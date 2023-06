Comenzó la negociación: SQM y Codelco ya tuvieron primera reunión en las oficinas del estudio Carey

Fue el lunes a las 16 horas. Codelco y SQM comenzaron ya a trabajar en la negociación por el futuro del Salar de Atacama, en la que la minera estatal busca ingresar -por encargo del gobierno de Gabriel Boric- a un negocio que hoy no explota; y SQM se juega mantenerse en el mayor yacimiento mundial del litio más allá de 2030.

Todo ha avanzado rápido. El 20 de abril, Gabriel Boric anunció la estrategia nacional del litio, que incluye un mandato para Codelco: negociar el ingreso del Estado al Salar de atacama y desarrollar otros proyectos de explotación de litio en otros salares.

El 18 de mayo, Codelco constituyó dos filiales para esos fines: Minera Tarar SpA, cuyo nombre significa blanco en lengua kunza, para el Salar de Atacama, y Salares de Chile, para el resto de las operaciones potenciales en otros depósitos. Ambas filiales serán presididas por Máximo Pacheco y tendrán como vicepresidente a Eduardo Bitrán, el hombre clave de Corfo en las negociaciones de 2017 con SQM.

El 22 de mayo, Corfo mandató a Codelco formalmente las negociaciones a través de una carta y pocos días después, esa misma semana, el viernes 26 de mayo, los líderes de ambas empresas se reunieron en las oficinas de la minera estatal en su primer cara a cara. Ese día fue una reunión de a dos: Máximo Pacheco, presidente de Codelco, y Ricardo Ramos, gerente general de SQM, quienes anunciaron además que serían ellos dos quienes liderarían formalmente las negociaciones.

Aquella fue una reunión casi protocolar, con fotos oficiales enviadas a la prensa y escuetas declaraciones a la salida. La negociación de verdad partió esta semana. Y el primer hito, reservado y fuera ya de los ojos de comunicación, se fechó el lunes, pasadas las 16 horas. Las partes se reunieron en las oficinas de Carey, el mayor estudio del país, que asesora en esta negociación a Codelco. El bufete, que tiene más de 200 abogados, tiene oficinas de reuniones en el piso 43 de la Torre Titanium.

Las dos partes trabajan además con dos bancos de inversión internacionales que no servirán de respaldo a las negociaciones. Por Codelco trabajará Morgan Stanley, mientras SQM será asesorado por Bank of America. Aquellos bancos, sin embargo, no estarán necesariamente en la mesa de negociaciones, la que, por definición de ambas partes, estará integrada por equipos pequeños, para facilitar los avances y evitar filtraciones.

Pacheco será asesorado por un equipo multidisciplinario de Carey, liderado por el abogado Rafael Vergara, quien hoy está fuera de Chile. Y trabajará junto a otros ejecutivos relevantes de la cuprera estatal: entre ellos, un rol clave tendrá Alejandro Rivera Stanbuk, vicepresidente de administración y finanzas y encargado de desarrollo de negocios desde hace ocho años de Codelco. Rivera trabajó antes de Codelco durante más de una década en Antofagasta Mineras, el holding minero del grupo Luksic.

Mientras, SQM labora con el bufete Claro & Cia., donde uno de los socios será el asesor principal: el abogado Rodrigo Ochagavía, quien formaría parte de la mesa de conversaciones.

SQM fichó a otro banco de inversiones para las conversaciones. Se trata de Tyndall Group, que asesorará a Ramos en las discusiones con sus contrapartes. Por Tyndall trabajará Juan Ignacio Langlois, un abogado que formó parte de Barros Errázuriz y que estuvo en JP Mogan entre 1999 y 2013: fue Managing Director y Co-Head de Banca de Inversión de J.P. Morgan para la Región Sur de América Latina y antes trabajó en Nueva york en el equipo de Mergers & Acquisitions del banco internacional.