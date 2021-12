CEO de Avianca Cargo: “Dentro de nuestros planes para el primer trimestre de 2022, está incrementar nuestra capacidad en aproximadamente 50%”

En medio de la estampida de los pasajeros en el peor tiempo de la pandemia, que por otra parte dio un impulso significativo al e-coomerce, Avianca afirma que comprendió la importancia de potenciar a su área de carga, marcó en el que reclutó como CEO a un funcionario con una década de experiencia en la competencia (Latam Cargo).

Se trata de Gabriel Oliva, quien en entrevista con Pulso ofrece sus perspectivas para este subsector y para la industria en general, que da muestras de una renovada fortaleza gracias a los avances de cada cual en los procesos de reorganización en el capítulo 11 de Estados Unidos, del cual Avianca logró salir esta semana, y a los aprendizajes que les dejó el trauma de la pandemia.

¿Qué lugar ocupa Avianca en el mercado de carga en Chile?

-Hoy nosotros no tenemos un protagonismo muy grande en Chile. Entonces, tenemos una oportunidad en función de lo que es el mercado chileno, tanto en exportación, por ejemplo de pescado o de frutas en temporada, y también desde el punto de vista del crecimiento de importaciones. Nosotros también vemos ahí que tenemos una oportunidad para fortalecer nuestro posicionamiento y por eso el año que viene estamos incrementando operaciones en Chile. Hoy tenemos algunas operaciones compartidas en nuestra flota carguera y vamos a implementar más operaciones full dedicadas a Chile.

Si en el último tiempo hemos sido un poco tímidos en lo que es Avianca en Chile, ahora queremos fortalecer nuestra presencia en el país. De hecho, en Avianca Cargo le apostamos a crecer en Suramérica donde vemos mucha oportunidad de crecimiento. Dentro de nuestros planes para el primer trimestre 2022, está incrementar nuestra capacidad en aproximadamente un 50% con operaciones dedicadas semanalmente a Chile.

¿Cómo el sector de cargas se benefició del impulso del e-commerce que tuvo lugar en pandemia?

-Desde el punto de vista de la capacidad, uno puede ver que en el mundo prepandemia la mitad de la carga del mundo se movía en los mismos aviones de pasajeros y la otra mitad se movía en los aviones de carga. Cuando viene la pandemia desaparecen todos los pasajeros. Después desde el punto de vista de la demanda, hay distintos ciclos en torno a la pandemia y lo que hemos estado viviendo en el último tiempo tiene que ver con el crecimiento fuerte de la demanda, y uno de los factores es justamente el e-commerce, el cual creció mundialmente mientras nosotros nos quedamos en casa.Se aceleraron las compras en comercio electrónico, el cual tiene una logística qué requiere mucha velocidad. La carga aérea se utiliza por tres principales razones: por qué el producto vence, porque el producto tiene una urgencia inmediata o porque el producto tiene un muy alto valor y también requiere que llegue rápido.

Con todas sus características, creemos qué parte del crecimiento que hubo en pandemia del e-commerce está para quedarse.

¿Cómo se ve Avianca frente a sus competidores, algunos de gran envergadura como la misma Latam?

-Nosotros en Avianca tuvimos la oportunidad, estando en el capítulo 11 (de reorganización en Estados Unidos), de repensar estratégicamente todos los negocios, todo lo que estábamos haciendo. Aparte de eso fue definir que el negocio de carga es absolutamente estratégico, absolutamente crítico para Avianca y lo que tenemos que hacer es fortalecerlo y desarrollarlo. En eso justamente estamos trabajando, enfocados en el mercado latinoamericano, que es nuestro core, y teniendo claro cuál va a ser nuestra estrategia de red, a dónde vamos a volar estructuralmente en el futuro y cómo lo vamos a hacer, es decir, cuál es la ruta que vamos a tener.

Entonces cuando me pregunta que tiene Avianca frente a su competencia, vemos que está geográficamente parada en un lugar clave para Latinoamérica, que es principalmente Colombia y que está afiliada en México, de manera que podemos diseñar un itinerario muy bueno para ofrecerlo al mercado y a las economías.

Por último, estamos preocupados de cómo fortalecer nuestra propuesta de valor, el producto que ofrecemos al mercado, es decir, cómo darle un mejor producto al que hace e-commerce, al que requiere de un medicamento, al que necesita mover tecnología...

Por eso hay elementos en los que estamos invirtiendo. Acabamos de implementar uno de los mejores sistemas en la industria de carga aérea, con un sistema tecnológico, ya estamos avanzando en la digitalización y también con el portafolio de productos y muchos elementos que van a hacer que el cliente nos prefieran más.

¿Qué análisis hace del momento de Avianca y su salida del capítulo 11?

-Definitivamente sale muy fortalecida por distintos elementos. La compañía que entró no es la misma que está naciendo desde el punto de vista del equipo ejecutivo, del foco, de la estrategia, de lo que está haciendo tanto en el negocio de pasajeros como de carga. Es otra compañía. Se está haciendo un recambio estratégico muy relevante. Esos cambios están muy en línea con lo que mercado está necesitando. Estamos yendo hacia un modelo mucho más híbrido, con elementos de low cost, por ejemplo. Avanzamos a lo que el mercado necesita, una compañía mucho más ágil, mucho más simple, mucho más eficiente para darle al cliente mejores precios.

Por otra parte, cuando uno ve la respuesta qué está teniendo del mercado, los clientes de carga, de pasajeros, estamos muy contentos. Se capitalizó, se está aprovechando la época del capítulo 11 para salir con una Avianca totalmente fortalecida, simplificada y transformada para poder competir en el mercado, ofreciendo el mejor servicio de los clientes.

¿Qué análisis hace de la industria en general, considerando la evolución de la pandemia y que Latam también está avanzando en el proceso de capítulo 11?

-Si uno ve el sector en general creo que podemos decir que pasó lo peor, pero todavía no podemos cantar victoria o asumir que esto está terminado. Ahora mismo estamos viendo algunos cierres de economía, nuevas cepas... Entonces creo que todavía queda un tiempo para terminar con la incertidumbre. Uno cuando mira el 2022, podemos esperar un año con más certidumbre que en 2021 pero no con una certidumbre de un mundo normal. Que no podamos todavía cantar victoria significa qué tenemos que ser muy responsables en las decisiones, porque no sabemos bien cuáles son señales coyunturales, cuáles son señales que pueden cambiar en corto a mediano plazo o cuáles son las estructurales.

¿Hubo un aprendizaje en relación a la pandemia? ¿Un empeoramiento de la situación sanitaria no los encontraría en la misma situación de principios de 2020?

-Estamos mucho más preparados que lo que pasó en marzo 2020. Por ejemplo, en Avianca uno ve la simpleza y velocidad con la que se toman las decisiones ahora, la rapidez en el área de carga con el traslado de productos que antes demoraban días y ahora se hacen en horas. Uno puede ir por toda la cadena de valor y observamos que muchos de los procesos que antes se hacían en “x” tiempo ahora es una fracción. Todo eso queda y hoy Avianca está súper enfocada en hacer las cosas simples, en hacer las cosas de manera ágil y eso repercute en el mercado. Eso a uno le permite poder moverse y tener un dinamismo distinto frente a las cosas que pasan en el mercado y que uno no se espera, como fue la pandemia. Eso no quiere decir que si nos cae otra pandemia no va a ser duro para todo el sector, pero desde el punto de vista de la preparación y de los aprendizajes, esos van a quedar.