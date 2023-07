El difícil camino de los juicios laborales entre trabajadores y empresas por discriminación sexual

Dos ex trabajadoras de una tienda de Ripley presentaron una demanda laboral denunciando que fueron despedidas por su orientación sexual. La empresa niega los hechos. "No hemos desvinculado ni desvincularemos a ninguna persona por condiciones personales ajenas a lo laboral", dijo la firma. Abogados laborales y expertos en la materia explicaron que este tipo de causas no han sido tan frecuentes hasta ahora y que son difíciles de acreditar. "La carga de probar las sospechas, indicios o elementos es del trabajador", dice un jurista.