Economista Sergio Urzúa y triunfo de Trump: “Aranceles tiene nombre y apellido, y se llama China”

El economista chileno de la Universidad de Maryland, Sergio Urzúa, se refirió al triunfo de Donald Trump, que ya logró los 270 votos electorales necesarios para ser el próximo presidente de EE.UU. a contar del 20 de enero de 2025. A su juicio los temas de campaña abordados por el exmandatario del Partido Republicano fueron los correctos.

“Creo que el tema de inflación e inmigración fueron dos pilares de la campaña que probaron ser los correctos. Me sorprendía que la retórica tan negativa tuviese alto impacto. Le resultó con grupos que eran inesperados. Le resultó con hombres jóvenes, votantes nuevos, donde el presidente electo Trump arrasa. Uno esperaba que el aborto fuera movilizador y ocurrió. Mujeres jóvenes votaron mayoritariamente por la vicepresidenta (Harris), pero no lograron compensar”, dijo Urzúa en radio Duna.

Señaló que “hay cosas que son sorprendentes. Joe Rogan pudo más que Taylor Swift, Beyonce y JLo. Rogan era el conductor de Fear Factor. Este tipo es el conductor de un podcast que la semana pasada tuvo a Trump como invitado. Y tuvo 45 millones de visitas. Harris cuando fue invitada a este podcast dijo que no. La noche anterior Rogan le dio el apoyo a Trump. El segmento hombres jóvenes Trump sacó gran ventaja y, segundo, latinos. Los márgenes de victoria de Trump en la comunidad latina en todo EE.UU. son significativos. Uno sospecha que el relato de esta combinación de inflación e inmigración funcionó. El Partido Demócrata tiene que reconocer que hubo una lectura equivocada de como movilizar a la gente. Trump va a ganar el voto popular”.

Por otro lado, indicó que va a ser de suma relevancia la composición de la Cámara de Representantes, ya que el Partido Republicano logró la mayoría en el Senado.

“Con un Senado con 51-52 podrías ir a pirquinear votos al Partido Republicano para contener una agenda más radical. Los números apuntan a que van a tener 54-55. Va a ser muy difícil poder contener eso en el Senado. La Cámara juega un rol importante en EE.UU., porque todos los proyectos que implican impuestos tienen que iniciarse en la Cámara, y ahí hay una contención”, sostuvo.

Sobre los aranceles, planteó que “el presidente Trump ha dicho que después de amor y paz están los aranceles. Yo creo que venían sí o sí, independiente de quien era presidente, la pregunta es cómo se modera. Uno sospecha que ya cumplido el ciclo electoral probablemente va a haber una moderación en el Partido Republicano. Hay que ser pragmático y ver hasta dónde llega”.

Urzúa fue enfático en señalar que el relato del Partido Demócrata no fue correcto en esta elección.

“Creo que es una segunda administración en que no puede ser reelegido. Hay posiciones radicales, pero veamos cómo esto se aterriza. Es muy importante lo que pase con la Cámara de Representantes. Aranceles tiene nombre y apellido, y se llama China. Es una política de Estado y eso no va a cambiar. La inflación golpeó fuerte en el electorado y el tema de la inmigración es real, y la vicepresidenta tenía la agenda, y le pasaron la cuenta. Puede hacer cosas con el Senado, pero la política de EE.UU. tiene balances importantes. Veamos cómo queda la Cámara. El relato Demócrata me parece que falló. Está bastante claro en términos electorales, y tiene que revisar sus posiciones”, manifestó.

Por último, destacó el avance de la base electoral de Trump.

“La expansión de su base es notable. Eso no se veía venir. Kamala Harris mantiene los márgenes en mujeres jóvenes, pero la ampliación de Trump a hombres jóvenes es super inesperado. El tema migratorio es un tema y tiene implicancias para América Latina y Chile en particular”, indicó.