¿Ganas de tirarte a la piscina o invertir? Un glosario para entender a las Startup chilenas

Ricardo estaba preparando su pitch para la reunión con un VC de Silicon Valley. Quizá era mejor un pitch elevator. Cuando surgió la idea de armar su negocio comenzó a trabajar en una serie seed para empezar, aunque consideró también un spin off de la empresa donde trabajaba. Ricardo se hizo CEO de su startup y creó un MVP rápido para convencer a los inversionistas. Durante mucho tiempo había iterado bastante con amigos sobre su idea de negocio y ahora necesitaba hacer foco. También existía la posibilidad de armar un pitch deck más formal y enviarlo por correo primero. Como sea, más que dinero, sentía que era clave sumar un inversionista con smart money, especialmente para escalar y generar tracción rápidamente.

¿Difícil de entender? Estos son solo algunos términos que son bastante frecuentes en el mundo del emprendimiento y de las startups. Jerga que, gracias a la visibilidad que está teniendo Chile en esta industria últimamente con empresas como Betterfly, Notco y Cornershop, seguirán creciendo.

Ángel Morales, director Ejecutivo UDD Ventures estima que en general, el uso del glosario ha crecido este año, “debido al gran posicionamiento de algunos íconos chilenos, como Cornershop, nuestro primer unicornio. Esto ha abierto el interés de diversos sectores públicos y privados por entender de qué se trata este mundo de las startups de los venture capital y las scale up”.

Por su parte, Fernanda Vicente, presidenta ejecutiva de Mujeres del Pacífico y directora de Fundación Kodea, cree que conceptos como “pitch” ya están muy incorporados en el mundo del emprendimiento en general, “ya que existen muchos concursos para emprendedores a nivel nacional, regional e incluso municipal. Pero también se han incorporado muchos conceptos más técnicos a un nivel de startups que llevan un camino más recorrido”.

“Efectivamente nosotros usamos toda esa terminología”, dice Jaime Arrieta, CEO de la startup chilena BUK y agrega: “Básicamente porque existe mucha literatura sobre casos de startup e innovaciones que está en inglés. Pero hay una razón más importante aún: hoy, los emprendimientos son globales. Por ejemplo, el cargo de CEO, al traducirlo al español no se dice de la misma forma en Chile, Perú o Colombia, por lo que debemos homologarlo. No tenemos problemas en manejar los términos en inglés, porque es un idioma global y muchas traducciones al español aún no existen. Están muy atrasadas”.

Carlos Aravena, CEO de la startup Poliglota, reconoce que están aprendiendo constantemente nuevos términos. “Luego se vuelven parte de la cultura de una startup. Todos esos conceptos que alguna vez fueron una moda es algo común hoy en día, pero son muy importantes, por ejemplo, para medir los KPI (key performance indicator). El problema es que son muchos, por eso hay que estar estudiándolos todo el tiempo. Es relevante que las grandes organizaciones lo empiecen a conocer también”.

Para quienes quieran entender más este universo o se animen a emprender de forma global, Claudio Barahona, managing partner de Alaya Capital Partners; Sebastián Díaz, cofundador de DEEP Ecosystems Europa y ex director de Start-Up Chile; Fernanda Vicente y Ángel Morales, ayudaron a crear el siguiente glosario:

El proceso de una Startup

Pitch: Presentación corta para inversionistas, clientes o aliados, donde en, idealmente, tres minutos se explica el negocio, la oportunidad, la propuesta de valor, quienes son los emprendedores y qué están pidiendo

Elevator Pitch: Es lo mismo que un pitch, pero de corta duración. Un buen estándar son 30 segundos que es lo que demoraría en explicarle a un inversionista en un ascensor.

Pitch Deck: Una breve presentación de 10-20 diapositivas utilizada para contar, de una manera general y rápida, el plan de negocios de una startup.

Spin-off: Se refiere a cuando nace una startup a partir de una empresa grande, la cual después tiene vida propia. Puede que la compañía original sea o no socio. Por lo general un spin off nace de una necesidad un servicio específico que tiene la empresa madre.

Mininum Valuable Product (MVP): se refiere al “Producto Mínimo Viable, es decir, la forma más básica del producto con el cual se puede probar en el mercado. Es como un “piloto”, pero enfocado en un producto específico.

Pivot o Pivotear: Es la práctica de cambiar de modelo de negocio/producto/servicio basado en validaciones y aprendizajes.

Escalabilidad: La capacidad de una startup o scaleup para crecer y operar en una mayor escala (por lo general capturando más mercados).

Tracción: Se refiere al progreso de una nueva empresa y al impulso que gana a medida que el negocio crece.

Bootstraping: Es emprender un negocio desde cero con el mínimo capital requerido para invertir, el cual proviene normalmente de ahorros personales.

Break-even: También conocido como punto de equilibrio, es aquel lugar en la que los ingresos se igualan a los costos y a partir del cual se obtienen utilidades. Recordar que el punto de equilibrio es móvil, y dependerá siempre del crecimiento o estancamiento de la empresa.

Exit: Momento en el que un accionista sale de la propiedad de una sociedad (startup). “Hacer un exit” es vender la participación (equity) a un tercero. Lo acaban de hacer los fundadores de Cornershop.

Equity: Es la propiedad de acciones dentro de una empresa o, en este caso, una startup.

Los líderes

CEO (Chief Executive Officer): Es el cargo de mayor rango en la operación de la empresa y es responsable por la gestión completa del negocio.

CFO (Chief Financial Officer): Director financiero. Responsable de los temas financieros de la empresa

COO (Chief Operations Officer): Director de operaciones. Responsable de los aspectos operacionales de la empresa.

