Expertos en transporte proyectan la escisión del negocio de carga de FedEx

Los analistas y expertos en transporte esperan que FedEx escinda su unidad Freight como una empresa independiente que cotice en bolsa, lo que podría suponer una ganancia inesperada para los accionistas y dar un impulso a otros competidores en el sector del transporte por carretera.

FedEx Freight, que generó US$ 9.000 millones en ingresos en los 12 meses que terminaron el 31 de mayo, es con mucho el mayor operador en el sector de carga de menor tamaño, por lo que una venta del negocio es “menos probable en nuestros ojos”, dijo este miércoles en un informe Daniel Imbro, de la firma de servicios financieros Stephens.

Satish Jindel, presidente de SJ Consulting, un grupo de datos de la industria y consultora, comentó que una escisión probablemente obtendría “una capitalización de mercado de US$ 50.000 millones por sí misma”, basándose en el fuerte rendimiento de los rivales de FedEx en el negocio LTL, en el que los envíos de múltiples empresas se combinan en un solo camión.

“En estos momentos, la LTL es una de las preferidas de Wall Street”, afirmó.

FedEx dijo en la publicación de sus ganancias el martes que estaba “llevando a cabo una evaluación del papel de FedEx Freight en la estructura de la cartera de la compañía y los pasos potenciales para desbloquear aún más el valor sostenible para los accionistas”.

La compañía no detalló las alternativas que estaba considerando, pero señaló que planea completar la revisión a finales de este año.

La revisión se produce en un momento en que FedEx está reorganizando sus operaciones en el marco de lo que denomina su transformación Drive. El esfuerzo para eliminar las barreras entre las operaciones Express y Ground, un plan que los analistas y el inversor activista D.E. Shaw habían estado pidiendo, puede dejar el negocio de transporte por carretera en el exterior, mientras que la recogida y entrega, clasificación y otros servicios de paquetería se mezclan.

Una división o venta pondría fin a los esfuerzos que FedEx y su rival United Parcel Service han llevado a cabo durante varios años para agrupar el negocio de paquetería y las operaciones de transporte por carretera bajo el mismo paraguas, movimientos que incluyeron varias adquisiciones multimillonarias.

UPS vendió su negocio de transporte por carretera en 2021 y este mes ha vendido su división de corretaje de carga, como parte del plan de la directora ejecutiva, Carol Tomé, de centrarse más en la gestión de paquetes de forma más eficiente.

Jindel sostuvo que las ganancias potenciales de combinar los negocios de transporte y paquetería para los clientes se han erosionado a medida que el comercio electrónico ha cambiado el mercado.

“Con la entrada de Amazon en el mercado y otros grandes minoristas que realizan más entregas de paquetes por su cuenta, el volumen medio diario disponible para FedEx y UPS se ha reducido”, afirmó. “Solía haber más barreras de entrada para los transportistas de paquetería que para los LTL. Ahora ya no es así”, agregó.

Las medidas de capitalización bursátil de otros competidores en el sector han aumentado a medida que los transportistas LTL han desafiado una caída generalizada de la demanda de camiones.

Old Dominion Freight Line, el segundo mayor transportista LTL por ingresos, tenía una capitalización bursátil de US$ 38.700 millones el miércoles, con unos ingresos de US$ 5.800 millones. La tercera, XPO, tenía una capitalización bursátil de US$ 12.200 millones, con menos de US$ 4.700 millones de ingresos en LTL el año pasado, mientras que la capitalización bursátil de Saia, de US$ 12.400 millones, se produjo tras unos ingresos de unos US$ 2.900 millones el año pasado.

FedEx tiene una capitalización bursátil de US$ 72.500 millones, pero con unos ingresos totales de US$ 87.700 millones en el ejercicio fiscal que finalizó el 31 de mayo. La operación de transporte de mercancías generó unos ingresos de US$ 9.100 millones durante el periodo de 12 meses, y su margen operativo en los últimos tres meses alcanzó un elevado 21,9%.

Brian P. Ossenbeck, analista de J.P. Morgan Securities, escribió en una nota de investigación que había una “desconexión de valoración” por tener FedEx Freight integrada con las operaciones de paquetería. “En un momento dado, en septiembre de 2022, la capitalización de mercado de ODFL era el 75% de la totalidad de FDX”, indicó.

La división de FedEx Freight también elevaría el resto del sector, escribió, “ya que el jugador más grande se convierte en una entidad independiente sin la sobrecarga de agrupar” el negocio con Express y Ground, “lo que ofrece la oportunidad de llevar las tarifas más altas de lo que son ahora.”

Las acciones de FedEx subieron un 15,5% en las operaciones del miércoles, hasta 296,19 dólares, la mayor subida porcentual de las acciones de la empresa desde el 29 de septiembre de 1986.