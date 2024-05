Exministro Mañalich y ley corta: “Veo muy poco probable que haya una caída de una isapre que signifique que sus beneficiarios queden sin protección”

Este lunes se vota la ley corta de isapres, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en paralelo a que entró a regir el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema sobre tabla de factores. En medio de este escenario, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que la iniciativa resuelve un aspecto del problema, pero no el tema de fondo.

“En el programa del actual gobierno se opta, y así lo somete a la votación popular el Presidente Boric, que vayamos a un sistema único en manos del Estado, y esto se refleja en el proyecto constitucional que fue rechazado en 2022. Dice que todos los fondos serán manejados por un único ente público, o sea, termina con las isapres. Efectivamente eso se rechaza y seguimos con la Constitución del presidente Lagos, donde se garantiza que la ciudadanía puede optar por un sistema público o privado. Tiene rango constitucional esta libertad de elección”, explicó en radio Infinita.

En ese sentido, alertó que “esta ley corta resuelve un aspecto del problema, o le da un pequeño flotador al sistema mixto que tenemos, pero el problema de fondo no está resuelto”.

En cuanto a ese tema de fondo, dijo que no se ha abordado el sistema de salud que se quiere tener para el país.

“No se juega el tema de fondo que es el siguiente: en Chile no tenemos una decisión de fondo validada respecto a si el mejor sistema para atender a los pacientes es uno de naturaleza estrictamente público, en manos del Estado, o más bien es prudente tener un sistema de multiseguros, donde haya prestadores públicos y privados. Este tema de fondo ha obstaculizado avanzar en responder a los requerimientos de la ciudadanía”, planteó Mañalich.

Por otro lado, sostuvo que esta ley corta no es un salvataje para las isapres, pero afirmó que da “cierta estabilidad” al sistema prestador.

“Lo que está en juego no es el salvataje de las isapres, sino la estabilidad del sistema prestador, vale decir, que efectivamente siga habiendo camas para poder seguir atendiendo a quien lo necesite. Estamos en un periodo de incertidumbre, que ha durado más de lo prudente en una llamada ley corta, en la cual el sistema privado no ha invertido, no ha aumentado camas, y eso significa un grave riesgo para la salud de las personas. Esta ley corta produce cierta estabilidad. Lo repito en las palabras que tan bien dijo la ministra de Salud, el Presidente no puede arriesgar una caída del sistema prestador, porque eso significa una crisis política, sanitaria, que nadie está dispuesta a soportar”, señaló el exministro.

No descartó que haya alguna aseguradora que pueda caer en insolvencia, pero indicó que “no tengo ninguna duda que van a aparecer nuevas isapres, y que van a aparecer compañías de seguros que van a adquirir las carteras de estas isapres. Veo muy poco probable que haya una caída de una isapre que signifique que sus beneficiarios queden sin protección”.

Y por último, dijo que en caso que se rechace la ley este lunes en el Congreso, el Ejecutivo podría ingresar un veto aditivo, pero aclaró que los plazos apremian.

“Aunque se rechace la ley hoy día, siempre el Presidente podría insistir a través de un veto aditivo. Incluso aunque se rechace la ley corta hoy día, podría haber una segunda vuelta, pero estamos en el momento en que el superintendente tiene que, obligadamente, mandar hoy una circular a las isapres”, señaló.