En un mundo azotado por conflictos geopolíticos y más proteccionista. el ex editor de The Economist y analista de América Latina, Michael Reid, no ve a Chile en un mal pie, tanto frente al resto de los países y en comparación con las naciones de la región.

“Comparado con mucho del mundo, Chile no está tan mal. Y comparado con el resto de América Latina, que está más dividido que nunca, no está tan mal”, dijo Reid en el marco de un seminario de la Sofofa y el medio Ex-Ante.

Ex editor de The Economist, Michael Reid y su análisis sobre el país: ”Comparado con mucho del mundo, Chile no está tan mal”

El periodista valoró que, tras el estallido social, Chile mantuvo su funcionamiento tras un episodio marcado por las manifestaciones y descontento: “La política ha vuelto a las instituciones. Y creo que los fundamentos de Chile, la democracia representativa, la economía de mercado y el Estado de Derecho siguen de pie en Chile. Y eso no es poca cosa, porque da los fundamentos para poder volver a avanzar”.

Reid resaltó que durante los cinco años, marcados por el estallido social y dos procesos fallidos para redactar una nueva constitución, el país se detuvo. En esa línea, respaldó la idea que se debe dar una importancia al crecimiento económico y una reforma al sistema política, una idea que resaltó la Sofofa en el seminario, y que Reid comentó que se debe buscar terminar con la fragmentación de partidos políticos dentro del Congreso.

Sin embargo, Reid también resaltó que, “no hay que olvidar las demandas sociales legítimas que había de ese millón de personas en la calle en Santiago durante el estallido (...) no se puede ignorar esa demanda de cambio y pensar que no existe y no hay que hacer nada”.

En esa línea, el ex editor del The Economist estimó que las demandas deben ser también satisfechas vía cambios graduales. Así, a modo de ejemplo, Reid comentó que, “el sistema de las AFPs puede tener defectos, pero es un sistema que tiene bastante ahorro consolidado ahí. Entonces, para mí el tema no es desmontarlo, es complementarlo”.

Ante este contexto, Reid estimó que un periodo de cuatro años no es un tiempo prudente para impulsar reformas significativas. “En un periodo de cuatro años, dado que hay muchos intereses en juego y hay que llegar a consensos, es muy difícil hacer más que dos o tres cosas importantes. Y entonces, hay que ser realistas sobre eso. Y como dice el dicho, el que abarca mucho poco aprieta”, comentó.

De cara al desarrollo de chile, el británico apuntó a la dificultad de los países como Chile de crecer una vez que ya se dejaron objetivos como reducir la de pobreza de forma significativa. En esa línea, la receta de Reid apunta a diversificar la economía y ser más eficiente.

“¿Qué puede hacer el sector privado? Primero, pagar sus impuestos. Segundo, tratar bien a su gente, invertir en las calificaciones y capacitación de su gente y no tratarlos como un activo que se descarta, y tercero, no hay que defender los monopolios, la búsqueda de rentas y la defensa de cada milímetro de privilegios”, comentó.

Respecto a Chile, el ex editor del The Economist valoró la oportunidad que tiene el país en temas como la industria del litio y la energía verde, entre otros, temas. No obstante, apuntó que con esta oportunidad no alcanzaría para impulsar el desarrollo: “La inversión en la gente y en la calidad y en la productividad es absolutamente fundamental. Entonces, hacer cosas mejor sigue siendo un desafío”.

Sobre la seguridad, Reid comentó que el país todavía es seguro en relación con sus pares y que, pese a los desafíos en la metería, Chile estaría en buen pie para afrontar el aumento de la percepción de la inseguridad y alza de crímenes violentos.