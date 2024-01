Ditec presenta querella contra exasesor de su servicio de Jaguar Land Rover por estafa, hurto y fraude informático

Comercializadora Ditec Automóviles, representante e importador oficial de Porsche, Volvo y Jaguar Land Rover interpuso una querella la semana pasada contra un extrabajador por los presuntos delitos de estafa, fraude informático y hurto agravado.

Según el escrito, presentado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el querellado Victor Chamorro se desempeñó en la empresa desde el 12 de octubre de 2021 hasta el 26 de octubre de 2023, en el cargo de asesor de servicio de Jaguar Land Rover en la sucursal de venta y servicio técnico de La Dehesa. Dentro de la infraestructura de la sucursal, la empresa cuenta con una bodega, donde se almacenan repuestos para la correcta operación del taller.

A fines del año pasado, la administración de Ditec recibió una denuncia interna a través del canal Speak Up, señalando que en el taller Jaguar Land Rover “JLR” Lo Barnechea, existían sensores de temperatura de aceite con líneas borradas, repuestos entregados físicamente y sin pagos asociados.

Desde el 2022, Ditec es parte del grupo Inchcape, el principal distribuidor automotriz global multimarca independiente, presente en 12 mercados de América.

A raíz del caso, la compañía inició una investigación por presuntas irregularidades y detectó la existencia de 82 órdenes de trabajo en 2022 en las que el querellado eliminó 186 repuestos de un valor total de $36.465.446, eliminando además otros ítems correspondientes a mano de obra e ingresos de taller por $18.697.129.

“El querellado en 21 órdenes de trabajo en el año 2023, eliminó un total de 69 repuestos, con un valor de $19.850.022, realizó 6 descuentos no autorizados por $1.212.008 y 9 descuentos no autorizados en mano de obra por $1.099.737″. añadió la acción penal patrocinada por los abogados Catalina Navarro y Carlos Vernaza, socios de Estudio Navarro Abogados.

“El querellado creaba notas de venta en el sistema SAP señalando el número total de repuestos cargados a la respectiva orden de trabajo, con lo cual los artículos eran retirados del almacén de la sucursal de JLR (Jaguar Land Rover) en Lo Barnechea. Luego el querellado iniciaba sesión desde su ordenador con su usuario Windows (vchamorro) y accedía indebidamente al sistema SAP con el usuario (rherrera) perteneciente al gerente de ventas de Jaguar Land Rover, Ditec, Roberto Herrera, modificando las notas de venta, eliminando piezas de repuestos o mano de obra y aplicando descuentos en repuestos y manos de obra no autorizados”, consignó el escrito.

Una vez realizadas las modificaciones, el querellado cerraba nuevamente la nota de venta para su respectiva facturación, dejando las piezas y repuestos eliminados, y por lo mismo no facturados, en una cuenta SAP denominada “almacén virtual” como órdenes de almacén u órdenes de trabajo en curso.

De este modo, se constató que existieron partes y piezas de repuestos no facturadas, que quedaron registradas en el sistema como órdenes en curso, en el “almacén virtual”, las que sin embargo fueron retiradas de la bodega física de la sucursal de JLR en Lo Barnechea, sin ser facturadas y pagadas, provocando un perjuicio patrimonial para la empresa querellante. Del mismo modo, según Ditec “se estableció que se eliminaron ingresos por mano de obra que no recibió y se aplicaron descuentos no autorizados por montos que, consecuentemente, tampoco fueron facturados ni ingresaron”.

La investigación interna realizada por la empresa estableció que el querellado, Víctor Chamorro, es propietario de una empresa V&C Motors SpA, que proporciona servicios de mantención y reparación de vehículos a domicilio, directamente en los hogares de los clientes, situación que era desconocida por la empresa.

Según la empresa, “lo anterior explica la sustracción de repuestos que consta que en al menos una ocasión se entregaron directamente en dichos domicilios; así como la aplicación de descuentos y eliminación de mano de obra por los trabajos, todo en su propio y exclusivo beneficio y en el de su empresa”.

Ditec explicó a Pulso que “el hecho de referencia apunta a una situación puntual en la cual un trabajador realizó ventas y descuentos sin autorización y con perjuicio a la compañía, lo que hizo que se tomarán inmediatamente las medidas de acuerdo con nuestro Código de Conducta”. Y añadió: “se desvinculó al trabajador y se inició una demanda judicial. Como el hecho está en manos de la justicia, no podemos entregar más detalles”.