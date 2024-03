Eduardo Engel, la crisis de la isapres y la reforma a la salud: “Tenemos en Chile un sistema político trabado”

El economista y director de Espacio Público, Eduardo Engel, abordó la ley corta de isapres, y se refirió a la mutualización, y dijo que es un error de un sector ver lo que está ocurriendo como una oportunidad para hacer la gran reforma a la salud.

“Esa mutualización es la diferencia entre tener que devolver a los usuarios US$1.200 millones, que es el monto sin mutualizar. Es casi tres veces su patrimonio y en la práctica es imposible de devolver y devolver US$450 millones que es las ganancias que obtuvieron en exceso. El problema nace de que las isapres usaron lo que la Corte Suprema estimó fueron tablas de factores equivocadas y ese error se tradujo en que hubo muchos usuarios que pagaron de más y muchos que pagaron de menos. Entonces la pregunta al momento de calcular lo que deben las isapres, ¿cuál es el cálculo correcto?. Ahí viene el argumento de mutualizar”, explicó en Radio Infinita.

Y agregó que “esto tiene un lado conceptual y, segundo, tener en cuenta también lo que está en ese fallo y es que se busque una forma de hacerlo valer, pero manteniendo el servicio de salud de los chilenos. Entrar en una dinámica en la cual es probable que las isapres terminen quebrando por problemas de solvencia serios, van a tener problemas para quienes se atienden isapres, pero también para los usuarios del sector público”.

El economista afirmó que la reforma de salud hay que hacerla bien.

“Hay personas que legítimamente, pero creo que equivocadamente ven esto como una oportunidad para hacer la gran reforma de salud que nos lleve a un sistema único nacional de salud. Ese objetivo es muy compartido del espectro político, todo lo que es centro izquierda e izquierda. Creo que están siendo ingenuos quieren creen eso, que eso va a funcionar. Es una reforma mayor que requiere hacerla de frente y bien hecha y no pasarla de contrabando, y subestimando como va a funcionar esto”, señaló.

Por otro lado, Engel formuló una crítica al sistema político en general, dado que no se ha llegado a acuerdo en las grandes reformas.

“Los problemas de salud son de larga data. Los problemas de las isapres los conocemos desde fines de los 90. Hay muchos temas en que podría haber acuerdo técnico. Lo que tenemos en general en Chile es un sistema político trabado. Un sistema que no es capaz de hacer las grandes reformas, ni en isapres ni salud en general, pero también en pensiones. Si uno quiere ver esto en positivo, ese plazo de fines de mayo con esta ley corta, y lo que ha sucedido con la mutualización, pero que probablemente no sea aprobado en la Cámara, de modo que se llegue a un tercer trámite, donde va a tener que el Senado, la Cámara y el Ejecutivo jugar un rol importante para ponerse de acuerdo. Eso ofrece una oportunidad para que el gobierno se abra a la posibilidad de mutualizar, pero al mismo tiempo se comprometan las reformas estructurales que el país necesita”, sostuvo.

Y por último, planteó que “creo que gobierno y oposición debieran tener esa visión de aprovechar que hay un plazo para negociar y ponerse de acuerdo. No es algo fácil, pero hay que tomarlo como una oportunidad, y no seguir retrasándolo. Al momento en que explote esta crisis no es nada obvio en qué dirección va a terminar. Políticamente, tiene un efecto muy nocivo. Evitaría ese riesgo en etapa electoral”.