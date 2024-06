Exministro Ignacio Briones se opone a frenar alza en las cuentas de la luz: “Eso es populismo puro”

El exministro de Hacienda durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Ignacio Briones, resaltó la importancia normalizar el valor de las cuentas de la luz, congeladas desde fines de 2019. El economista apuntó que sostener dichas medidas no es sostenible para la economía y consideró un error haberlas extendido en 2022.

“(Fue un error), pero al mismo tiempo felicito que tengan (el gobierno del Presidente Gabriel Boric) el coraje de decir, ¿Sabes qué? Basta, porque lo más fácil hubiera sido chutar esto para el próximo gobierno y eso es lo más popular”, comentó Briones en entrevista con Radio Pauta.

Exministro Ignacio Briones rechaza idea de dar pie atrás a alza en las cuentas de la luz: “Eso es populismo puro”

En esa línea, el ex precandidato presidencial por Chile Vamos apuntó que ahora corresponde “pagar la cuenta” junto con el efecto inflación que se proyecta por este ítem. “Esa es la lección yo creo que hay que aprender y es el llamado también al Parlamento, que ya veo algunos tentados en deshacer esto”, añadió Briones.

De esta forma, el economista se opuso a la posibilidad de pausar el alza de las cuentas de la luz o generar una medida para paliar la subida en el corto plazo, más allá de lo propuesto: “Eso es populismo puro, es cierto que se acercan las elecciones y ahí cunde el populismo”.

Briones apuntó que Chile no cuenta con espacio fiscal para seguir manteniendo las tarifas eléctricas congeladas. “La verdad es que tampoco podemos hacernos trampas y soñar que tenemos más ingresos de los que en realidad tenemos, porque es la misma trampa que nos hacemos (...) Si es que uno hubiera seguido este espejismo: ‘oye, mantengamos la congelada no más, sí, que tanto, que paguen las empresas’. Bueno, no, pues si al final las cuentas las pagan los usuarios, pues las pagan doble, porque además se junta con más inflación”.

Exministro Ignacio Briones rechaza idea de dar pie atrás a alza en las cuentas de la luz: “Eso es populismo puro”

“En materia energética, Argentina ha vivido durante décadas con tarifas mentirosas, con precios subsidiados, entonces, claro, súper popular al principio, pero adivinen qué es lo que pasa, que no se invierte un peso para desarrollar nuevas inversiones, nuevas redes, nuevas líneas de transmisión, y ese es el costo a largo plazo a pagar por decisiones populistas, pero muy equivocadas”, comentó a modo de ejemplo.

Sobre cómo hacer frente al efecto del alza para los hogares, el exsecretario de Estado valoró que se piensen en medidas focalizadas, en este caso para el 40% de los hogares más vulnerables. “Me alegra que Chile haya vuelto el debate de la focalización, porque recordarán ustedes que hace unos años atrás era como una palabra pecaminosa, que había que ir a la universalización de todo”, comentó.

“Algunos se han dado cuenta de que los recursos no son infinitos, son limitados, y cuando uno tiene recursos limitados tiene que priorizar y tiene que focalizar en aquellos que más lo necesitan”, resaltó.

Briones también justificó la actuación del Banco Central, que la semana pasada estimó el efecto del alza de las cuentas de la luz en la inflación en 2024 y 2025. “Yo defiendo al Banco Central, ha actuado con la información oficial, ha actuado correctamente en el combate de la inflación, y esta sorpresa para la gran ciudadanía tiene un déficit comunicacional que si algo es del gobierno (...) No se ha explicado bien”.