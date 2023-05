El litio de SQM: precio de venta promedio baja desde el peak, pero sigue siendo alto

El interés del mercado está puesto en la evolución del precio internacional del litio, un producto cuya demanda explotó en 2022 y que permitió, así, incrementar las utilidades de los productores. Y del fisco chileno. Tras años de precios de entre US$ 10 mil y US$ 20 mil la tonelada, en 2022 el valor subió a un récord histórico y llegó a cotizarse en US$ 88 mil la tonelada.

Este miércoles, SQM reportó sus estados financieros para el primer trimestre de 2023. La compañía consiguió utilidades por US$ 750 millones, un 6% menos que en igual período del 2022, pero un 35% menos que el trimestre anterior. Las ventas del grupo sumaron US$ 2.264 millones, 12% más que en 2022, pero 28% menos que en el cuarto cuarto de 2022.

Parte importante del cambio estuvo explicado por, hoy por hoy, su mayor negocio: la explotación de litio en el Salar de Atacama. Y por dos factores: bajaron sus ventas en volumen y se redujo su precio de venta.

Según la presentación de resultados divulgada esta mañana, en el primer trimestre de 2023, el precio promedio de venta ascendió a US$ 51 mil la tonelada. En el cuarto trimestre marcó un récor de US$ 59 mil, en el tercero vendió a US$ 56 mil y en el segundo trimestre, a US$ 54 mil. Entre enero y marzo de 2022, sin embargo, la cifra había sido de US$ 38 mil. Por ese factor, año contra año los balances de SQM son positivos. Durante todo 2022, el precio promedió US$ 52 mil, según los balances previos de SQM.

El cambio más radical estuvo en los volúmenes de venta. La empresa colocó 32 mil toneladas de carbonato de litio entre enero y marzo, un 26% menos que en el cuarto trimestre de 2022, cuando llegó a un récord de ventas de 43 mil toneladas. La cifra de este año es la más baja desde el último cuarto de 2021, con 31 mil toneladas. Aquello lo explicó en la entrega de resultados su gerente general, Ricardo Ramos.

“En el mercado de litio, como se anticipó, las compras adelantadas en el trimestre anterior, el cambio en los subsidios a los vehículos eléctricos en China, y el alto nivel de inventarios a lo largo de la cadena de suministro de baterías, llevaron a que la demanda fuera más débil a principios de este año, principalmente por parte de China”, dijo Ramos. La estimación de SQM es que la demanda se redujo 20% en el primer trimestre.

Pero el pronóstico es positivo: pese a ello, el consumo de litio a nivel global se recuperará para crecer en torno a 20% en el año completo, agregó la firma. “Creemos que las ventas globales anuales de vehículos eléctricos serán casi un 30% más altas este año y la demanda total de litio crecerá otro 20% en comparación con el año anterior”, dicen los análisis razonados de SQM.

El litio contribuyó con el 75% del margen bruto de SQM a marzo.

Según los balances, SQM pagó a Corfo por el arrendamiento de las pertenencias del Salar de Atacama unos US$ 721 millones, más que los US$ 424 millones de igual trimestre de 2022. En impuesto a las ganancias, la empresa reportó US$ 282 millones. Con ello, el fisco recibió solo por los tres primeros meses US$ 1.003 millones.

Disputa con el SII supera los US$ 800 millones

SQM mantiene desde hace años diferencias con el Servicio de Impuestos Internos. Mientras el organismo afirma que SQM debería pagar impuesto específico a la minería, la empresa sostiene que el litio es un mineral no concesible que debería estar excluido de ese tributo. Hasta el año pasado, el SII había liquidado diferencias equivalentes a siete años. Pero en abril agregó otros tres años tributarios, según informó Pulso. SQM admitió aquello en sus balances actuales.

El 17 de abril, reportó la firma, el SII reliquidó los años tributarios 2020, 2021 y 2022 (correspondiente a los años comerciales 2019, 2020 y 2021), por un total de US$ 79,5 millones.

Pero aún falta el año comercial más importante, el histórico 2022. “El SII no ha liquidado diferencias respecto al impuesto específico a la actividad minera para el año tributario 2023, en adelante”, explica SQM. Cuando aquello ocurra, la cifra será voluminosa.

“Si el SII utiliza un criterio similar al utilizado en los años anteriores, es posible que realice liquidaciones en el futuro correspondientes a dicho período. La estimación de la Sociedad para el monto que podría ser liquidado por el SII asciende a US$ 828,6 millones (descontado impuesto de primera categoría), sin considerar intereses y multas”, dice la empresa.