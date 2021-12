El nuevo rol de uno de los socios chilenos de Patria: Fernando Tisné se traslada a Uruguay

Pasó desapercibido. Fernando Tisné Maritano, uno de los socios principales de Moneda Asset Management, el martes 21 renunció a dos directorios. El primero es el de Moneda Administradora General de Fondos, vehículo de inversión de la gestora chilena que fue vendida a Patria Investments el 1 de diciembre. El segundo es de Enlasa Generación, una eléctrica en la que estaba desde hace años. En la AGF fue reemplazado por el abogado Pablo Guerrero, quien se suma a una mesa integrada, entre otros, por José Luis Daza, Sebastián Edwards, Pablo Turner y René Cortázar.

No es que Tisné deje Moneda. Al contrario. Tras la absorción por parte de Patria Investments, los diez socios chilenos de Moneda se convirtieron en accionistas del gigante brasilero y se comprometieron a seguir dirigiendo y acrecentando los negocios que lideraban. Los chilenos recibieron un pago de US$ 315 millones, de los cuales US$ 128 millones serán en efectivo y el saldo en títulos de Patria. Además, podrán recibir otros US$ 130 millones después de 2023, según metas de desempeño. Para ello, deberán mantenerse en el grupo.

Moneda tenía dos socios principales. Pablo Echeverría, quien tenía el 34% de la gestora, y Fernando Tisné, quien controlaba poco más del 20%. La salida de Tisné de la AGF se relaciona con un rol aún más protagónico que asumirá en Patria. Mientras Echeverría ingresó al directorio de Patria Investments, que encabeza Olimpio Matarazzo; Tisné dirigirá la estrategia de todo el grupo en el área de crédito, la especialidad que él desarrolló en Moneda, con exitosas estrategias de inversión en deuda latinoamericana. “Seguirá haciendo lo mismo, pero a nivel global”, dice una persona ligada a Moneda.

La unión de ambas empresas generó un solo actor con administración de activos por US$ 25 mil millones. De ese monto, US$ 5.500 millones corresponden al negocio del crédito, en su mayoría una cartera que venía de Moneda y estaba ya en manos de Tisné. En una reciente presentación, Patria informaba que Moneda gestionaba US$ 3.400 millones en credit high yield en la región, con una rentabilidad de 11,7% anual desde su creación. Era el fondo de Tisné: Moneda Deuda Latinoamericana.

Patria tiene 11 oficinas en el mundo, pero en Uruguay opera una sede en la que están otros altos ejecutivos, como los encargados de private equity, la principal área de negocios del grupo, con activos por US$ 10 mil millones, y otros directivos de la línea de infraestructura, que maneja US$ 5 mil millones. Y como parte del modelo de integración de las firmas, Tisné se trasladará a Montevideo a trabajar a ese centro neurálgico de Patria.

Con 51 años, Tisné era el dueño del 20% de Moneda a través de Inversiones Orobanca, el nombre de una planta que alguien le sugirió al crearla. Pero esa sociedad, que tiene un capital cercano a los $ 3.000 millones, se dividió y cambió de nombre en noviembre: ahora su principal vehículo de inversión ahora se llama Futrono Corp.