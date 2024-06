Presidente Boric espera que reforma de pensiones se vote a inicios de julio y afirma que no propiciará retiros de fondos

La reforma de pensiones se está tramitado en la Comisión de Trabajo del Senado. El presidente de la República, Gabriel Boric, dijo este viernes que espera que el proyecto se vote a inicios de julio en dicha instancia legislativa, y que se logre llegar a un acuerdo. Hace unas semanas, la ministra del Trabajo, Jeannete Jara, había dicho que esperaba que se votara durante junio.

“Soy un esperanzado empedernido. No voy a renunciar, por un tema de convicción, de sacar adelante la reforma de pensiones. Pienso en la ley de garantías de la infancia, que logramos sacarla adelante. La ley integral de violencia contra la mujer que se promulga este sábado. Hay reformas que cuesta mucho sacar adelante, pero cuando se pone empeño se logra. Para nosotros es importante que las pensiones tienen que subir hoy y no mañana. He ido viendo gestos de apertura. Partimos planteando que el 6% de la nueva cotización debiera ir a mecanismos de solidaridad. Nos dimos cuenta que por realismo político eso no flotaba, más allá de que sigo creyendo que es lo correcto y hacia donde debiéramos avanzar. Cedimos y estamos en un 3%-3%. Considero que es una cifra bastante razonable”, dijo en CNN Chile.

Y agregó que “este es el tema donde existe el mayor desacuerdo. Espero y lo he conversado con el senador Iván Moreira (presidente de la Comisión de Trabajo), que esto se vote a principios de julio, y que se llegue a una fórmula de consenso que esté pensada en la gente. A la gente le interesa que mejoren las pensiones, y en función de eso espero que logremos un acuerdo”.

“Hago un llamado a legislar con urgencia y sacar adelante la reforma de pensiones, donde todos tienen que moverse un poco para llegar a un acuerdo que sea bueno para la gente. No el cálculo de si gana el gobierno o la oposición”, sostuvo.

Y ante la nueva arremetida de algunos parlamentarios para impulsar retiros de fondos, aseguró que el gobierno no los va a propiciar. Asimismo, enfatizó que estas iniciativas son “pan para hoy y hambre para mañana”.

“La mayoría de las pensiones son inferiores al sueldo mínimo. Si establecemos de común acuerdo que el sueldo mínimo es lo mínimo para vivir, y la mayoría de las personas que se jubila no le alcanza para eso, bueno es evidente que tenemos un problema y tenemos que solucionarlo. No voy a propiciar retiros porque hemos visto los efectos nocivos que tienen en la economía, y que pueden ser pan para hoy, pero sin lugar a duda es hambre para mañana. Nadie lo piensa desde la perspectiva individual cuando retira los fondos, pero los efectos macro en la economía son muy grandes. Efectivamente cuando pareciera haber una dilación permanente, no me sorprende que se plantee este tipo de iniciativas”, concluyó.