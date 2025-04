Apertura de tiendas de retail en Viernes Santo: las dudas que deja el dictamen de la DT entre los expertos

La Dirección del Trabajo emitió este miéroles el decreto que fija las directrices sobre si las grandes tiendas del retail pueden abrir o no sus puertas el próximo Viernes Santo. En primer lugar, la DT dejó en claro que este no es un feriado irrenunciable. Pero frente a ello, interpreta como un derecho adquirido el hecho de que en años anteriores esos comercios no hayan trabajado y establece que se debería mantener esta vez esa misma determinación.

En el dictamen, la DT sostuvo que “el no haberse abierto durante años anteriores las tiendas del comercio al público durante la festividad religiosa correspondiente a Viernes Santo, indefectiblemente conlleva a razonar que, durante esa fecha, el empleador ha convenido tácitamente con tales trabajadores que el feriado se exprese como uno de descanso de forma absoluta, ya sea para fines de reflexión religiosa, espiritual u otra, sin que por ello se afecten sus remuneraciones, acuerdo que, por las razones contenidas en el presente informe, forma parte del contrato vigente con aquellos trabajadores y, en consecuencia, obliga a las partes a su íntegro cumplimiento”.

Asimismo, el dictamen dijo que se debe “tener especial atención de que las cláusulas tácitas son una proyección del principio de la primacía de la realidad y, por tanto, su naturaleza es eminentemente protectora y garantista, debiendo cautelarse que los trabajadores no se vean perjudicados o forzados a modificar aquella, producto de su posición jurídica inferior frente al poder de mando y de disciplina del empleador”.

Pero si bien este pronunciamiento buscaba entregar claridad sobre la legalidad de abrir o no en esa jornada, las dudas e incertezas se mantienen. Esto, porque los abogados laborales tienen distintas interpretaciones sobre lo que señala la DT y su alcance.

Por un lado, el exdirector del Trabajo, Mauricio Peñaloza, sostiene que “se debe tener presente que la Dirección del Trabajo (DT), de acuerdo a su ley orgánica, tiene facultad para fiscalizar la aplicación de la legislación laboral, no para crear normativa legal”. En ese sentido, menciona que “la materia que se ha estado discutiendo en los últimos días, sobre feriado de Semana Santa y cláusulas tácitas, no es una materia que esté expresamente señalada en la ley, por lo cual no le corresponde a la DT atribuirse facultades que están reservadas exclusivamente a los tribunales de justicia”.

Asimismo, puntualiza que “las denominadas cláusulas tácitas no están reguladas expresamente en el Código del Trabajo, sino son una construcción jurisprudencial que sólo los tribunales están llamados a resolver sobre la base de un debido proceso, en el cual las partes aporten todos los antecedentes del caso particular y puedan realizar las alegaciones respectivas. La DT no es un tribunal laboral”.

Peñaloza aclara que “si algún trabajador del comercio, considera que a su respecto individual tiene un pacto con su empleador que lo exime de trabajar ese día, por supuesto que tiene derecho a exigir el cumplimiento de ese pacto, como cualquier otro, pero eso no significa que tal situación se aplique erga omnes, a todos los trabajadores”.

Sin embargo, otra mirada tiene el socio de Lizama Abogados, Luis Lizama, quien indica que “el dictamen aplica la doctrina vigente de la DT respecto de que hay cláusulas tácitas que se incorporan a los respectivos contratos individuales de aquellos trabajadores que no han laborado en Viernes Santo. Esto está correcto”. Plantea que “lo discutible es que aplique esta regla por una vía indirecta (la prohibición de discriminación) a aquellos trabajadores que nunca se les aplicó la regla de descansar en Viernes Santo. Por ejemplo, trabajadores contratados después de la Semana Santa de 2024″.

Lizama argumenta que “con el dictamen la única solución libre de riesgo para el empleador es contratar trabajadores para que laboren el Viernes Santo” y puntualiza que “el dictamen indica que (la DT) multará a requerimiento de los trabajadores”.

Otra mirada entrega el también exdirector del Trabajo y socio de Albornoz y Cia, Marcelo Albornoz, quien sostiene que “lo más importante es que en ninguna parte del dictamen se señala que los trabajadores tienen prohibido trabajar el viernes santo, independiente de que haya o no una clausula tacita, porque si ella existe, basta que el trabajador acuerde con la empresa trabajar y la cláusula tacita pierde sus efectos, además de que ese día no es un festivo irrenunciable”. Para el experto, “la DT no tiene facultad para otorgar descansos obligatorios o irrenunciables. Eso es lo más importante que rescatar del dictamen. Ese día si se puede trabajar por decisión del trabajador, aunque antes haya existido una clausula tacita pues ella solo habrá regido en el pasado”.

Albornoz enfatiza que “la empresas si pueden abrir libremente, primero porque se trata de una decisión económica y no laboral, y segundo porque ese dia no es un festivo irrenunciable en que todos los trabajadores deben descansar”.

En cuando a las multas quie podría aplicar la DT, el abogado agrega que “no puede multar por la mera apertura de las tiendas ese dia, pues ello seria inconstitucional. Si el trabajador que va trabajar voluntariamente y registra su asistencia no hay nada que sancionar”.