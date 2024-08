El nuevo CEO de Boeing es práctico. Recibe una empresa en crisis

Robert “Kelly” Ortberg era muy conocido en Wall Street por sus grandes negocios al frente de Rockwell Collins. Pero en Iowa, este ejecutivo del sector aeroespacial era conocido por prestar atención a cuestiones que rara vez aparecían en los titulares, como las plazas VIP en el aparcamiento de la empresa.

Con poca algarabía, Ortberg eliminó los puestos asignados a los empleados de mayor rango en la sede de Rockwell Collins. Brad Neilly, un trabajador, recuerda cómo un viernes por la noche salió del edificio al mismo tiempo que Ortberg. El director ejecutivo había estacionado aún más lejos del edificio, “en lo más profundo del estacionamiento”, escribió Neilly en LinkedIn en 2021. “Fue una pequeña cosa, pero tuvo un gran impacto en mí”, señaló.

Ortberg, de 64 años, que asumió este jueves el cargo de director ejecutivo de Boeing, necesitará tanto visión estratégica como ojo para los detalles en su intento de renovar un gigante de la fabricación estadounidense que se ha visto lastrado por retrasos en la producción, fallos en las fábricas y fallos de calidad que han empañado su reputación y vaciado sus finanzas.

Se trata de un cambio de rumbo que sus dos predecesores -Dennis Muilenburg, un ingeniero que pasó toda su carrera ascendiendo en Boeing, y David Calhoun, un veterano de General Electric y ejecutivo de Blackstone con una reputación de reparador- intentaron y no consiguieron.

“Está claro que necesitan volver a lo básico, y Kelly es una persona que lo hará”, comentó Don Beall, exdirector general de lo que entonces era Rockwell International, que trabajó con Ortberg mientras ascendía en la empresa. “Es un tipo muy práctico. Va al taller”, explicó.

Boeing -cuyos ingresos anuales de casi US$ 80.000 millones eclipsan los US$5.000 millones de la anterior empresa de Ortberg- tiene una serie de problemas. Se enfrenta a la supervisión federal debido a su acuerdo de culpabilidad relacionado con dos accidentes mortales del 737 MAX. Los investigadores están estudiando cómo un panel del fuselaje de un 737 MAX se desprendió en pleno vuelo el 5 de enero. Según las pruebas publicadas esta semana por los investigadores de accidentes de EE.UU., los trabajadores consideran que la dirección no tiene en cuenta los problemas de calidad y seguridad, debido a que se centra en la producción. Ha gastado más de US$ 8.000 millones en seis meses, lo que hace temer por su liquidez.

“Aunque está claro que tenemos mucho trabajo por hacer para restaurar la confianza, confío en que trabajando juntos, devolveremos a la compañía a ser el líder de la industria que todos esperamos”, escribió Ortberg en un mensaje a los empleados de Boeing este jueves en la mañana. “Hablando con nuestros clientes y socios industriales hasta hoy, puedo deciros que, sin excepción, todos quieren que tengamos éxito. En muchos casos, NECESITAN que tengamos éxito. Esta es una gran base sobre la que podemos construir”, agregó.

Ortberg se rehusó a hacer comentarios para este artículo. Boeing afirmó que ha tomado medidas para mejorar la calidad y ha cooperado con las investigaciones federales. Recientemente, Calhoun pidió disculpas a las familias de las víctimas del accidente del MAX y reconoció que la cultura de la empresa estaba lejos de ser perfecta.

Los años maravillosos

Ortberg pasó gran parte de su vida y los primeros años de su carrera en Iowa. Creció en Dubuque, donde su padre trabajaba en John Deere y su madre cuidaba de él y de sus tres hermanos. Fue boy scout y alcanzó el rango de águila. Estudió ingeniería mecánica en la Universidad de Iowa, a una hora y media en auto de su ciudad natal.

La serie de televisión “The Wonder Years”, que le gustaba, le recordaba a su infancia, relató Ortberg en una entrevista en 2013 con Iowa Now, una publicación de la universidad. “Esta educación me inculcó algunos valores clave que me han servido de mucho. Hay que trabajar duro para ganarse el sustento”, afirmó.

Tras su graduación, Ortberg pasó gran parte de las tres décadas siguientes en la cercana Cedar Rapids, donde ascendió en Rockwell Collins, un proveedor especializado en aviónica e interiores que Ortberg vendió a su rival United Technologies en 2018. Más tarde, una empresa sucesora pasó a llamarse RTX.

Vivía en West Palm Beach, Florida, donde se había jubilado tras dejar RTX en 2021, cuando Boeing lo llamó. Permaneció en el consejo de RTX hasta la semana pasada, cuando aceptó el puesto en Boeing.

El ex CEO de Rockwell Collins, Clay Jones, predecesor inmediato de Ortberg y mentor desde hace mucho tiempo, sostuvo que creía que Ortberg estaba contento con su jubilación. Jones se sorprendió cuando Ortberg lo llamó para decirle que estaba considerando el puesto en Boeing. Pero, mientras hablaban del puesto, Jones aseguró que “tenía mucho sentido”.

