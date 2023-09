Con un auto eléctrico, tuve que aprender a conducir de nuevo

Cuando conduces un auto eléctrico, tienes que olvidar todo lo que sabes sobre los vehículos devoradores de gasolina. Más allá de la aceleración endiablada y la conducción silenciosa como la de un bibliotecario, tienes que enfrentarte a nuevas complejidades, como saber si el auto está... encendido. Si lo haces bien, puede que domines el arte de conducir con un solo pedal sin vomitar.

Muchos lectores saben de lo que hablo y puede que ya hayan superado el curso. Pero si estás pensando en comprarte un vehículo eléctrico (VE), o incluso alquilarlo, tienes que anticiparte a la curva de aprendizaje.

Probé cinco de las principales opciones de VE de menos de US$ 60.000 en busca de un segundo auto para mi familia. En mi garaje está el ganador, un Ford Mustang Mach-E arrendado. Y sí, le estoy enseñando a mis hijos cómo sacarle brillo, al estilo Karate Kid.

Mi ejercicio sobre el VE no se limitaba a buscar mi próximo auto. Quería comprobar hasta qué punto el cambio a la energía de las baterías está convirtiendo nuestros autos en artilugios, como los smartphones y los ordenadores. La tecnología está cambiando una industria centenaria.

Para los usuarios de vehículos eléctricos, eso significa decir adiós a muchas cosas que conocíamos sobre la conducción. Puede que yo sea un experto en adaptadores USB-C y ajustes de menú enterrados de iPhone, pero soy nuevo en este artilugio caliente sobre ruedas. Estas son las cosas que me gustaría que alguien me hubiera dicho antes de pasarme al auto eléctrico.

Bienvenido a Dri-EV-er’s Ed.

Cómo abrir el auto

“Las manillas de las puertas de los autos son demasiado fáciles de usar”, dijo nadie nunca. Y, sin embargo, los fabricantes de vehículos eléctricos pensaron que la gente estaba pidiendo a gritos que eso cambiara.

En el Ford Mustang, hay que pulsar un botón circular y la puerta se abre. En el Kia 000270 y el Hyundai Ioniq 5, el tirador está a ras del auto y salta cuando se desbloquea. Con el Tesla Model Y, tienes que empujar la parte ancha del tirador y luego tirar de la parte más larga y delgada hacia ti. Por suerte, existe un GIF para ello.

El mango del Volkswagen ID.4 parece un mango, pero no hay que tirar de él. Bajo la manilla hay un sensor. Obviamente, aprenderás a abrir la puerta cuando sea tu propio auto, pero siempre disfrutarás viendo cómo intentan entrar los no iniciados.

Cómo encender el auto

¿Mi juego de auto menos favorito? El escondite del botón de encendido.

“Cómo encender Tesla” quedará grabado a fuego para siempre en mi historial de búsquedas de Google. Realmente no pude encontrar un botón de encendido en ninguna parte porque... no lo hay.

En lugar de un llavero físico, Tesla proporciona una tarjeta de hotel. También puedes utilizar la aplicación para smartphone de Tesla como llave. En cuanto abres la puerta del Model Y, se enciende la pantalla táctil y puedes manejar todos los controles. Para ponerlo en marcha, pisa el freno y mueve la palanca de cambios a Drive.

El ID.4 de Volkswagen es similar: si llevas la aplicación o el llavero, el auto se enciende cuando te sientas en el asiento del conductor. Pisa el pedal del freno y se activará el sistema Drive.

Ford, Hyundai y Kia siguen con los botones de arranque y parada. Hay llaveros, pero también puedes configurar las aplicaciones como llaves.

Cómo conducir el auto

¿Sabes que los autos tradicionales de transmisión automática se arrastran hacia adelante cuando quitas el pie del freno? Esto no suele ocurrir con los vehículos eléctricos. Para avanzar, hay que pisar el acelerador. En cuanto levantas el pie del acelerador, el auto reduce la velocidad y frena por sí solo. Sólo se pisa el pedal del freno si el auto no frena lo bastante rápido.

La mayoría de los vehículos eléctricos permiten conducir con un solo pedal, es decir, sólo con el acelerador.

¿Por qué cambiar la forma en que hemos conducido durante tanto tiempo? Frenos regenerativos. Estos frenos utilizan motores que capturan energía y la devuelven a la batería. Los híbridos también suelen tener una variante de este sistema, pero los VE lo llevan a rajatabla.

La desaceleración rápida y automática puede resultar inquietante al principio. Y algunas personas me han dicho que puede provocar náuseas o mareos a los pasajeros. Pero no te preocupes. En muchos VE, se puede desactivar o minimizar su intensidad. El Volkswagen ni siquiera le da prioridad: tienes que seleccionar el modo. Su modo de conducción por defecto se parece mucho más al de un auto normal.

Pero ahora soy un converso total al monopedal. De hecho, cuando vuelvo a mi Volvo de gasolina, tengo que acordarme de pisar el freno.

Cómo saber si el auto está en marcha

A diferencia de los motores de combustión interna que hacen “vrrrrr vrrrrr VROOOM” cuando los arrancas, los VE suenan como carritos de golf futuristas. Alguna vez he tenido que volver a arrancar el Mach-E porque no estaba seguro de si estaba encendido.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera ha establecido directrices para los “autos silenciosos” con el fin de proteger a los peatones, especialmente a las personas ciegas o con baja visión. Por debajo de 19 mph, los autos deben emitir algún sonido. Mi Mach-E pita cuando doy marcha atrás. El zumbido del Modelo Y suena como la nave espacial de “E.T.”.

Algunos fabricantes de automóviles utilizan sonidos sintéticos para que estos autos nuevos suenen a la vieja escuela. En el Mach-E, cuando pongo el auto en modo desenfrenado y piso el acelerador, zumba como un motor de combustión interna.

Cómo entrar a cargar

Creo que todos estamos de acuerdo en el mejor invento automovilístico de todos los tiempos: la flechita del indicador de gasolina que te indica en qué lado está el tapón del depósito. No hay ninguna estandarización para la ubicación de los puertos de carga en un VE. No vi ninguna flecha en los autos que probé. Resulta que Hyundai y Kia muestran una pequeña flecha en la pantalla (yo no la vi) y Volkswagen tiene un mapa genial del auto que muestra el puerto de carga, pero es un par de toques en la configuración.

De nuevo, aprendes cuando es tu propio auto. ¿A qué no es tan fácil acostumbrarse? Dar marcha atrás para enchufar, algo imprescindible en muchas estaciones de carga con cables más cortos.

Que quede claro, esto es una guía, no un festival de quejas. Te encantará conducir un VE... en cuanto sepas cómo entrar y encenderlo.