El otro juicio que ocupa a Juan Pablo Hermosilla: tribunal fija audiencia por denuncia de agresión de una ex abogada de su estudio

Son pasadas las 8 de la mañana del 26 de agosto, y un enjambre de periodistas rodea a Juan Pablo Hermosilla en la entrada del Centro de Justicia. En pocos minutos deberá presentar sus argumentos ante la magistrada Mariana Leyton, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en un intento por evitar la prisión preventiva de su hermano. Sin embargo, todo comienza mal, con un breve altercado con la jueza, quien finalmente ordena el envío de Luis Hermosilla a Capitán Yaber. La fiscalía investiga a Luis Hermosilla por presuntos delitos tributarios, soborno y lavado de activos en el marco del caso Audio.

Pero no es el único juicio que ocupa en estos momentos e Juan Pablo Hermosilla. El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago el juicio que lo enfrenta con una ex abogada de su estudio.

La abogada María de los Ángeles Barros Echenique, quien trabajó en su firma entre 2020 y marzo de 2023, acusa al abogado de acoso laboral, humillaciones y agresiones físicas, incluido un incidente en el que Hermosilla supuestamente la golpeó en la cabeza durante un viaje de trabajo en 2022. La abogada busca una indemnización de $106 millones, además de otras prestaciones laborales.

Se realizan los alegatos de las defensas de Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos para revertir la prisión preventiva de ambos, en la Corte de Apelaciones de Santiago. Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

Aunque la causa es reservada, Pulso pudo corroborar los avances del litigio, que se resolverá, al menos en una primera fase, durante octubre. Tras la audiencia de juicio, el tribunal tendrá un plazo de 15 días para dictar sentencia.

“Este caso está expuesto en tribunales y es un caso muy lamentable, porque es una chica a la cual le tenia mucho cariño. Nunca tuve un problema con ella: al revés, ella tuvo problemas, como se acreditó con todo el resto de la oficina, y ya expuesto todos los argumentos en el juicio, a mi me dolió mucho. Ella es hija de un amigo que falleció”, explicó Juan Pablo Hermosilla.

“Es bien importante a propósito del mismo tema de Luis, porque allí se abrieron todos los mensajes entre nosotros, entonces, es muy fácil, mirando esos mensajes, interpretar algo errado. No es una cosa opinable, porque yo no sabía que iban a abrir todos los mensajes y se entregaron al tribunal. Allí se puede determinar que yo tenía una relación súper cariñosa y fluida con ella”, añadió.

¿Nunca la golpeó, como denuncia la abogada?

“Pero por favor, es absolutamente inverosímil, porque no sólo no se produce esa situación que ella señala, sino que además es una situación en la cual cuando ella se va de la oficina se produce una despedida muy afectuosa”, respondió a Pulso.

¿Su defensa se complica con el fallecimiento de un testigo, una secretaria de su estudio?

“No, porque la principal prueba son los mensajes de textos y estas cosas. Hoy está acreditado que no es efectivo lo que ella señala”,

¿Espera llegar a un acuerdo económico para cerrar este capítulo?

“No lo sé, hay que verlo. Es un tema muy menor y hay que esperar qué resuelve el tribunal, pero no es un tema que tenga gran importancia a estas alturas porque al comienzo, cuando ellos afirman cosas, podrían haber tenido alguna verosimilitud, pero una vez que aparecen los mensajes de texto, ya quedan claro el vínculo que teníamos entre los dos. No hay reclamos de ella posteriores. Hubo un desmentido de uno de los testigos principales en el diario La Tercera, diciendo que esto no era efectivo. Esta es una situación lamentable que me da pena, más que nada”.

Testigos

La defensa del estudio de Juan Pablo Hermosilla ha presentado un listado de testigos que declararán en la audiencia programada para el miércoles 16 de octubre. Encabezando el listado se encuentra Eugenia Rodríguez, abogada argentina del estudio, especializada en asuntos administrativos.

El segundo testigo en la lista era Daggersy Nava, secretaria del estudio y de nacionalidad venezolana, quien falleció el 5 de mayo de 2024 tras un trágico accidente. Una roca se desprendió del cerro y golpeó el parabrisas de su vehículo, causando su muerte en el sector de La Pirámide. A raíz del suceso, la Municipalidad de Huechuraba interpuso una querella contra la concesionaria Autopista Américo Vespucio Oriente (AVO).

Además, ofrecieron la declaración de varios abogados del estudio: Valentina Sánchez, Alessandra Scognamillo, Macarena Torres, Karen Soto, Ignacio Riveros, Pedro Fontaine y Julián Parada. Este último, junto con la abogada Grace Schmidt, ha representado a tres víctimas del cineasta Nicolás López, condenado por abuso sexual. Schmidt también es jefa de gabinete de la Defensoría de la Niñez y forma parte del listado de testigos de Hermosilla.

Manuel Pérez Saavedra, socio de Hermosilla en el bufete, también declarará en la audiencia: es primo de María de los Ángeles Barros.

Hermosilla también listó la declaración de José Andrés Murillo, presidente del directorio de la Fundación Para la Confianza, y víctima de los abusos del sacerdote Fernando Karadima, así como dos directores de la misma fundación: Octavio Vergara y María Luisa Andaluza.

Finalmente, Catalina Salas, ex abogada del estudio de Hermosilla, también está incluida en el listado de testigos en defensa del bufete.

El listado de 16 testigos culmina con el propio Juan Pablo Hermosilla, quien ha manifestado su disposición a declarar en el juicio para ofrecer su versión de los hechos relacionados con la demanda.

Contraparte

La abogada María de los Ángeles Barros, representada por el abogado Gonzalo Lagos, presentó un listado de 11 testigos. Entre ellos se encuentran su madre, Noel Echeñique. También incluyó a las exabogadas de Hermosilla & Compañía, Amalia Paulsen y Marlene Dussaubat, así como al psiquiatra Udo La Roche.

También figura como testigo de la parte demandante la jefa de Asuntos Internacionales de la Gobernación Metropolitana, Valentina Correa, quien anteriormente se desempeñó como directora ejecutiva de la Fundación para la Confianza. Su relato, al igual que el de Gonzalo Vial, director ejecutivo de la Fundación Huella Local, cobra relevancia debido a que ambos habrían sido testigos de los “golpecitos” que le propinó Hermosilla a la abogada denunciante. Sin embargo, Valentina Correa envió una carta a La Tercera en el que desacreditaba la versión de Barros.

Frente a sus dichos, Barros acompañó al tribunal los mensajes que Valentina Correa le envió a través de WhatsApp y ahí se puede apreciar que siete días después del viaje a Valparaíso, el 22 de diciembre, le escribió: “A ver amiga querida, me alegro que lo converses con Juan Pablo. Hay un par de cosas que vi que no me gustaron, una de ellas es Juan Pablo te diera ‘golpecito’ y que te ‘callara’. Puedo comprender que de repente se desespera con que lo interrumpas, o entras muy rápido en confianza con externos (en este caso Gonzalo) y eso lo complica”.

Y le agregó: “Las relaciones son de a 2, han construido una dinámica que no es muy virtuosa. Yo quería conversar contigo cuando nos viéramos”.