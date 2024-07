Parte discusión de nuevo retiro de fondos de pensiones: este martes inicia tramitación en el Congreso sin apoyo del gobierno

Los retiros de AFP han vuelto a ser tema de debate, dado que el pasado 7 de junio se cumplió un año desde que la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar el denominado “sexto retiro”, y con ello se cerró la puerta a tramitar la materia por 12 meses.

En este contexto, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados tiene en tabla para este martes iniciar la tramitación de cinco mociones parlamentarias que plantean retiros de AFP, tres de ellos fueron presentados por diputados aliados del gobierno. Hasta ahora se han aprobado tres retiros, todos ellos durante la administración anterior, pero con el respaldo del actual oficialismo. Desde el cambio de gobierno ha habido tres propuestas de retiros de fondos de pensiones y todas ellas han sido rechazadas por mayoría absoluta. Por eso mismo el que se empezará a discutir este martes a las 15 horas sería el llamado “séptimo retiro”,

El presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Ángel Calisto (Demócratas), comenta que “se han presentado cerca de cinco mociones parlamentarias que abordan la temática de retiro de fondos de pensiones y también de autopréstamo. Nosotros hemos determinado comenzar este martes la tramitación de un nuevo retiro de fondos de pensiones, y evidentemente vamos a determinar qué proyectos van a ser refundidos, de tal manera de poder enfocarnos específicamente a los proyectos de retiros, que es la idea matriz de la discusión”.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, fue la encargada de dar la habitual vocería de los lunes del Ejecutivo, y allí también se refirió a este asunto. “Respecto al tema de los retiros, sin duda a nosotros nos habría gustado llegar a esta fecha, con la reforma (previsional) bastante más avanzada. Hemos temido oportunidad de votarla con anterioridad pero no hemos encontrado la sintonía con la oposición para poder votarla. De hecho, el Presidente pidió que se votara en mayo, luego en junio, y ahora vamos en julio”, comenzó diciendo.

Y respecto de las cinco mociones que se buscará refundir, la ministra Jara afirmó: “Nosotros, como Ejecutivo, no las vamos a apoyar, pero reiteramos nuestro llamado urgente a que la reforma avance, es indispensable para poder dar respuesta a la ciudadanía”. En ese sentido, insistió en que la reforma previsional debe votarse en general este mismo mes en la Comisión de Trabajo del Senado: “Esa es la expectativa que tenemos como gobierno, que esto dentro del mes de julio se vote”, puntualizó.

Lo que opinan los diputados

Los mismos parlamentarios ven que en este momento es bastante difícil que un retiro de fondos previsionales logre ser aprobado en la Comisión de Constitución, donde la mayoría de los diputados no se muestra favorable a un giro de este tipo. Si bien en la comisión de Constitución pudieran haber votos favorables a estas iniciativas, como el de los diputados Raúl Soto (PPD)-quien está reemplazando transitoriamente a Karol Cariola (PC)-, Marcos Ilabaca (PS) y Pamela Jiles (PH), por lo general la derecha ha estado en contra de este tipo de proyectos. Con ese cuadro, es probable que las iniciativas se rechacen en la comisión y que no reúnan los 87 votos en la sala de la Cámara.

El diputado Calisto señala que “la discusión de nuevos retiros evidentemente se cruza con la contingencia, con el alza del precio del costo de la vida, particularmente de la energía, así como también la discusión de la reforma previsional que hoy día está en el Senado y que es fundamental que avance (...) Yo no he tomado una posición al respecto, pero aquí el gobierno debe efectivamente tener un rol mucho más activo y también manifestar la disposición de mayor flexibilidad para que avance una nueva reforma de pensiones”.

La jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, comenta que “lo tenemos que conversar como bancada, pero dadas las circunstancias económicas del país, me atrevería a afirmar que en su mayoría (los diputados RN) estarían en contra”.

