Gigante global del entretenimiento asegura que Chile da un paso para atraer a los grandes eventos con los Juegos Panamericanos

Las ceremonias del pasado mundial de fútbol en Qatar y de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, entre otros eventos, es el historial con que llegó la gigante del entretenimiento en vivo a Chile para dar forma a la ceremonia de apertura y clausura de los Juegos Panamericanos en Santiago. Balich Wonder Studio afirma que su trabajo, junto con la asociación con la productora de Lotus, destacará en Chile sin la necesidad de grandes infraestructuras o presupuestos.

Dejar una huella, generar orgullo, un momento único y posicionar a Chile en el mundo en la industria del entretenimiento en vivo son parte de las ideas que destaca la firma a la hora de explicar su paso por Chile, el que se reflejará cuando este viernes se realice la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos en el Estadio Nacional.

Sin embargo, sobre los hombros de la firma italiana, también recae que la ceremonia pueda lograr contagiar del todo la audiencia en Chile. Esto, de cara que todavía quedan cerca de 600 mil entradas disponibles para disciplinas que han logrado el fervor de otras. Fútbol, lucha, golf, atletismo, el vóleibol femenino, el sóftbol, el vóleibol masculino y el bádminton y el béisbol son parte de los deportes al debe.

No obstante, la oferta de la firma que facturó US$315 millones de euros en 2022 no se limita a las ceremonias, sino que también cuenta con áreas dedicadas al evento asociados al mundo del lujo, intervenciones de espacios públicos y espectáculos de entretenimiento inmersivo. Louis Vuitton, Fórmula 1, Ferrari, Dolce & Gabbana, UEFA, MSC, Maserati, Bulgari, IWC y Azimut Benetti, entre otras son las marcas con que Balich Wonder Studio ha trabajado.”, dice la directora de Ceremonias de Balich Wonder Studio, Claudia Cattai, quien está en la primera línea de la firma que en el 2023 fue adquir2ida por Banijay, gigante de los medios de comunicación y el entretenimiento que cuenta con más de 130 productoras en 21 territorios de todo el mundo.

¿Cuál es su objetivo de su paso por Chile?

-Queremos hacer algo icónico y de lo que Chile se sienta orgulloso. Nuestra ambición es dejar un recuerdo de algo que ocurre una vez, como es una ceremonia, y que permanezca como un símbolo que todo el mundo reconozca. Esto es lo que sabemos hacer muy bien, podemos cambiar la imagen de un país y podemos ponerlo en el mapa del mundo.

¿Cuáles son sus intereses en Chile más allá de los Juegos Panamericanos?

-Hemos estado estudiando mucho el país. Para nosotros es interesante la industria del entretenimiento y podemos ayudarla para ir al siguiente nivel con un producto original. Además, también hemos estudiado y vemos otros actores que son muy interesantes. Estoy hablando del sector de bienes raíces, minería y otros, así que esperamos poder reunirnos gracias a la visibilidad que vamos a tener.

¿Cómo evalúan la industria del entretenimiento en vivo en Chile?

-Son muy buenos, pero no en lo que se relaciona a las ceremonias porque en el mundo somos pocas empresas que estamos produciendo este tipo de actividad. Así que hemos estado estudiando la experiencia de entretenimiento en vivo aquí, porque parte de nuestra filosofía es encontrar un socio local porque queremos dejar un legado y compartir con alguien local nuestra experiencia para que puedan abrir su propio segmento en el futuro.

Chile parece no ser un lugar muy atractivo para los eventos en vivo. El tour de Taylor Swift no se realizará en Chile y la subsiguiente edición del mundial de fútbol descartó a Chile como país organizador ¿Cómo se revierte este escenario?

-Estás viendo el lado oscuro de la luna, el lado bueno es que son anfitriones de los Juegos Panamericanos y organizarlos te deja en una mejor posición a la hora de postular en el futuro a ser un candidato a recibir un evento como un mundial de fútbol o los Juegos Olímpicos. Los eventos en vivo, como los Juegos Panamericanos, ponen a Chile en el lugar correcto frente al mundo para atraer turismo y acercar su imagen al mundo. No lo tienen que ver como que hoy los eventos que no llegan a Chile se están perdiendo. Ser un lugar atractivo para los eventos es un proceso y con estos juegos lo están dando.

¿Quién tiene que dar el siguiente paso para posicionar a Chile en la industria de los eventos en vivo? ¿El estado, el sector privado o ambos?

-En todo el mundo vemos muchos casos. A veces es el gobierno y yo pienso en el ejemplo más destacado que es Arabia Saudita, que está invirtiendo mucho y está decidido a convertirse en un país asociado al deporte y entretenimiento. Otras veces vemos muy buenos resultados desde las inversiones privadas y si hay un emprendedor que realmente quiera tomar el desafío de llevar a Chile a un siguiente nivel estamos disponibles para ayudar.

¿Cómo se da ese paso? ¿Con un nuevo estadio para eventos?

-No necesitas un gran estadio para hacer que la industria del entretenimiento se haga más grande. De hecho, el estadio donde vamos a realizar la ceremonia es uno de los más antiguos de Santiago y verán una ceremonia muy moderna en este. Con nuestra ceremonia del viernes habrá un cambio en la conciencia de los chilenos sobre el potencial que tiene el país en la industria del entretenimiento, se empieza por la pasión, la creatividad y muy buenos profesionales.

¿Qué se verá en la ceremonia de este viernes?

-Será muy teatral en primer lugar y la he descrito como un terremoto emocional. Sé que terremoto es una palabra sensible para Chile, pero también sé que durante un terremoto la gente se une y esta es la promesa que queremos hacerle a los chilenos.