Ortberg y su esposa se trasladarán a Seattle, donde Boeing tiene fábricas que construyen sus aviones 737 y 777. Dijo en su mensaje a los empleados este jueves que se mudaba allí “para poder estar cerca de los programas de aviones comerciales”. La sede central de Boeing, antes en la zona de Seattle, está ahora en Arlington, Va.

Tendrá menos tiempo para su pasatiempo favorito: el golf. Dijo a Iowa Now que le encantaba jugar porque es un momento en el que puede apagar el móvil y, según él, “es un juego que te mantiene humilde, y sólo hay una persona a la que atribuir el mérito o la culpa de los resultados”.

Relaciones profundas

Con Ortberg, el consejo de Boeing ha elegido a una persona ajena a la empresa que conoce a fondo la vasta cadena de suministro del fabricante de aviones. Los antiguos ejecutivos de Boeing que han trabajado con él le describen como una persona que sabe escuchar y que tiene profundas relaciones con todo el sector, incluidas las aerolíneas frustradas por los persistentes retrasos en las entregas del fabricante.

Alan Mulally, exdirector de la división comercial de Boeing, que abandonó la empresa en 2006 para cambiar de rumbo en Ford, dijo que Ortberg fue clave en Rockwell Collins para desarrollar la cabina de los aviones 777 y 787 -desde el control de vuelo hasta los sistemas de visión y los mapas-, y que para ello tuvo que atender las necesidades de Boeing, los proveedores, los pilotos, los reguladores y los responsables del tráfico aéreo.

Ortberg tiene el temperamento y la experiencia necesarios para crear un entorno en el que los empleados se sientan seguros a la hora de señalar problemas.

“Como ingeniero, esta es la forma en que crecemos”, aseguró Mulally. “La idea es que estás creando un entorno cualificado, saludable y psicológicamente seguro, porque ese tipo de entorno es el que permite a la gente compartir todo lo que está pasando”, añadió.

Ortberg se hizo cargo de la unidad comercial de Rockwell Collins en 2009, en medio de la crisis económica mundial, y luego del negocio gubernamental de la empresa unos años más tarde, cuando Estados Unidos estaba recortando drásticamente el gasto militar. Presidió despidos y reestructuraciones, y fue capaz de mantener alta la moral y la calidad, enfatizó Jones, su antiguo jefe.

“Enfrenta los problemas de frente. No los endulza”, sostuvo Jones. “Se comunica bien con su gente para que conozcan las circunstancias y sepan que hay causa y efecto”, agregó.

Profundizar, profundizar y profundizar

Ortberg amplió Rockwell Collins con un par de adquisiciones, incluida una operación que cerró pocos días después de asumir el cargo de director ejecutivo en 2013. Tenía el hábito de comunicarse obsesivamente con los miembros del consejo, dicen los exdirectores, a menudo llamándolos individualmente para ponerlos al día sobre los desarrollos de las adquisiciones.

Las oficinas ejecutivas en Rockwell Collins estaban cerca de las líneas de fabricación, señaló Kevin Michaels, un consultor aeroespacial que comenzó su carrera junto a Ortberg. “Le gustaba ver las operaciones y aprender”, contó de Ortberg.

En Rockwell Collins entendía cómo funcionaban los productos, recorría las fábricas y conocía a los empleados más prometedores. También se le veía a gusto hablando de los detalles de los productos con ingenieros y otras personas, aptitudes que quienes trabajaron con él allí esperan que aplique en Boeing.

“Va a profundizar, profundizar y profundizar”, aseguró Andrew Policano, exdecano de una escuela de negocios que pasó 12 años en el consejo de Rockwell Collins trabajando estrechamente con Ortberg.

Los empleados de Boeing tuvieron un primer indicio de ello en el mensaje de Ortberg de este jueves.

“Hoy estaré en la planta de Renton, hablando con los empleados y conociendo los retos que debemos superar, al tiempo que reviso nuestros planes de seguridad y calidad”, escribió. “Pronto visitaré muchas de nuestras plantas y espero reunirme con compañeros de equipo de todo el mundo”, indicó.

Cuando se le hacían preguntas difíciles en las reuniones del consejo de administración de Rockwell Collins, Ortberg solía detenerse y reflexionar sobre lo que se le estaba preguntando. “Kelly no es el tipo de persona que dispara desde la cadera”, comentó Policano. “Todos los presentes en la mesa tenían siempre claro que él conocía todos los aspectos de lo que había que hacer”.

Ortberg, ferviente seguidor de los Iowa Hawkeyes, invitó una vez a Policano y a su esposa a un partido de fútbol universitario.

Cuando el director llegó, Ortberg le condujo a una caravana en el estacionamiento, donde estaban sus amigos. “No hay mejor aficionado que Kelly”, aseguró Policano. “Hay que saber disfrutar en un trabajo de alta presión, y él lo hace”, concluyó.