El diputado Marcos Ilabaca (PS), integrante de la Comisión de Constitución, quien ha votado de forma favorable en varias iniciativas de este tipo, afirma que “si bien mi postura respecto de los retiros ha sido siempre la de apoyarlos, creo que tal cual ha ocurrido en los últimos, la situación de este proceso es uno de incertidumbre, y es muy difícil que pueda pasar incluso la valla de la comisión. Hoy día no están los votos, y las personas que lo promueven y establecen esta esperanza a la ciudadanía, saben que no están, ni en la Comisión, ni en la sala, ni en el Senado. Lamento mucho que muchas veces se juega con el sueño de todos y todas”.

La diputada Javiera Morales (FA), también integrante de la Comisión de Constitución, comenta que “mientras no tengamos un sistema de pensiones legitimado y que entregue pensiones dignas, los retiros van a ser siempre populares. Pero mucho más impopular y dañinas son las crisis inflacionarias que vivimos el 2022 y 2023. Si no queremos ver subir aún más los precios, que sabemos que después no bajan, tenemos que resistirnos a aprobar los retiros y trabajar en más medidas que alivien el bolsillo de las familias. Hay que tomar decisiones responsables, aunque sean impopulares, y gastar nuestros esfuerzos en avanzar en medidas como el bolsillo electrónico o el Copago Cero”.

En ese contexto, es que el gobierno se enfrenta a una doble encrucijada, pues si los proyectos de retiro se rechazan en esta tramitación, no podrán volver a discutirse dentro de un año, es decir, que estaría habilitada la discusión a pocos meses de las elecciones parlamentarias, donde un buen número de diputados y senadores buscarán la reelección; por lo que la tentación de dar su voto favorable a los retiros es aún mayor.

Conscientes de ese escenario, es que los partidarios de hacer efectivo un nuevo rescate de los fondos de pensiones están dispuestos a dejarlos caer en esta oportunidad para reactivar su discusión en medio de la campaña electoral.

Aunque el porcentaje de los fondos a retirar y el objetivo para hacerlo efectivo es diferente según cada proyecto, lo cierto es que vuelve a amenazar políticamente a un gobierno que se ha opuesto a estos rescates de dinero de las administradoras de pensiones. Sin embargo, desde el Ejecutivo han transmitido tranquilidad respecto de esta ofensiva legislativa.

Las mociones en debate

Una de las mociones que están en tabla para este martes, fue presentada el 6 de junio por los diputados René Alinco (Ind), Jaime Araya (Ind-PPD) y Gaspar Rivas (Ind), y plantea que los afiliados a las AFP puedan retirar un 10% de su cuenta individual, incluyendo a pensionados de rentas vitalicias y exonerados políticos.

Otra de las iniciativas que están en tabla, fue presentada por el diputado Enrique Lee (Ind) en marzo, que busca que las personas puedan retirar hasta un 15% de los fondos previsionales que tienen acumulados en su cuenta individual.

Una tercera iniciativa que está en tabla también fue presentada por el diputado Lee, pero en abril, donde plantea que además de que los afiliados pueden retirar un 15% de sus fondos, esa cifra puede subir a un 50% de sus fondos en caso de que quieran destinar estos recursos para la adquisición de la primera vivienda del grupo familiar.

La cuarta iniciativa en tabla fue presentada en abril por los diputados Ricardo Cifuentes (DC) y Roberto Arroyo (PSC). Allí proponen que las personas que tengan acumulados fondos de pensiones, puedan usar parte o la totalidad de ellos, pero para hacer frente a dos situaciones en particular: que uno de los integrantes de su grupo familiar tenga una enfermedad catastrófica que no pueda cubrir su sistema de salud o eventuales seguros; y para evitar un inminente embargo de la única vivienda familiar por haber caído en cesación de pagos producto de un prolongado período de cesantía.

La quinta moción que está en tabla fue presentada en junio por los diputados Alejandro Bernales (PL), Viviana Delgado (Ind), Luis Malla (PL), Cosme Mellado (PR) y Sebastián Videla (Ind). En ella plantean que los afiliados puedan retirar incluso la totalidad de sus fondos, para costear enfermedades calificadas como poco frecuentes y de alto valor.