Cadem: percepción sobre situación económica de las empresas alcanza su mayor nivel desde 2014 y mejoran perspectivas sobre empleo

Un creciente optimismo de la población en Chile respecto al panorama económico del país se viene advirtiendo hace algunas semanas en la encuesta Cadem, particularmente respecto a la percepción sobre la situación económica de las empresas, que en su entrega de este lunes alcanzó la mejor puntuación desde julio de 2014.

En el sondeo realizado la semana pasada, un 74% de los encuestados manifestó tener una percepción “buena” o “muy buena” en la materia, un aumento importante desde el 68% observado en la encuesta anterior, pero aún más potente en relación al 47% con el que comenzó el año. Queda así muy cerca del 73% que se observaba la semana posterior al estallido social, desde cuando comenzó a ceder.

De esta manera, la percepción “mala” o “muy mala” sobre la situación de las empresas se reduce entonces a 13%, frente al 35% de la primera semana de enero de 2021.

En este contexto, también queda de manifiesto una mejora en las expectativas de empleo. Aunque en esta área sigue primando la percepción negativa, que se queda con un 51%, la brece de diez puntos con el 41% que tiene una opinión más positiva, es de las más bajas desde principios de 2018.

Cambio en la tendencia de expectativas de empleo

Se acerca así a un escenario como el que había justamente en 2014, cuando la opinión positiva superaba a la negativa. Que se pueda concretar ese cambio en la tendencia en las expectativas de empleo, es algo que a juicio de Roberto Izikson, socio y gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de Cadem, no se puede descartar.

“Hay una oportunidad”, señala Izikson, argumentando que “todo va a depender, primero, de las condiciones sanitarias, que se pueda extender esta nueva normalidad, condicionada al plan paso a paso y que permita la movilidad, el trabajo, la circulación para poder ir a comprar...etcétera. “También va a depender de que se mantengan planes de flexibilización, de teletrabajo vigentes, que no estresen de alguna manera a la ciudad y a la vida de los empleados”.

Desde su punto de vista, la pandemia “es una de las grandes variables hoy en día. Ahora que está el debate sobre Omicrón y la posibilidad de que llegue a Chile, eso va a tener un impacto sobre las expectativas económicas de los chilenos y también de los empresarios. En tercer lugar, también dependerá de que el Estado tenga incentivos para la contratación, sobre de aquellos que se han visto más afectados, como mujeres o industrias específicas como el turismo”.

Cadem también consultó sobre la situación sanitaria y más particularmente sobre las posibilidades de contagio, marco en el que el 46% manifestó estar “mucho o bastante preocupado” frente al 35% que dijo estar “poco o nada preocupado”. A principios de años, esos porcentajes marcaban 59% y 26%, respectivamente.

Economía estancada o en retroceso

Pese a las mejoras antes señaladas, en el área de “Economía y Sociedad” la encuesta publicada este domingo también da cuenta de la evaluación todavía negativa que se hace de la economía en su conjunto.

Frente a la consulta: “¿Ud. cree que en el momento actual la economía chilena está: progresando, estancada o en retroceso?” El 74% respondió que la ve “estancada” o “retrocediendo”, mientras que el 26% la ve “progresando”. De todas manera, se trata de las cifras más favorables que se observan desde los meses previos al estallido social.

Sin embargo, la mejora en las cifras no está garantizada y no sólo depende de la evaluación de la pandemia. Según Izikson el fin del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), aún “no ha sido captado” en la encuesta Cadem.

“Cuando no haya más IFE, en la medida que el mercado laboral tenga la capacidad de reemplazar y la gente pueda sentir que pueda mantener sus gastos y su calidad de vida, sin ayuda del Estado, no va a haber problema. Si es que hay un segmento de chilenos que no tiene esa capacidad y que se acostumbró a vivir con IFE este último tiempo, va a haber un problema en la percepción de expectativas que no va a ser menor”, explicó.