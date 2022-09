José De Gregorio por triunfo del Rechazo: “Se acabó una de las fuentes de incertidumbre”

A casi tres semanas del plebiscito de salida que dejó como resultado el triunfo del Rechazo, José De Gregorio, expresidente del Banco Central y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, planteó en entrevista con Radio Infinita que en adelante el gobierno debe trabajar –incluso desde el lado contrario a su propuesta ideológica inicial– para asegurar el crecimiento de la economía.

Si bien De Gregorio aseguró que dado el nuevo contexto “se acabó una de las fuentes de incertidumbre” que comprometía la inversión extranjera en el país, la estabilidad dependerá de las reformas que impulse el gobierno y del cambio en su discurso.

“En un fenómeno mundial en que los candidatos son de extremos. No me extrañaría que si este gobierno sigue la trayectoria actual terminemos con un gobierno muy de derecha en el próximo periodo”, indicó el extimonel del Banco Central.

En esta línea, José De Gregorio señaló que el cambio constitucional que se empujó en el país se debió principalmente a la falta de atención a las problemáticas que preocupan a la población. “Hubo una explosión social, ¿y qué quedó demostrado? Que teníamos una institucionalidad política frágil y un avance económico que si bien desde el punto de vista general funcionaba […], desde el punto de vista de políticas sociales estaba muy atrasado”.

Por lo mismo, y dado el resultado de las votaciones, la línea que el decano de la Universidad de Chile sugirió en adelante es no seguir ahondando en la desconexión con la población, y a la vez, efectivamente implementar políticas de mejora. Así, el académico señaló que el equipo de Gabriel Boric tendrá que reconocer “que basaron sus predicamentos y campañas en eslóganes vacíos. Hay cosas muy bien fundamentadas desde el punto de vista de los principios, pero del policy muy débiles”.

Inversión extranjera

Tras el rechazo a la propuesta constitucional, José De Gregorio aseguró que “el despeje de la incertidumbre ha sido positiva”, y por el mismo motivo, existe optimismo respecto a la inversión extranjera en el país.

“Es cierto que cuando uno mira Chile es muy distinto del de décadas atrás en las que era súper conveniente, pero siempre se tienen que mirar las condiciones mundiales que hay. El mundo está viviendo un reajuste a nuevas demandas ciudadanas […] Yo no me compraría una AFP hoy día, pero si quiero hacer otras inversiones hay miles de sectores en los que no tendré ningún problema”, declaró.

Pese a esto, según el expresidente del Banco Central, el gobierno debe comprometerse y sacrificar sus ideas en pos de que este panorama prospere.

“El gobierno está viviendo el problema político de haber crecido sobre la base de dogmas e ideologías que pegaron, fueron muy populares, pero que al final eran un poquito vacías. Entonces, hoy debe darse vuelta y tratar de justificarlo. No es fácil, y yo lo entiendo. Por ejemplo, el Estado de Emergencia, era un desastre, militarización; hoy es lo único que tenemos en nuestra institucionalidad para abordar con algo de éxito los temas en La Araucanía”, aclaró De Gregorio.

Aprobación del TPP-11 y reformas

Otro de los puntos que indicó José De Gregorio como cruciales para el crecimiento económico del país es la aprobación del TPP-11. Según explicó, el avance en esta materia implica “una tremenda complicación”, puesto que si bien él estima que la firma es lo más conveniente, podría ser interpretado como una traición a las promesas del gobierno.

Para el académico, el Acuerdo Transpacífico es uno de los puntos en los que el Ejecutivo tendrá que ceder. “Todo el mundo quiere estar ahí porque sabemos que abre mercados a pesar de que tengamos acuerdos comerciales con todos los países. Vamos a tener mucha mayor profundidad”, declaró.

Además, existen otras políticas en las que se debe seguir avanzando luego del triunfo del Rechazo. A su juicio, la reforma previsional sería uno de los indispensables. El también exministro de Economía, Minería y Energía dijo que “llevamos hablando de esto desde el 2016 y nos hemos perdido ya seis años de mayores cotizaciones. El gran problema de pensiones en Chile son las lagunas y la baja tasa de cotización. El resto no es tan importante”.

Aunque planteó que de no desarrollar un sistema inclusivo, la prosperidad económica se complicará aún más, De Gregorio dijo tener “la sensación de que este gobierno no tiene una agenda agresiva en materia de crecimiento”.