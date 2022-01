Criptomonedas se abren paso en otro de los grandes bancos globales: Santander crea unidad especializada

JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Citi, Morgan Stanley y Wells Fargo se cuentan entre los bancos que se han aventurado a desarrollar estrategias para ofrecer servicios relacionados con criptomonedas a sus cliente. La audacia de estos prestamistas estadounidenses ha contrastado con la cautela que predomina entre europeos como Credit Suisse, UBS y Deutsche Bank, que por ahora han optado por mantenerse al margen. Sin embargo, un español está tratando de equilibrar la balanza.

Se trata del banco Santander, que ha creado una nueva unidad de activos digitales (DAU) dentro de su división global para clientes corporativos e institucionales (SCIB, por sus siglas en inglés), la cual trabaja en diseñar productos dentro del ámbito de la tecnología de criptomonedas, para que estén a disposición de sus clientes a nivel mundial.

Así lo consignó el medio hispano La Información, donde también detallan que la entidad con presencia en Chile se prepara con antelación para enfrentar la ola regulatoria que se avecina en la materia, tanto es España como en el resto de Europa, América del Norte y la región Asia-Pacífico, donde quiere lanzar sus productos.

De esta manera, la nueva unidad está dotada de asesoría legal experta en estos asuntos, quienes también trabajarán además apoyaran al resto del equipo para enfrentar la extrema volatilidad y el componente altamente especulativo de estos activos.

El interés de Ana Botín

Ana Botín, CEO de Santander.

Con todo, Santander parece decidido a avanzar en las criptomonedas en lo cual ha sido clave el interés de su CEO, Ana Botín. “Somos líder en cripto”, señalaba en noviembre pasado señala a Bloomberg, detallando que, por ejemplo, fueron los primeros que emitieron un bono en blockchain. “Nuestros clientes quieren comprar bitcoin, pero hemos sido bastante lentos a la hora de adoptarlo por temas regulatorios. Ahora estamos a punto de ofrecer ETFs de criptomonedas”, agregó en ese momento.

Es más, la Federación Bancaria Europea (EBF, su sigla en inglés), gremial presidida por la misma Botín, aprovechó una consulta pública por Basilea en septiembre de 2021, donde se abordó justamente el tratamiento prudencial de las exposiciones a criptoactivos, para solicitar un “terreno de juego equilibrado” para que los prestamistas puedan entrar a competir en este mercado con otros actores, bajo una regulación liviana.

“El objetivo debe ser garantizar la igualdad de condiciones entre el sector bancario y los participantes del mercado que participan activamente en la emisión y comercialización de criptoactivos, pero que no están dentro del alcance de la regulación prudencial”, planteó la EBF, donde consideran que de esta manera se evitaría además que “las actividades relacionadas con los criptoactivos se trasladen a sectores no regulados, que no tienen que adherirse a los mismos altos estándares regulatorios que los bancos”.

La asociación en cuestión además señaló que “es importante que el marco establezca el incentivo adecuado para que los bancos se involucren con criptoactivos, lo que tendrá un impacto positivo en el desarrollo del mercado”.