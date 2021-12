CPC refuerza importancia del derecho a emprender y el derecho de propiedad ante Comisión de Medio Ambiente de la Convención

La CPC volvió a estar presente en la Convención Constitucional. Esta vez el presidente del gremio, Juan Sutil, presentó ante la Comisión de Medio Ambiente las principales definiciones que apuntan a que estén contempladas en la Constitución que redacta el órgano que comenzó su trabajo el pasado 4 de julio. La libertad de emprender y proteger el derecho de propiedad, son algunos aspectos que consideran clave para la nueva Carta Magna.

“Es fundamental que sigan existiendo y creándose buenos emprendimientos en nuestro país, que puedan crecer y desarrollarse hasta convertirse en empresas medianas y grandes. Y ello requiere que la Constitución garantice la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas de manera sostenible y, junto con ello que se proteja el derecho de propiedad”, dijo Sutil en su presentación.

Y agregó que “las empresas, emprendedores y empresarios de Chile tenemos la convicción que el desarrollo debe ser sostenible, equilibrando lo económico, ambiental y social. Tenemos una profunda preocupación por lo que acontece con el cambio climático y nos estamos haciendo cargo de ello”.

El líder gremial se refirió a algunas actividades que están haciéndose parte del desarrollo sostenible, como las energías renovables, la minería sustentable, la industria pesquera, la agroindustria y la industria forestal. En este punto indicó que “Chile hoy tiene 17 millones de hectáreas de bosques, de las cuales un 86% es nativo y ha crecido en los últimos 50 años, aportando -junto al 14 % de bosque exóticos de pinos y eucaliptus- a la biósfera y a la captura de carbono. Es un error decir que los bosques exóticos consumen más agua que los nativos; incluso un bosque consume la mitad de agua que un cultivo de leguminosas y menos que un cultivo de trigo, avena o maíz”.

Por otro lado, indicó que a nivel Constitucional se fortalezcan principios fundamentales que reconozcan la importancia de generar bienestar para todos, y detalló algunos puntos que les preocupa como el decrecimiento y el ecocentrismo.

“Ustedes tienen la misión de redactar esta solemne Constitución; y el encargo de la ciudadanía que los eligió es hacerlo con responsabilidad y sin extremos que puedan impedir el buen resultado. Hoy más que nunca Chile requiere de más oportunidades, más crecimiento, más inclusión, más preocupación por el medio ambiente. Y se requiere no poner en riesgo los avances necesarios para llegar al anhelado desarrollo. Nunca un extremo político, cultural, ideológico ha permitido desarrollo y avances para las personas y los países”, indicó Sutil.

Por último detalló lo que la nueva Constitución debiera tener en cuenta para considerar progreso continuo, como el derecho a desarrollar la actividad económica que se decida, que el Estado promueva y facilite la creación de empresas, consagrar el derecho a propiedad, que el ejercicio del emprendimiento se haga en igualdad de condiciones, que los bienes y servicios se provean por el Estado y los privado, y que la empresa debe tener al centro a la persona.

Preguntas de convencionales

Los convencionales Gloria Alvarado y Fernando Salinas hicieron preguntas al timonel de la CPC. Apuntaron al riesgo que suponen los frutales de exportación, para la agricultura campesina y el consumo humano, y la falta de agua. ¿Cómo podemos convivir con esa extensión territorial?, dijo Alvarado. La otra pregunta fue si están de acuerdo en que para ser sustentables se resguarde la biodiversidad, los ciclos naturales y los equilibrios de los ecosistemas.

“Tenemos que falta infraestructura en muchas localidades y lugares del país, incluso en zonas que uno podría decir que no debiera ocurrir, como el sur de Chile. Creo que hay mucho que hacer. Respecto a la agricultura familiar campesina, efectivamente los pequeños productores que tienen sus derechos de agua, muchos de ellos no están regularizados y muchos no tienen la infraestructura de acceso. Es muy relevante que se hagan las acciones e inversiones, para que todos podamos contar con el debido recurso”, señaló Sutil.

Y agregó que “respecto a la producción, todo cultivo es un monocultivo. En su conjunto forman un ecosistema que convive con el medio ambiente y la sociedad. Es fundamental que la ruralidad cuente con todo el apoyo del Estado y los privados para resolver estos problemas”.

En cuanto a la pregunta sobre el desarrollo sostenible del país, Sutil enfatizó que el país puede entregar un gran aporte en esta materia.

“Reconocemos la importancia no solo para nosotros sino que para las futuras generaciones. Lo importante es que sea con la data correcta, la información adecuada, respetando el medio ambiente y ecosistemas, pero con la debida responsabilidad. Chile cumple con normas internacionales incluso más exigentes que otros países. El mundo tiene que hacerse cargo del cambio climático... Chile tiene la oportunidad de hacer un aporte real al desarrollo sostenible”, puntualizó