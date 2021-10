Gremios pymes piden extender Ley de Protección al Empleo, pero gobierno llama a poner foco en la reactivación

La Ley de Protección al Empleo (LPE) se acaba hoy. Al menos en lo referente a las suspensiones de contrato, una de las medidas más relevantes tomadas para hacer frente a la pandemia.

La ley, que rige desde abril de 2020, permitió que empresas y trabajadores solicitaran la suspensión temporal de los contratos laborales, posibilitando a los empleados hacer uso del Seguro de Desempleo -al cual se le inyectaron más recursos-, sin perder el vínculo con la empresa, con la idea de que una vez que lo peor de la emergencia sanitaria pasara, volver a sus laborales. El gobierno ya había extendido la vigencia de la norma el mes pasado.

En estos 18 meses, trabajadores de todos los rubros y en empresas de distinto tamaño hicieron uso de la medida, alcanzando, según datos del Departamento de Estudios del Ministerio del Trabajo, 864.306 trabajadores con solicitudes aprobadas durante algún momento de la ley. De estos, actualmente quedan 65.054 bajo esa condición, es decir, un 7,5% del total.

Adportas de que finalice la vigencia de la Ley surgieron voces que piden al gobierno extenderla, principalmente para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas.

Uno de esos gremios es la Multigremial Nacional quienes hicieron un llamado al Ejecutivo para que vuelva a extender el plazo del beneficio. Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, sostuvo que esta medida podría golpear gravemente al mundo de las mipymes. “Hoy vemos que en los rubros del turismo y de eventos existen 30 mil trabajadores que podrían quedar en la calle si no se aplaza esta ley”, indicó.

Swett agregó que las medidas restrictivas con la llegada de turistas extranjeros y el bajo aforo para desarrollar eventos con interacción, no han permitido una reactivación por completa de ambos rubros. “Creemos que estas son variables que la comisión de trabajo de la Cámara debiera evaluar, para que se extienda el beneficio”, indicó.

Enfatizó en que “la imposibilidad de acceder a créditos Fogape y a los beneficios del gobierno, hizo que muchos emprendedores se hayan acogido a esta iniciativa por más tiempo del que pensaban. Si no hubiera existido, probablemente hubiéramos llegado a 2,4 millones de desempleados en el peor momento de la pandemia”.

Marcos Rivas, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) califica como positiva la ley, porque permitió que las empresas que se vieron obligadas a cerrar no despidieran a sus trabajadores. “Sería beneficioso extenderla para los sectores que por su naturaleza no pueden todavía volver a abrir, como los rubros de espectáculos masivos”. No obstante, Rivas comenta que ahora también es necesario fortalecer medidas que apunten a la reactivación como los subsidios al empleo y el IFE Laboral. “El próximo gobierno tiene que tener foco en los subsidios al empleo y en revisar los créditos Fogape, extendiendo, por ejemplo, el período de gracia”.

Desde el gobierno, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, explicó que los esfuerzos ahora deben estar concentrados en recuperar los empleos perdidos y por ello, el plan de subsidios al empleo es clave. Ya son más un millón de personas los que se han visto beneficiados por alguno de los subsidios vigentes, por otro lado, recordó que la ley sigue vigente hasta el 31 de diciembre bajo la modalidad de reducción de jornada, es decir, aquellos contratos que estaba suspendidos podrán ahora pactar una reducción de jornada hasta diciembre y así lograr una transición entre la suspensión y el retorno completo a los puestos de trabajo.

En paralelo, un grupo de parlamentarios del Frente Amplio, ingresó un proyecto de ley para mantener el posnatal de emergencia y teletrabajo para embarazadas mientras se extienda Estado de Alerta Sanitaria. La iniciativa fue declarada admisible por la Cámara. Cabe recordar que esta legislación tenía vigencia mientras perdurara el Estado de Catástrofe, la cual terminó el 30 de septiembre pasado.

“Con la adminisbilidad del proyecto es altamente probable que se apruebe tanto en la comisión como en la sala de la Cámara. Son temas donde la votación a favor ha sido bastante amplia y transversal”, sostiene el diputado e impulsor de la iniciativa, Marcelo Díaz.