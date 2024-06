Las empresas del IPSA repartieron un 25% menos de dividendos a sus accionistas en 2024

Remuneración de los directorios, elección de auditoras y clasificadoras son los temas que año a año deben ser votados en las juntas de accionistas, que tradicionalmente se realizan entre marzo y abril. Reuniones en las que los inversionistas además suelen renovar los miembro de los directorios, y también aprueban las ganancias que la empresa les entregará como dividendo. Pero este 2024, los recursos distribuidos han sido menores.

Según información de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a mayo se distribuyeron dividendos equivalentes a US$5.143 millones, esto es un 25% menos que los US$6.872 millones entregados a la misma fecha del ejercicio previo.

Manuel Bengolea, socio de Octogone, señala que el principal factor detrás de la baja fue que “el dividendo de vapores el 2023 fue muy grande, de aproximadamente US$ 1.700 millones en todo el ejercicio, pero este año el dividendo es más cercano US$1.150 millones”. Y a esto se suma que en los años anteriores “las empresas repartieron los excedentes acumulados a través del tiempo, y ahora sólo reparten los anuales”.

Durante los últimos años, Vapores había dominado el ranking de empresas con los mayores beneficios del IPSA, pero para 2023 reportó una utilidad de US$ 258 millones, una caída de un 95% respecto al ejercicio del 2022, cuando llegó a US$ 5.563 millones. La cifra “se explica por la alta base de comparación por el extraordinario 2022 que vivió la compañía, el cambio en las condiciones de mercado y el gasto en impuestos por los dividendos repatriados desde Alemania”, indicó la empresa en su momento.

Klaus Kaempfe, director de portfolio solutions en Credicorp Capital, apunta a que hay otros factores también: “mayor capex para desarrollo de nuevos proyectos (Colbún tiene un guidance de inversiones de aproximadamente US$5.000 millones por los próximos 5 años), menores utilidades (muy notorio en SQM), y compañías que habían repartido recursos por sobre la política de dividendo mínimo del 30%, pero que ahora se acoplaron a ese limite porque están en busca de oportunidades de M&A en el extranjero (Quiñenco)”.

En el caso de la la minera no metálica, en 2023 las ganancias o llegaron a US$ 2.012 millones, 48,5% menos que el año anterior, lo que se explicó por una contracción de los ingresos de 30%, donde las ventas por litio y derivados totalizaron US$5.180 millones, una disminución de 36,5% en comparación a los US$ 8.152 millones de 2022. Esto, pues los precios del litio cayeron 47% durante el último cuarto del ejercicio.

Cristián Araya, gerente de estrategia de Sartor, comenta que la baja en los dividendos se debe a “un efecto de base de comparación, considerando que en años anteriores se vieron empujados por la liquidez que generó la pandemia, junto a los problemas de logística que abrieron ganancias exacerbadas, y que en parte debieron ser repartidas. Pero ahora, con un ciclo de normalización en las empresas, es claro que la competitividad vuelve a jugar un rol sobre los precios y por ende las ganancias, por tanto los dividendos debieran volver a niveles normales”.

“Materias primas y transporte fueron agentes importantes de reparto de dividendos en los últimos años, y habitualmente no lo eran, por lo que debieran retornar a la normalidad, mientras que debieran subir su distribución de ganancias aquellas compañías que sí eran relevantes en esta materia, como utilities, bancos y algunas sociedades holding”.

Cabe recordar que en 2023, 18 de las 30 empresas que componen el IPSA mostraron caídas en su última línea, mientras que una pasó de ganancias a pérdidas (CAP) y otra agudizó sus cifras rojas (Engie). Así es que 20 empresas, es decir dos tercios de las firmas del selectivo accionario, vieron un empeoramiento en sus resultados el año pasado.

A mayo de este año, las empresas que han repartido los mayores dividendos han sido Vapores, con US$1.103 millones, seguida por Banco de Chile con US$944 millones, Santander con US$528 millones, Enel Chile con US$345 millones y BCI con US$275 millones. De los cinco mayores distribuidores de ganancias, tres son los grandes bancos del país.