CPC entregará en 15 días propuesta conjunta en seguridad y Mewes dice que situación “afecta la inversión extranjera”

El tema de la seguridad y el crimen organizado fue una de las materias que cruzaron la reunión que tuvo la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Este martes, en su comité ejecutivo, el gran empresariado, analizó y acordó trabajar en una propuesta conjunta.

“Vamos a hacer un comparativo entre la propuesta que han realizado la Sofofa, la CNC, la SNA y la ABIF y luego haremos un compilado de todas esas propuestas para ver en qué áreas tenemos los mismos temas que sean transversales a todos los gremios”, afirmó Ricardo Mewes, presidente del empresariado.

En ese sentido, añadió que “la compilación la vamos a hacer nosotros con nuestro equipo. (…) supongo que de aquí a unos 10 a 15 días ya la podemos tener elaborada”.

Para combatir esa situación, Mewes, sostuvo que “es muy importante que se avance en un par de proyectos de ley, entre ellos el de sistema de inteligencia nacional, porque incluye mecanismo que permiten ir a buscar a quienes son los cabecillas de las organizaciones criminales que están en Chile. Para eso se requiere inteligencia y ahí tenemos que fortalecer los mecanismos que hoy existen”.

También menciona que se debe “fortalecer los controles fronterizos y en eso el gobierno ha ido avanzando”.

El líder empresarial enfatizó que los problemas de seguridad son un factor que los inversionistas evalúan a la hora de generar negocios en los distintos países.

Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) en su discurso de inauguración.

“Normalmente, cuando uno ve dónde invertir hace una matriz de riesgo y parte de los riesgos que uno considera es el tema de la seguridad. Y en función de eso uno toma decisiones. Claramente, Chile, si nos comparamos con la región, probablemente salimos mejor evaluados que los países de la región, pero nos tenemos que comparar con nosotros mismos, lo que éramos hace algunos años atrás y ese riesgo es el que ha ido aumentando. Por tanto, a mí me parece que estoy convencido de que es algo que, efectivamente, se está evaluando por los inversionistas extranjeros”.

En ese sentido, y para ejemplificarlo, acotó que “a nosotros nos han preguntado qué está pasando hoy día en nuestro país. Hace un par de semanas estuve en España, y nos preguntaban qué es lo que está pasando en materia de seguridad aquí en Chile, porque en ese país la verdad es que en general se puede andar con bastante tranquilidad en las calles, sin temor a que te roben el celular o te hagan un portonazo”.

Una de las herramientas que el gobierno ha señalado que necesita para combatir de mejor manera el crimen organizado es el levantamiento del secreto bancario. Sin embargo, para Mewes eso no es necesario, puesto que bajo el modelo actual se puede hacer. “Nosotros no lo vemos necesario el levantamiento del secreto bancario”, dice y explica: “Aquí hay datos duros. Por ejemplo, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha solicitado en promedio cuatro o cinco veces al año el levantamiento del secreto bancario y eso lo hace a través de la Corte de Apelaciones y no se demora más de 48 horas en obtener el levantamiento del secreto bancario. Es rápido, es eficiente y la UAF cumple con su objetivo. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) tiene que tener la aprobación de tres consejeros para que vaya también un juez levante el secreto. Eso también es muy rápido y creo que en los últimos 13 años eso ha sucedido creo que cuatro veces, entonces uno se pregunta ¿qué es lo que hay detrás de eso?

Por otra parte, dice que “la banca tiene la obligación de informar cuando hay cuentas corrientes con sobre 1500 UF, Y por otro lado, el mismo SII tiene acceso a la carpeta tributaria de todos los contribuyentes”.