. “El mercado debería poder absorber este volumen adicional con facilidad”, agrega.

El experto también destacó que “el hecho de que la reunión (de la OPEP+) duró apenas 20 minutos, lo que la convierte en la más corta en la historia de la organización, es una prueba más de la unidad y la confianza del grupo en la recuperación actual del mercado y los precios. Este optimismo de los principales exportadores de petróleo está dando un apoyo adicional al repunte de los precios del petróleo”.

Factor iraní

El plazo hasta julio del acuerdo petrolero que celebra el mercado no se pudo extender más allá, debido a uno de los elementos que también jugará un rol importante en el movimiento de los precios a del crudo a mediano plazo: Irán.

Hasta ahora, la lentitud en las conversaciones que el país sostiene con Estados Unido, para retomar el acuerdo nuclear y así quedar liberado de las sanciones que limitan sus negocios petroleros, se ha configurado como otro de los elementos que favorece el valor del oro negro.

“La fuerte dinámica de la demanda y los probables retrasos en las negociaciones del acuerdo nuclear con Irán empujaron los precios del petróleo por encima del muy esperado nivel de 70 dólares por barril”, especificaba Rucker.

Como avance este asunto de carácter geopolítico también incidirá en la ruta que decida seguir después de julio la OPEP+, que intentará equilibrar el mercado en caso de que los iraníes retornen con todo al mercado mundial de crudo.