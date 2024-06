“Esclavo de tus palabras”: la retractación de Salfa y Joaquín Villarino tras críticas a Codelco

Fueron dos episodios distintos, pero con finales muy similares. En una misma semana, y en el lapso de tan solo dos días, Codelco terminó recibiendo disculpas por cuestionamientos expresados por dos reconocidos agentes económicos que tienen relación con la minera estatal. Como dice el refrán, dueño de tus silencios y esclavo de tus palabras.

El capítulo más reciente lo protagonizó Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. La entidad gremial agrupa a las grandes empresas de la minería del cobre en Chile, y Codelco forma parte de ella desde sus inicios.

Todo comenzó cuando Villarino entregó su apreciación sobre el acuerdo alcanzado entre Codelco y SQM para asociarse en la industria del litio, alianza que valoró en términos generales, asegurando que lo pactado era “un triunfo para el gobierno y para la política nacional de litio”, destacando la rapidez con que el Estado ingresará al negocio.

Sin embargo, al analizar la norma que excluye del directorio de la futura empresa a quienes hayan tenido cargos ejecutivos o en las mesas de Codelco y SQM por un período, continuo o no, de 10 años -y que en la práctica deja fuera del futuro directorio a personajes como Julio Ponce, José María Eyzaguirre y Hernán Büchi-, Villarino fue claro en su cuestionamiento.

“No tienen ningún fundamento jurídico dejar afuera a alguien como José María Eyzaguirre, por ejemplo, a quien conozco personalmente, y es uno de los abogados más destacados que existe en el país, con una trayectoria impresionante, con mente buena, y me parece que es un capricho político absolutamente infundado”, indicó, en entrevista con Radio Pauta, el mismo día en que Codelco y SQM sellaron su alianza.

Los dichos fueron refutados días más tardes y en duros términos por Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, que en entrevista con el mismo medio, indicó: “Joaquín Villarino no es ninguna autoridad en esta materia. No le corresponde dar esa opinión, no está involucrado en estas negociaciones, no tiene la información y me pareció muy mal su declaración”, dijo Pacheco el martes de esta semana.

Este viernes, siete días después de sus palabras originales, Villarino reconoció el yerro en sus palabras. En una carta enviada a El Mercurio, el presidente del Consejo Minero expresó: “Me ha parecido necesario señalar que es efectivo que no estuve involucrado en la negociación y que no tengo toda la información. Atendido lo anterior, no correspondía que hiciera las declaraciones antes referidas en mi calidad de presidente ejecutivo del Consejo Minero, del cual Codelco ha sido socio desde su fundación”.

La carta cristaliza así la inquietud que existía al interior de la instancia gremial tras los dichos de Villarino en contra de uno de sus socios, y que mantuvieron agitadas las aguas en su interior.

Salfa se disculpa

El otro episodio se vivió también esta semana. En una carta enviada por Rodrigo Hübner el miércoles a El Mercurio, gerente general del Salfa Montajes, el ejecutivo cuestionó dichos de Máximo Pacheco sobre los tiempos en los que Codelco paga a sus proveedores. “El presidente de Codelco señaló en una entrevista que Codelco paga a 20 días. Se le olvidó contar los 10 meses que se demora el contratista en conseguir la autorización de Codelco para facturar”, escribió Hübner.

Sus palabras motivaron al gerente general de Salfa Ingeniería y Construcción, Juan Manuel Irarrazaval, a pedir disculpas en la misma tribuna al día siguiente. “Esta carta no representa a nuestra empresa ni tampoco responde a la realidad de los hechos durante la larga relación comercial que hemos tenido con Codelco”, escribió sobre la misiva de Hübner.

“A nombre mío y de la compañía que represento, extiendo nuestras más sinceras disculpas a Codelco, a sus ejecutivos y a todos sus trabajadores, porque nos consta que están haciendo grandes esfuerzos para hacer de Codelco el orgullo de todos los chilenos”, concluyó.

Personeros de Codelco revelaron que desde Salfa se comunicaron con la empresa para excusarse por las declaraciones de su ejecutivo. Desde el grupo Salfa se negaron a profundizar más allá de la carta de ayer.

El grupo Salfacorp es presidido por Andrés Navarro y su vicepresidente es Aníbal Montero, quienes son accionistas del conglomerado que tiene un gran volumen de negocios con Codelco. Por ejemplo, en 2022, Salfa ejecutó el contrato CC-111 denominado “Desarrrollos y Habilitación Macro Bloques de Continuidad Fase 1 - Zona Sur” en la División Chuquicamata de la estatal, en el marco de los avances para la operación subterránea del icónico yacimiento minero ubicado en Calama. Según la memoria de Salfa Corp existen más de 10 proyectos de distintas filiales relacionados con varias de las divisiones de Codelco.

Por lo mismo, personas que conocieron la interna dijeron que la empresa reprochó a Rodrigo Hübner, ingeniero civil de la Universidad Católica, por sus palabras, pese a haberlas emitido a título personal.

En el directorio de Salfacorp hay otros personajes de negocios: el ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre; el expresidente ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Vicente Domínguez; la exdirectora de Codelco, Patricia Núñez; y, paradójicamente, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino.