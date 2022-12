“Esta es la expresión máxima de un buzón”: el reclamo del diputado Ramírez por trámite de la reforma tributaria en Comisión de Hacienda

La reforma tributaria ha seguido avanzando a paso sostenido en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. De hecho, en la sesión de la mañana de este miércoles, se aprobó el nuevo impuesto a las rentas del capital que grava con una tasa de 22% a los contribuyentes de impuestos finales, propietarios de empresas por los retiros, remesas o distribuciones que reciban.

También se visó la aplicación de una tasa de 22% para el mayor valor obtenido en la enajenación o rescate de acciones de sociedades anónimas abiertas, cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos, más conocido como para la ganancia de capital.

Avanzaron además los cambios al régimen de renta presunta. En este se rebaja el límite de ingresos brutos para que los contribuyentes puedan acceder a dicho régimen, estableciéndose un tope único de 2.400 UF anuales. A este régimen pueden acogerse los sectores agrícolas, la minería o el transporte terrestre de carga o pasajeros.

Estos artículos, como la mayoría de los que se han ido aprobando, han sido aprobados básicamente con los votos del oficialismo. Esto, debido a que en la Comisión de Hacienda son ocho los diputados de ese bloque y solo cinco los de oposición.

Esa fue precisamente una de las duras críticas que planteó en la sesión de la tarde del miércoles el diputado Guillermo Ramírez (UDI), quien pidió la palabra para cuestionar el rol que está teniendo la Comisión de Hacienda: “Creo que la forma en que se ha tramitado la reforma tributaria, donde hubo una mesa de diálogo donde no hubo diálogo, un trabajo de expertos donde no hubo espacio para hacer propuestas, un gobierno que presenta lo que quiere y se aprueba sin ningún debate, esta es la expresión máxima de un buzón”, afirmó.

Según Ramírez, “es claro que para el gobierno esto es parte de un trámite fácil y rápido, y que en otro lugar se tramitará en serio esta reforma. Hubiera preferido haber tenido una participación más digna de esta reforma”.

Ante esta interpelación, la respuesta del presidente de esa instancia legislativa, Jaime Naranjo (PS), no se dejaron esperar: “Antes de iniciar esta reforma tributaria nos dimos un tiempo suficiente para escuchar a quienes quisieran exponer, vinieron Pedro, Juan y Diego. Ahora, si usted no está de acuerdo con el proyecto, eso no significa que esto sea un buzón”, lanzó, y añadió que “si se siente un buzón en el Congreso siéntase usted, yo por lo menos no me siento (así), por ello le pido que sea más respetuoso con los diputados”.

La subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, expone sobre impuestos correctivos

Tras ello nuevamente tomó la palabra Ramírez: “Presidente, no se lo tome como algo personal. Estoy constatando un hecho. Si es verdad o no que esta comisión está siendo un buzón, sólo el tiempo lo dirá: vamos a ver si el gobierno muestra una apertura a hacer cambios en otro lugar distinto a este, y ahí quedará claro si este lugar era o no un buzón. Si este proyecto era tan fantástico, que no admite ningún cambio en el Senado, usted habrá tenido la razón, pero si nosotros despachamos de acá un caballo y recibimos un camello, seré yo el que tenga la razón”. Y prosiguió: “Es el gobierno quien nos ve como buzón, no usted. Y mi critica es al gobierno, no a usted”.

La subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, que estuvo presente en la sesión, defendió la tramitación que ha hecho el gobierno de la reforma: “Antes de empezar a votar este proyecto de ley, hubo un grupo de asesores para llegar a acuerdos, presentamos más de 70 indicaciones para llegar a acuerdo, pero aun así un sector a rechazado sistemáticamente los artículos. Me parece que el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo grande en llegar a acuerdos en este espacio, pero lamentable no se ha logrado”. Y recalcó que el gobierno “se ha abierto al dialogo y ha cedido a un montón de aspectos del proyecto de ley. No diría que la comisión es un buzón”.

El trámite de la reforma tributaria en la comisión seguirá la primera semana de enero.