Gobierno presentará hoy a parlamentarios propuesta que busca fortalecer Fonasa

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el director de Fonasa, Camilo Cid, invitaron a los diputados y senadores de las Comisiones de Salud a una reunión durante la tarde de este viernes para abordar la ”nueva modalidad de cobertura adicional y modernización de Fonasa”, dice la invitación

La reunión se concretará a las 17.00 horas en Mac Iver 541, aunque hasta ahora también hay parlamentarios de dichas comisiones que dicen no haber recibido invitación.

El gobierno, lo que ha dicho hasta ahora, es que frente a una eventual crisis de las isapres, están buscando fortalecer Fonasa. Una de las alternativas que ha sonado es que Fonasa pueda licitar seguros.

En medio de las conversaciones sobre el futuro de la isapres entre la industria, el gobierno y la Superintendencia de Salud, la administración del Presidente Gabriel Boric anunció que en marzo presentará un proyecto de ley que aborde el problema que enfrenta la salud privada.

La ministra de Salud ha dicho anteriormente que “estamos trabajando en propuestas para fortalecer el seguro público, de manera que (ante) cualquier eventualidad que ocurra con las isapres, la gente no se sienta desprotegida. Nosotros lo que estamos tratando de garantizar, y todo el trabajo nuestro, es que las personas aseguradas, tanto de Fonasa y particularmente de las isapres, que yo creo que han estado en una situación en que todas estas comunicaciones les producen incertidumbre, en que efectivamente vamos a trabajar como gobierno, si bien nosotros no somos responsables de esta crisis, en que las personas no pierdan sus derechos”.

La cita de este viernes también ocurre luego de que este jueves las isapres se reunieron con la ministra de Salud y desde la industria no salieron muy optimistas, considerando que no se presentó una propuesta para evitar una eventual caída de las isapres.

Ello, en un contexto en que las isapres están a la espera de conocer las instrucciones mediante las cuales se aplicará el fallo que dictó el 30 de noviembre la Corte Suprema, el que ordena aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso, y cuya implementación le corresponde a la Superintendencia de Salud, para lo cual deben revisar 42 mil planes que tienen 995 tablas vigentes.