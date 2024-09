Casinos de Chile: La filial de Enjoy que tendrá los mayores activos en Chile y que nace tras la reorganización

La reorganización judicial de la cadena de casinos Enjoy, aprobada por sus acreedores a inicios de agosto, ya está en marcha. El proceso incluye una reorganización corporativa de la empresa y la creación de distintos vehículos de inversión en los cuales agrupará diversos activos.

El 7 de agosto, con el voto del 99% de los acreedores, la empresa consiguió la aprobación de su plan de reorganización, el segundo presentado tras la pandemia, que pretende dar continuidad a la operación, conseguir capital de trabajo y reprogramar el pago de sus abultadas deudas.

El acuerdo con sus acreedores consideraba la agrupación de los activos en tres nuevas sociedades que, al cierre del pacto, no tenían nombres.

La primera fue denominada NewCo 1 (por New Company, nueva compañía): ahí se agruparían las instalaciones de Punta del Este, donde Enjoy tiene uno de sus mayores casinos, además de dos activos en Chile.

La segunda es NewCo 2, la que tendría los activos correspondientes a casinos y hoteles de Rinconada, Antofagasta, Chiloé, Viña del Mar, Coquimbo, Pucón y hotel de Puerto Varas.

El resto de los activos quedarían bajo la administración de Enjoy y corresponde a las operaciones de San Antonio y Los Ángeles.

Una semana después de la aprobación de sus acreedores, Enjoy formalizó la creación de la primera sociedad, que corresponde a la New Co 2. El 13 de agosto se creó la sociedad por acciones Casinos de Chile, la que tendrá entonces las operaciones de seis casinos y un hotel, todos en Chile.

Poco después, el 6 de septiembre, esa sociedad fue modificada aumentando su capital social a $ 226.515 millones. La New Co 2, ahora llamada Casinos de Chile SpA, tendrá dos series de acciones. Según los acuerdos con los acreedores, cerca del 95% de las acciones las tendrán los denominados emisores, que corresponde a BTG Pactual, Orsan Seguros de Crédito, Cesce Aseguradora y Avla Seguros de Crédito, los que emitieron boletas de garantía en favor de cuatro casinos.

La New Co 2 tendrá un nuevo financiamiento del capital de trabajo y entre los objetivos declarados de la sociedad hay tres relevantes: pagar el retorno preferente de las acciones que suscriban los emisores; mantener la operación de los casinos de esa nueva empresa y, por último, “vender todo o parte de los activos de propiedad de New Co 2″, dice el hecho esencial de agosto que detalló el acuerdo aprobado en la junta de acreedores.

La reorganización societaria facilita la eventual venta de activos de Enjoy. En marzo, la compañía había indicado que había recibido manifestaciones de interés por parte de terceros. En esa ocasión se deslizó el futuro eventual de los activos agrupados en la New Co., que congrega la mayor parte de las operaciones en Chile: “Respecto de una de las ofertas y/o declaraciones de interés por activos en Chile, hay un operador internacional que ha indicado su interés por la operación de Chile como una unidad de negocio única, incluyendo todos sus activos”, decía la firma en un hecho esencial de marzo. El interesado, entonces, era un grupo mexicano, Logrand International Group.