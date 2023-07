Contraloría cuestiona a municipalidad Ñuñoa por fichar abogados por trato directo en su arremetida contra Fundamenta y Vivo Santiago

06/04/2023 FOTOGRAFIAS A LA ALCALDESA DE ÑUÑOA, EMILIA RIOS FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El organismo afirma que en los decretos que aprobaron la contratación de FIMA, una ONG especialista en litigación en conflictos socio-ambientales, no se contemplaron los motivos de la contratación, ni la verificación de la idoneidad técnica del prestador, y no se explicaron las razones por las cuales ese trabajo no podía realizarse con de la municipalidad. La alcaldía apelará al dictamen. En paralelo, el director ejecutivo de FIMA, Ezio Costa, oficiaba como asesor de la fundación Democracia Viva, a la que renunció tras el escándalo.