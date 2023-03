¿Cuántas personas necesita Elon Musk para dirigir Twitter? Silicon Valley quiere saberlo

Elon Musk está intentando dirigir Twitter Inc. con una fracción cada vez menor del personal que tenía la empresa cuando se hizo cargo de ella. Silicon Valley está atento para ver si lo consigue.

En todo el sector tecnológico y en muchas empresas en general, las firmas están tratando de hacer más con menos, recurriendo a despidos para poner fin a las recientes rachas de contratación y recortando algunos proyectos de larga duración.

Los recortes de Musk son de una magnitud diferente. En diciembre dijo que la plantilla de Twitter se había reducido a unas 2.000 personas, frente a las cerca de 8.000 que tenía antes de adquirir la compañía en octubre, y que estaba “recortando costos como un loco”.

Llevó a cabo más despidos durante el fin de semana, indicaron los empleados. Twitter se rehusó a revelar el número de recortes.

Los movimientos de Musk plantean la pregunta: ¿Cuánto pueden recortar las empresas sin ir demasiado lejos?

Esto podría inspirar a muchas otras firmas a mirar dentro de la organización y decir: “¿Cuánto más eficientes podemos ser?”, sostuvo Thuan Pham, exdirector de tecnología de Uber Technologies Inc. y que ahora asesora a empresas.

La cuestión volvió a estar en el candelero el miércoles, cuando muchos usuarios de Twitter no pudieron acceder a la plataforma de redes sociales durante unas dos horas. La empresa no hizo comentarios sobre el problema. Se produjo después de un incidente hace tres semanas, en el que los usuarios no pudieron tuitear y tras fallos durante el espectáculo del descanso del Super Bowl.

Es difícil juzgar desde fuera de la empresa, señaló Pham, cómo está funcionando la estrategia de Musk. Se refirió al reciente incidente en el que Twitter sufrió fallos que impidieron temporalmente a los usuarios realizar funciones básicas como tuitear o enviar mensajes directos.

Musk envió entonces un correo electrónico al personal para “por favor, hagan una pausa por ahora en el desarrollo de nuevas características en favor de maximizar la estabilidad y robustez del sistema, especialmente con el Super Bowl a la vuelta de la esquina”, según una copia del correo electrónico vista por The Wall Street Journal. El asunto era “Focus”.

“Cuando llegas a ese punto, en el que tienes que elegir entre una cosa o la otra, significa que estás muy ajustado, si no demasiado ajustado”, advirtió Pham.

Twitter afirmó que no era inusual poner en práctica una pausa antes de los grandes acontecimientos, y Musk ha dicho que Twitter está trabajando en nuevas características.

A su vez, Twitter sufrió al menos cuatro cortes internacionales en febrero, según el grupo de supervisión de Internet NetBlocks. En comparación con las nueve que se produjeron en todo 2022, según NetBlocks.

La empresa de redes sociales tiene un historial de problemas técnicos anteriores a la adquisición de Musk. Hace casi tres años, sufrió un ataque que permitió a los piratas informáticos hacerse con una serie de cuentas, incluidas las de famosos, políticos y multimillonarios, entre ellos Musk.

Un año antes, la cuenta del cofundador y entonces director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, fue pirateada para enviar tuits erráticos y racistas.

Ingenieros actuales y antiguos de Twitter afirman que el hecho de que la plataforma siga funcionando ahora es, al menos en parte, testimonio de años de trabajo previo de ingeniería. Después de que Twitter sufriera en sus primeros años cortes de servicio durante grandes acontecimientos, como el Mundial de Fútbol de 2010, los ingenieros de la empresa se centraron en la capacidad de recuperación, manifiestan antiguos empleados.

Hay una diferencia entre gestionar Twitter con 2.000 personas ahora y hacerlo con 2.000 personas en 2013 o antes, enfatizó Jason Goldman, uno de los primeros ejecutivos de Twitter que formó parte de su junta directiva entre 2007 y 2010. La razón, dijo, es que “Twitter no está ahora en su fase de hipercrecimiento”. Y añadió más tarde: “Es muy diferente si sólo estás tratando de mantener la cosa en marcha”.

