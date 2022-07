Inbest Chile afirma que la comunidad financiera de EEUU ve con otros ojos al país tras los retiros de dinero desde los fondos de pensiones

Chile volvió a reunirse con la comunidad financiera de Estados Unidos luego del estallido social, los primeros años de la pandemia, un proceso para redactar una nueva Constitución y tras los golpes que sufrió la economía local durante ese tiempo, tanto por factores internos y externos. Además, el gobierno del presidente Boric hacía su estreno en el Chile Day junto a una delegación encabezada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y con la participación de la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa.

Ante esto, Inbest Chile, corporación que encabeza el Chile Day, destacó que “no pasó desapercibido el tema de los retiros previsionales y cómo eso cambió la dinámica del mercado financiero. Hay un Chile antes y un después de los retiros”, dijo su presidente, Pablo Correa, en entrevista con radio Duna.

El economista explicó su punto planteando que los inversionistas en Estados Unidos veían “un país con una institucionalidad más robusta y más seria, que de repente sufrió estos retiros del mercado previsional, que les quitaron atractivo, profundidad, volumen y tamaño al mercado de capitales”.

El exvicepresidente del BancoEstado resaltó el rol de Marcel al plantearle a los inversionistas que se frenaron las medidas de retiros y se trabajará para volver a tener un mercado de capitales, que puedan hacer frente a impactos externos, y se le consultó al ministro de Hacienda cómo la reforma previsional fortalecerá esta área financiera.

Correa también destacó que “había mucho interés por parte de la comunidad financiera norteamericana por escuchar y saber de primera fuente de Chile, no solamente la agenda de reforma del Gobierno, sino también todo lo otro que había pasado (tras el último Chile Day en abril del 2019)”.

El presidente de Inbest Chile valoró que el encuentro en Nueva York se haya realizado durante un tiempo en que Chile vive periodos de “desajustes macroeconómicos”, intervención del mercado del dólar por parte del Banco Central y una alta inflación, entre otros temas. “El timing fue muy adecuado y tranquilizador (para la comunidad financiera en Estados Unidos)”, agregó el ejecutivo.

Desde Inbest Chile descartaron una reunión privada con las Administradoras de Fondos de Pensiones y agregaron que “hubo un almuerzo, que no organizó Inbest, sino del Council of the Americas, donde habían cerca de 30 empresas con actividades en Chile”. Correa también agregó que el tema de las Isapres no se abordó.

Por otro lado, Correa destacó la presentación de la medida de lograr un déficit fiscal cercano a cero para este año: “Eso es una noticia importante para la comunidad financiera norteamericana, que no lo tiene tan claro o no lo visualiza así”.

Royalty minero

Otros de los temas que destacó fue la presentación de la reforma tributaria y el interés que tenía los participantes por los efectos que tendrá en la inversión la medida del royalty minero.

“(Se espera que) durante la tramitación legislativa, el royalty logre un equilibrio entre la captura de rentas económicas por parte del Estado, sin que esto sea un deterioro importante para la inversión, y ese mensaje se repitió varias veces hacia los inversionistas, pero sin mayor detalles porque queda abierto a la tramitación legislativa”, destacó Correa, quien agregó que vio en el Gobierno “la flexibilidad para lograr ese equilibrio”.

El economista detalló que este punto era importante para los inversionistas, ya que estiman que el cobre será clave para el futuro y la transición energética. Entonces ellos estaban preocupados de que las medidas de Chile no afectaran a la producción del metal rojo y disminuyera la oferta global de este, explicó Correa.