CTO (Chief Technology Officer): Responsable técnico del desarrollo y el correcto funcionamiento de los sistemas de información desde el punto de vista de la ejecución.

Animales Mitológicos

Ponys: Startup con un valor por encima de los US$10 millones.

Centauros: Startups con una valoración superior a los US$100 millones de dólares. Betterfly lo acaba de conseguir al ser valorizada en US$ 300 millones.

Unicornio: Startups que se han valorizado en más de US$1.000 millones. En Chile, Cornershop es la primera en lograrlo al ser valorizada por Uber en US$ 3.000 millones.

Decacornios: Son aquellos unicornios que han superado los US$ 10.000 millones de valoración.

Dragones: Unicornio que ha devuelto íntegramente a los inversores los fondos que en su día pusieron.

Cebras: Negocios que quieren ganar dinero pero al mismo tiempo contribuyen a la mejorar la sociedad. O sea, tienen un “propósito” sustentable.

Los inversionistas

VC, Venture Capital o inversionista de riesgo: Quien invierte en startups con alto potencial de escalar.

Inversionista ángel: Individuo que proporciona una pequeña cantidad de capital a una startup por una participación en la empresa. Aparte de capital fresco, aporta en experiencia empresarial y contactos que ayudarán al crecimiento de la empresa. Esta inversión se hace en etapas tempranas. Los rangos de inversión son distintos dependiendo del mercado. En Chile, una ronda Ángel puede ser de US$20 mil, mientras que en EE.UU., partir en US$100 mil.

CVC o Corporate Venture Capital: Es cuando grandes empresas crean sus propios fondos de inversión de venture capital. Está dentro de lo que se denomina como Innovación Abierta.

Crowdfunding: Proceso de obtención de apoyo financiero para una empresa. Se reúnen varios aportes pequeños de muchos inversionistas.

Aceleradora: Es un tipo de firma de inversión que, a través de convocatorias abiertas, selecciona e invierte en startups de etapas muy tempranas, en algunos casos sin ventas y con un MVP. Casos típicos son 500startups, Ycombinator y Start-Up Chile.

Smart Money: Se refiere a una inversión, pero no sólo en dinero, sino también conocimientos, experiencia, consejos, especialmente para crecer globalmente.

SAFE: Un mecanismo de inversión popularizado por YCombinator, donde se invierte teniendo una opción futura de participación, parecido a una deuda convertible. A cambio de los fondos, el SAFE otorga al inversionista el derecho a comprar acciones de la compañía en una ronda de inversión futura.

Lead investor: El inversor que pone más dinero en una ronda de financiación de una startup.

Serie Seed: Por lo general, es la primera ronda de inversión que recibe una startup. Son de máximo US$1 millón.

Serie A: La primera ronda en equity de una compañía, generalmente liderado por un fondo de venture capital y con montos mayores a US$1 millón y hasta unos US$15 millones. Es un momento de crecimiento de la empresa, que ya genera ingresos, pero aún sigue sin obtener beneficios tangibles.

Serie B: Segunda fase de crecimiento para aumentar el valor de la empresa y así, lograr una maduración. Los montos son superiores a los US$20 millones.

Serie C: Es un paso aún más ambicioso. El capital recaudado se destina a adquisiciones, desarrollo de nuevos productos e incluso preparar la empresa para posteriores fases como la salida en Bolsa. Por lo general, superan los US$100 millones.

En profundidad

Design Thinking: Metodología para desarrollo y diseño de soluciones, basada en la forma en que trabajan los diseñadores, que tiene varios pasos, pero lo principal es conocer en profundidad la necesidad y a los usuarios e ir probando mi posible solución

Canva de Modelo de Negocio: Lienzo sobre el cual se trabaja la propuesta de valor, los segmentos de clientes y todas las variables necesarias para armar el modelo del negocio.

Fit con el mercado: Que el producto o servicio de la startup sea la solución que un segmento de clientes necesita.

Growth: Mecanismos digitales de crecimiento, que incluyen metodologías de marketing, ventas y construcción de producto.

Pre-Revenue: Cuando una startup aún no ha facturado, se dice que está en una etapa “antes de la ventas”.

Go-to-market: Es la estrategia en la manera en que una compañía introduce un producto en el mercado.

Cap Table: Es un documento que recoge información sobre la estructura del capital social de una empresa. Describe quiénes son los fundadores y los inversores, su fecha de incorporación, el número de participaciones que tiene cada uno y su porcentaje, y la valuación de las diferentes rondas de inversión.

Term Sheet: (Hoja de términos, en español) es un documento ligero y conciso, en donde las partes involucradas delinean los términos básicos de una transacción de inversión que desean llevar a cabo.

POC (Prueba de concepto): Demostración de que el proyecto se puede llevar a cabo. Suele ser un prototipo funcional que se asemeje lo más posible a la versión definitiva.

Fundraising: Es el proceso de captación de fondos de una compañía para poder empezar a operar, seguir operando o crecer. Esto lo hacen con rondas de inversión, empezando por la ronda seed.

Burn rate: Es la tasa a la que una empresa gasta efectivo neto durante un período determinado.

Startup Zombie: Empresa que afirma tener operaciones continuas, pero que aun no se refleja en su crecimiento.

Vesting: Consiste en establecer un periodo mínimo de permanencia de los socios y solo después de ese periodo recibirán la totalidad de sus acciones.

Clif: es un término que se utiliza para describir el tiempo que tiene que pasar antes que un fundador, socio de una empresa (titular de un derecho de stock option), madure y consolide una parte de sus participaciones.