Entre las compañías tecnológicas que han despedido recientemente figuran Alphabet Inc. de Google, Meta Platforms Inc. y Salesforce Inc. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, calificó 2023 como “el año de la eficiencia”, y otros ejecutivos han hablado en términos similares sobre la reducción de costos. Meta despidió recientemente a unos 11.000 trabajadores, es decir, el 13% de su plantilla.

Algunos gigantes tecnológicos más grandes han recortado más puestos de trabajo en términos de cifras totales, pero los recortes de Twitter, como porcentaje de la plantilla, son asombrosos en comparación. La plantilla de Twitter es la más reducida de los últimos diez años y está por debajo de los 2.712 empleados que tenía en 2013, año en que salió a bolsa.

Algunos inversores tecnológicos han advertido contra las predicciones catastrofistas sobre Twitter. En noviembre, el inversor de capital de riesgo Bill Gurley, predijo que “todos los que esperan que Twitter fracase funcionalmente” se sentirán decepcionados. Gurley indicó que las empresas suelen hacer varias rondas de despidos porque temen recortar demasiado. “Pero subestiman ENORMEMENTE la capacidad de recuperación de las empresas”, tuiteó.

En Twitter, algunos empleados han aplaudido los cambios desde que Musk asumió el cargo. “Una actualización técnica muy interesante”, tuiteó el lunes Keith Coleman, ejecutivo de producto de Twitter, sobre los cambios en el programa de comprobación de hechos Community Notes, que Musk ha apoyado públicamente.

Otros empleados dijeron que están luchando para sustituir a colegas despedidos y que se les ha encomendado trabajar en aspectos de la plataforma que nunca habían hecho antes, porque sus colegas que conocían bien esas herramientas ya no están en la empresa. Como resultado, señalaron, se ha vuelto más difícil resolver los problemas técnicos cuando surgen. Twitter no hizo comentarios sobre esas quejas.

Para muchos empleados, un momento de confusión se produjo la semana pasada, cuando dijeron que habían sido desconectados inesperadamente de la herramienta de mensajería Slack. Al personal se le dijo que Slack estaba fuera de servicio por mantenimiento, según un correo electrónico visto por el Journal.

Uno de los empleados aseguró que era frustrante porque buscar en mensajes antiguos de Slack era una forma de encontrar respuestas a problemas técnicos, sobre todo después de que tantos ingenieros se marcharan y no estuvieran para ayudar. Perder Slack “es un golpe significativo a la productividad”, sostuvo otro empleado.

Twitter informó a los empleados el lunes que el mantenimiento se había completado y Slack sería restaurado, según otro correo electrónico visto por el Journal. El correo electrónico decía que la mayoría de los grandes canales de Slack se cerrarían, diciendo que había demasiados para gestionar.

Twitter, que tenía un historial de pérdidas de dinero, registró una pérdida neta de US$ 221,4 millones en 2021, el último año completo que informó públicamente de los resultados financieros antes de pasar a ser privada. Musk ha dicho que cree que Twitter alcanzará el punto de equilibrio este año.

“La pregunta es: con el 70% de la mano de obra desaparecida, ¿significa eso que había un 70% de peso muerto?”, indicó Brian McCullough, socio general de Ride Home Fund, un fondo de inversión en fase inicial, que también produce un podcast del mismo nombre. Su Ride Home Fund invirtió recientemente en un competidor de Twitter llamado T2. “No creo en absoluto que ese sea el caso”, agregó.

Pero, dijo: “Si Elon puede demostrar que Twitter puede seguir funcionando en su mayor parte, en lo que podría considerarse peyorativamente como modo de mantenimiento, creo que muchos directivos en tecnología se preguntarán si sus productos principales necesitan realmente tanta gente”.