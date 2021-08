Desde peticiones a la OCDE hasta un “no te metas”, Biden: la reacción del Congreso chileno a las acciones de las aseguradoras de EEUU por el retiro en rentas vitalicias

Las compañías de seguros de EE.UU. presentes en Chile tomaron nuevas acciones a raíz del nuevo retiro en rentas vitalicias que se discute en el Congreso y del que ya fue aprobado y pagado: llamaron al Congreso chileno a oponerse a dicha medida y enviaron una carta al gobierno norteamericano de Joe Biden solicitando su intervención para elevar el caso al G20.

Y las reacciones no se han hecho esperar. Diputados de Chile Vamos manifiestan que era esperable que ocurriera algo así, porque todas las autoridades y reguladores advirtieron al respecto durante el debate legislativo de la iniciativa. En tanto, a la oposición no le sorprenden las acciones del gremio norteamericano, pues señala que es natural que dicha asociación defienda el interés de sus miembros. Pero también hubo molestia.

Desde el Senado, el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, el senador Jorge Pizarro, señala que “las preocupaciones de las aseguradoras de EE.UU. por definiciones legislativas internas deben resolverse por la vía institucional y no debieran politizarse, ni menos contaminar las relaciones entre gobiernos, como pareciera ser el interés de estas compañías al enviar cartas al Congreso de EE.UU. y al presidente Biden. Existe una sede institucional para resolver las diferencias entre inversionistas y el Estado como es el CIADI y lo razonable es preferir el camino institucional más que el camino de la politización para resolver diferencias entre inversionistas extranjeros y la legislación propia de cada Estado”.

El diputado Karim Bianchi (independiente), uno de los impulsores del retiro en rentas vitalicias, dijo en su cuenta de Twitter: “Aseguradoras en las faldas de Biden temblando con nuestro proyecto... de Magallanes a Washington te digo Joe Biden no te metas con nuestros pensionados de rentas vitalicias”.

Por su parte, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), presidenta de la Comisión Investigadora por rentas vitalicias, indica que es “lógico que las aseguradoras tomen todas las acciones que sean necesarias para cuidar sus intereses, tanto a nivel nacional como internacional. Ahora, me parece gravísimo que estén colocando en tela de juicio el estado de derecho en Chile, e insto al gobierno a aclarar esta situación lo antes posible. Me parece absolutamente compleja la situación”.

La diputada añade que “también enviaremos al Parlamento de EE.UU. todas las denuncias que hemos recibido, que son miles, de parte de los usuarios de las aseguradoras, en términos de la falta de transparencia de los contratos, el tipo de cálculo en las pensiones, y además queremos comparar el trato que tienen estas aseguradoras con los usuarios estadounidenses o europeos, en relación con lo que estamos viviendo con los pensionados en Chile”.

De la misma forma, la diputada detalla que “vamos a pedir a la OCDE, a través del convenio que tiene con el Parlamento chileno, la legislatura comparada entre los países europeos y lo que ocurre en Chile en relación a los contratos de las aseguradoras sobre la realidad que viven nuestros pensionados chilenos y los europeos en la igualdad de trato que debe existir de parte de estas aseguradoras. Solo recordar que ya no somos un pueblito al sur de EE.UU.”.

En tanto, el diputado Leonardo Soto (PS), integrante de la Comisión de Constitución, sostiene que “es natural que esta asociación de compañías de seguros privadas norteamericanas defiendan los intereses de los accionistas de cada uno de sus grupos aseguradores internacionales, pero la labor del Estado chileno es defender a las personas, los chilenos de carne y hueso que son jubilados de rentas vitalicias y que tienen un conjunto de problemas vinculados a la pandemia”.

Soto añade que considera que “cometen un grave error estas compañías aseguradoras al intentar interpelar al Congreso de Chile respecto de una ley, sin considerar que las leyes son fruto de la iniciativa del Congreso, pero también especialmente del poder Ejecutivo, del Presidente de la República, que es colegislador, y los reparos que está planteando esa asociación de aseguradores internacionales se han producido especialmente porque el Presidente de la República, en su labor de colegislador, no planteó ninguna indicación o iniciativa en la tramitación del proyecto de ley que pudiera mitigar las consecuencias negativas que señala esta asociación gremial. Es más, tampoco ejerció el derecho a veto presidencial”.

En consecuencia, el diputado del PS señala que “la mayoría de los reparos y objeciones que plantea esta asociación gremial son de exclusiva responsabilidad de la inactividad del no hacer nada, del dejar que las cosas ocurran que ha tenido como política el gobierno de Chile, especialmente el Presidente de la República. Y yo espero que este mensaje que se envía del extranjero logre movilizar e incentivar al Presidente de la República a hacer propuestas para corregir lo que no haya quedado suficientemente resguardado, y para eso sí estamos disponibles”.

Para la diputada Karol Cariola (PC), “con esto las aseguradoras ratifican que realmente no les importan los afiliados, los trabajadores y trabajadoras, que durante muchos años cotizaron para poder tener una pensión. Las rentas vitalicias ya han sido una tremenda estafa para los jubilados chilenos, y más encima que hoy día intenten involucrar a otro país en la definición de lo que Chile está determinando con autonomía, me parece inaceptable, creo que no corresponde”.

Desde Chile Vamos, los diputados de la Comisión de Constitución no tienen dos visiones. El diputado Jorge Alessandri (UDI) dice que cuando estudiaron por primera vez en la Comisión de Constitución este proyecto, “todos los expertos que vinieron a exponer alertaron sobre este peligro, de que era cambiar las reglas del juego, de que era expropiar dinero que ya no estaba a nombre del asegurado, de que era meterle la mano en el bolsillo a la empresa, de que eran grandes empresas internacionales y que íbamos a terminar en tribunales internacionales, y que esto le iba a costar muy caro a Chile. Por eso algunos votamos en contra”.

De igual forma, el diputado UDI añade que “le pedimos al gobierno buscar distintas maneras de ayudar a aquellos pensionados por rentas vitalicias. Pasó tal cual nos alertó Osvaldo Macías de la Superintendencia de Pensiones, Joaquín Cortez de la CMF, el presidente del BC, Mario Marcel, por lo tanto, llorar ahora sobre la leche derramada no tiene mucho sentido. Lo que tenemos que hacer es no seguir cometiendo el mismo error”.

Por su parte, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), afirma que “parece que algunos parlamentarios nunca lo entendieron o no lo quieren entender, porque se los explicó todo el mundo: el superintendente de Pensiones, el presidente de la CMF, economistas, todo el mundo lo dijo y no hubo caso, fue como hablar con una pared, porque al final votaron a favor. El problema de aprobarse un proyecto así en la Cámara y luego en el Senado, porque esto está recién partiendo, es que va a traer consecuencias de que las aseguradoras, algunas de ellas quiebren, derechamente terminen sus actividades de seguros en Chile, y perjudica no solo a las personas que están con rentas vitalicias, sino a 2 millones de personas que tienen seguros de vida, 7 millones de personas tienen seguros complementarios de salud. Las aseguradoras no solo tienen rentas vitalicias, sino que tienen varios otros productos”.

Fuenzalida agrega que “yo entiendo que hay presión y que los parlamentarios sienten la presión de la gente (...) pero hay cosas que no le convienen al país, que no le convienen finalmente al bien común, de empezar a legislar cosas que transgreden reglas básicas, como por ejemplo, que el Estado se meta en contratos privados. Obviamente hay demandas ya, y las demandas internacionales tarde o temprano las va a pagar el Estado y todos los chilenos. Espero que en la sala no estén los votos para aprobar una cosa así”.