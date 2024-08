CMF investiga fondo creado para saldar deudas de Antonio Jalaff: exgerente de Patio declara por siete horas

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) lleva a cabo una reservada investigación derivada de los negocios de los hermanos Jalaff, ex socios del grupo Patio, quienes han sido mencionados además en las indagaciones del caso Audios por su vínculo con Luis Hermosilla y el controlador del factoring Factop, Daniel Sauer. La investigación está a cargo de la Unidad de Investigación (UI), un equipo conformado por 21 profesionales dedicados a investigar posibles infracciones en los mercados de valores y seguros desde su creación en 2018.

El miércoles 14 de agosto, a las 10:30 horas, Marcelo Medina del Gatto, exgerente de Patio -conglomerado que opera una serie de inmuebles con presencia en Chile, Perú, México y Estados Unidos- prestó declaración ante la CMF. La audiencia tuvo lugar en el octavo piso del edificio ubicado en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449, donde el ejecutivo estuvo acompañado por sus asesores legales de la firma Barruel y Borzutzky Abogados.

En una sala, Medina fue interrogado por cinco miembros de la Unidad de Inteligencia de la CMF durante siete horas.

Según conocedores de la diligencia, las preguntas del interrogatorio se centraron en la creación del Fondo Reestructurado, un vehículo de inversión cuyo objetivo era liquidar las deudas de Antonio Jalaff, exfundador del Grupo Patio. En Chile, Jalaff enfrenta más de 30 causas judiciales por deudas que ascienden a US$28 millones.

Marcelo Medina del Gatto, 60 años, trabajó por casi dos décadas en sociedades ligadas al grupo Patio, bajo el mando de Christian Menichetti y el ex CEO de Patio, Álvaro Jalaff. El ejecutivo, que antes trabajó en Andueza y Sedwick Corredores de Seguros, entró a Patio en 2006 y fue subgerente de administración y finanzas hasta 2016, cuando pasó a una nueva sociedad creada para realizar servicios contables tributarios y de facturación para Patio y algunos socios: Servicios Integrales de Backoffice SpA, SIBO.

En la declaración ante la CMF, los funcionarios de la Unidad de Inteligencia le consultaron sobre su relación con los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff y las gestiones con Larrain Vial para la venta de su participación en Grupo Patio. También sobre los nexos del abogado Luis Hermosilla con la familia Jalaff y las sociedades que eran beneficiadas con la emisión de facturas falsas, dijeron conocedores de la diligencia.

También le preguntaron si tenía relación con la sociedad Las Vegas e Inversiones Barros Negros, ligadas a los hermanos Jalaff, y la creación con el Fondo Reestructurado: en particular sobre cómo se valorizaron sus activos.

En la diligencia, Andrés Montes, fiscal de la Unidad de Investigación consultó sobre quienes tenían conocimiento y participaban de la emisión de facturas falsas en Factop, factoring de propiedad de los hermanos, Daniel y Ariel Sauer, y Rodrigo Topelberg.

Los investigadores también indagaron sobre qué sistema operativo usaba SIBO, sociedad en la que Álvaro Jalaff tenía el 80% y Medina, el 20% restante.

En el interrogatorio estaban tres abogados, dos analistas y el fiscal Montes.

Consultada sobre este artículo, la abogada Susana Borzutzky no efectuó comentarios.

La declaración en Fiscalía

El ejecutivo, que conoció en detalle la gestión de los hermanos Jalaff en Patio, prestó declaración de manera voluntaria ante el fiscal Felipe Sepúlveda de la Fiscalía Metropolitana Oriente el 8 de agosto.

En su declaración ante la fiscalía, el también exsubgerente de administración y finanzas de Patio relató la estrecha relación que mantenía Hermosilla con los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff, ex socios controladores del conglomerado que cuenta con presencia en Chile, Perú, México y Estados Unidos.

“Conocí al padre de Luis Hermosilla, el abogado Nurieldín Hermosilla, quien era el abogado de Sergio Jalaff Escandar. Estaba ligado a GD Patio, con la que hizo algunas inversiones, como el Restaurante Mizu, desde que entré a trabajar con ellos”, afirmó.

“Aproximadamente en el año 2008, me percaté de que el hijo de don Nurieldín, el abogado Luis Hermosilla, tomó su lugar como abogado de los hijos de Jalaff de forma permanente y para casos puntuales. Luis, además, era cercano personalmente a ellos y tenía un rol como mediador entre ellos, al igual que Darío Calderón”, añadió.

“Posteriormente, en el año 2017, Luis Hermosilla me asesoró en un litigio penal a través de un abogado que trabaja con él. Ahí me tocó tratar más con él, además de tener oficina en el mismo edificio. Luego, me tocó asistir a reuniones en las que él estaba presente, en las que se trataba la situación financiera de Antonio Jalaff debido a su excesivo endeudamiento y las implicancias legales de aquello. Esto lo situó a principios de 2022. Había acreedores con más complicaciones, y Luis Hermosilla tomó un rol más activo, conociendo, por ejemplo, la deuda que existía con Factop y otros acreedores. Dentro del problema que tomó conocimiento Luis Hermosilla estaba el tema de las facturas de Antonio”, explicó.