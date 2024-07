El rol de Chile en el conflicto entre China y Estados Unidos: Osvaldo Rosales y Jorge Heine proponen un “no alineamiento activo”

Estados Unidos es la principal potencia del mundo, un lugar que China aspira a ocupar. Aquello ha generado conflictos permanentes que, cada cierto tiempo, escribe un nuevo episodio, entre otras cosas por las medidas contra China que busca impulsar el actual mandatario de EE.UU., Joe Biden, y las que anticipa el expresidente y hoy candidato a liderar la Casa Blanca, Donald Trump, quien impulsó una guerra comercial con el gigante asiático durante su mandato.

Ante este contexto, el economista y ex Director General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), Osvaldo Rosales, y el exembajador de Chile en la India, China y Sudáfrica, Jorge Heine, comentaron el rol que debería tener el país ante esta escalda de tensiones que se proyecta entre las principales economías del mundo.

“Si algo que Chile no debe hacer es abanderizarse con uno o con otro de estas grandes potencias en pugna. Chile lo que debe hacer en buena medida es lo que lo que ha hecho durante los últimos 25 años, aunque no lo ha llamado así, pero es mantener una posición de no alineamiento activo”, comentó Jorge Heine en el marco de un seminario de la Fundación Chilena del Pacifico sobre el tema.

De esta forma, el exministro de Bienes Nacionales durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle resaltó el actuar de Chile durante esta lucha entre China y Estados Unidos: “Chile ha tenido la destreza, la destreza diplomática de mantener excelentes relaciones con Estados Unidos y excelentes relaciones con China. Es un acto muy difícil de hacer, pero Chile lo ha logrado”. Heine respaldó su mirada recordando que el Presidente Gabriel Boric realizó giras tanto en China como en Estados Unidos.

Sin embargo, también alertó que las medidas de Estados Unidos contra China pudieran afectar la economía del gigante asiático y, como consecuencia, derivar en una menor demanda de cobre de Chile. Mientras que, por el lado de las oportunidades ante este conflicto, Heine apuntó que China se podría ver motivada a invertir en países como Chile en caso de que las inversiones chinas se vean limitadas en Estados Unidos u otras naciones.

“Hay un margen ahí grande y yo creo que en ese sentido podemos ver en los próximos años un aumento de la inversión china en América Latina, Asia, África y ahí yo creo que es importante hacer lo necesario”, apuntó.

De esta forma, Heine vio con preocupación los casos de inversiones de China que no han llegado a puerto: “A mí me preocupa en el curso de este año hemos visto al menos dos proyectos de inversión china, una en baterías de BYD y otra en materia de vacunas de Sinovac, que se han caído. Podemos discutir las razones por las cuales ocurrió, pero me preocupa y yo creo que hay un tema ahí que es importante tener presente”.

“No basta con trabajar a nivel macro y diplomático en mantener una buena relación, también hay que amarrar las cosas y en terreno las cosas ocurran y a mí me preocupa en el curso de este año hemos visto al menos dos”, agregó.

“China ya no es solo nuestro mayor socio comercial, sino que también es un importante originador de inversión. Y eso me parece a mí es algo importante que hay que continuar promoviendo, apoyando y tomando las medidas para que esa inversión efectivamente se materialice”, dijo.

Heine también reiteró la idea de que Chile no tiene que tomar una posición en el conflicto apuntando a que este no tiene las mismas condiciones que China y Estados Unidos.

“Chile no está compitiendo ni con China ni con Estados Unidos. Chile todavía es un país en desarrollo. Lo que Chile requiere es capital, comercio, creación de empleo. La noción que Chile debería restringir la inversión extranjera por supuestas razones geoestratégicas o geopolíticas, la verdad es que no tiene ningún sentido. Es realmente plantear las cosas muy mal. Chile necesita crecimiento, necesita inversión y necesita comercio”, apuntó.

“No necesitamos es ideologizar el comercio e ideologizar la inversión. Me parece que ese es el camino al despeñadero”, concluyó.

Por su parte, Osvaldo Rosales también planteó el tema de desplegar una exportación a Asía que no solamente se enfoque en China, sino que en la región. Mientras que, sobre el conflicto entre ambas potencias, el economista planteó la dificultad del país en el caso de inclinarse por una de estas.

“La pregunta es, si no podemos venderle ese cobre a China, si no podemos venderle ese litio a China, si no podemos vender esa cereza a China y así, etcétera. ¿Es posible venderlo a Estados Unidos? La respuesta es no. La conclusión es obvia”, comentó.

En esa línea, el economista apuntó a la necesidad de no depender de un solo socio comercial y actualizando sus relaciones con otros países para este nuevo escenario: “Yo creo que acá el tema es, dentro de la lógica de no alineamiento activo, uno, aprovechar lo más posible la red de acuerdos comerciales de que dispone Chile, activar y agilizar la política de atracción de inversiones”.

De esta forma, Rosales llamó a que las relaciones comerciales de Chile se deben basar en exigencias más altas posible independiente del país en cuestión: “Hay que llevar la vara de exigencias para toda la inversión, tanto doméstica como externa, independiente de la nacionalidad, y que esas inversiones sean evaluadas en el mérito de su rentabilidad económica y su rentabilidad social”.

“Lo que Chile debe hacer, y otros países de la región también, es ir adecuando, modernizando, fortaleciendo su regulación en términos ambientales, en términos de promoción de la competencia y en términos de legislación laboral. Si uno avanza en esa dirección, no debería temerle a ningún tipo de inversión, sea de donde sea”, resaltó.

En tanto, Rosales también apuntó que no se debe ceder ante las posturas que alertan por la llegada de inversión de China a la región: “Hay que evitar este ideologismo que nos convence que hay una invasión de inversiones chinas que está inundando toda América Latina y cuando uno mira la cita se da cuenta que, pese a este boom de inversiones, que ya veíamos que viene decreciendo, China sigue siendo un actor bastante menor en materia de inversión extranjera”.

Sobre las recomendaciones, Rosales planteó medidas como la creación de un mejor trabajo de las embajadas de Chile en Asía para lograr una mayor integración. “Nosotros tenemos embajadas y agregados comerciales, pero cada uno trabaja su negocio, y yo trataría de que eso se maneje de manera coordinada, de manera que operen como una red generando una suerte de cadena de valor chilena que trata de inmiscuirse, de ingresar a las cadenas de valor asiáticas”, explicó.

Rosales agregó como otros de los objetivos de Chile en temas de relaciones económicas internacionales es promover una modernización de la Organización Mundial del Comercio (OMC) e impulsar que China y Estados Unidos ingresen al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CPTPP).

Además, el economista llamó al Estado y las empresas a movilizar trabajo y recursos para que las exportaciones de Chile y proyecto país avancen hacía temas del conocimiento y tecnología.

“Todo eso significa una gran tarea para el sector público y para el sector privado, y yo creo que eso es fundamental para que salgamos de este estancamiento en materia de crecimiento, porque ya la fase de fácil de crecimiento como exportador se agotó, y todos los datos están indicando aquello. Tenemos que dar un salto de calidad”, concluyó .