El servicio de internet de Elon Musk llega a 40 mil suscriptores en Chile

El servicio de Internet de Space X, Starlink, se encuentra presente en Chile desde octubre del 2022, cuando la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) autorizó a la empresa el inicio de su oferta comercial en el país. En su primer mes en funcionamiento alcanzó 1.130 clientes. Al cierre de 2023 logró llegar a un total de 40.934, triplicando su número de conexiones en el último año.

El negocio del internet satelital del empresario sudafricano dueño de Tesla y X, Elon Musk, ha crecido exponencialmente desde su instalación en Chile. Según los datos a diciembre del 2023 de la Subtel, sólo en el último año creció un 205,7%: a diciembre de 2022 sumaba un total de 13.391 conexiones. Este es el salto más importante en el periodo entre las compañías que ofrecen conexiones fijas de internet.

A más de dos años desde su ingreso al mercado, la compañía congregó casi el 37% del total de la categoría otras conexiones inalámbricas fijas (que no consideran fibra óptica, Wimax, HFC, ni ADSL), que suman 110.677 en todo el territorio nacional. Sin embargo, en el total de conexiones de internet fijo sigue teniendo una participación mínima de 0,9%. Aún así, es un aumento en comparación al 2022, cuando tenía el 0,3% del total.

El desglose de los datos muestra que la región en la que Starlink es más fuerte es la Región Metropolitana, con un total de 7.135 conexiones. En segundo lugar de posicionó Los Lagos, una de las dos regiones en las que la compañía realizó una prueba piloto antes de su lanzamiento oficial, con 5.249 suscriptores. La presencia en esa región no es casual: el sistema de Starlink tiene ventajas en lugares con alta presencia de segunda vivienda donde no existe cableado. Y el tercer lugar lo ocupó Valparaíso con 4.990 conexiones.

Por el lado contrario, las regiones con el menor número de conexiones son Arica y Parinacota con 211, Tarapacá con 649, y Magallanes y la Antártica Chilena, con 1.056.

Starlink promete “internet de alta velocidad hasta en las ubicaciones más remotas”, señala en su página web, con opciones residenciales, empresariales, itinerantes y marítimas. Con datos ilimitados, y un equipo que resiste cualquier condición climática, diseñados para ser instalado por los propios usuarios. Los precios de estos equipos varían entre $337 mil (residencial) y $2,5 millones (marítimo). Los planes, en cambio, van desde los $47 mil mensuales para casas, hasta los $5 millones para los planes de prioridad móvil de 5 TB para embarcaciones.

Estos corresponden a los precios actuales de los productos ofrecidos en la página web oficial de Starlink, el cual debe pagar un envío que, según constató La Tercera, podía ser de más de $20.000 dependiendo de la zona donde se hace el pedido. Sin embargo, el kit de internet satelital estándar llegó en noviembre del año pasado a las tiendas de retail del país, también por un valor de $337 mil.

Los planes de Starlink

En Chile, en particular, no hay planes públicos que la empresa haya difundido. Pese a esto, Starlink y SpaceX tuvieron hace no mucho tiempo atrás tres reuniones con la Subtel que fueron registradas en la plataforma de Lobby. El representante de la empresa fue Juan David Velez, quien según su LinkedIn, ocupa el cargo de Manager LATAM, Global Licensing & Market Activation de Space X, es decir, el responsable de la concesión de licencias y el lanzamiento de Starlink en América Latina y el Caribe.

Las reuniones tuvieron lugar en octubre del 2023, y el 23 y 24 de enero de este año. La primera buscó conocer requerimientos para nuevos licenciamiento en Chile por parte de Starlink, las cuales corresponden a estaciones terrenas y Fixed Satellite Service (FSS).

Las dos más recientes, a inicio de este año, volvieron a abordar el licenciamiento de nuevas estaciones terrenas, pero también la “autorización para uso de nuevas Bandas y de ESIM”. Adicionalmente, detallan que conversaron con la Subtel respecto a las prospectivas de Starlink para el año 2024 en Chile. Esto incluye el lanzamiento de nuevos productos de servicio, licenciamiento de nuevas bandas, además de presentarle a la subsecretaría a quién estará a cargo de los servicios en la región.

A las reuniones de enero también asistió Emmanuel Cardenas, representante de Space X. Cardenas también lideró otra instancia en el mismo mes con la Subtel, en la que se trataron materias de reclamos ante la institución.

Si bien ya cuentan con presencia en gran parte del cono sur de América Latina, un mapa en la página web de Starlink detalla más respecto a su llegada a distintos lugares del mundo. A través de esta detalla que se encontrará disponible en Guyana y Bolivia a partir de este año, al igual que en Uruguay que ya tiene fecha para el tercer trimestre. A Guyana Francesa, Belice y Barbados llegará en 2025.

Pero los planes de expansión no sólo se sitúan en América Latina y el Caribe, pues Starlink ha anunciado su llegada entre 2024 a varios países de África, Europa, Asia y Oceanía. Asimismo hay otras naciones en las que aún espera la aprobación reglamentaria, como lo es el caso de Arabia Saudita y Turquía.