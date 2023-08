Justicia ordena al SII devolver a Walmart casi $5.000 millones pagados en “exceso” de IVA

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia del Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana que ordenó al Fisco restituir a Walmart Chile $4.814 millones en IVA pagado en “exceso” luego de su último proceso de reorganización.

Se trata de un conflicto tributario emblemático por el monto y la historia de la gigante supermercadista estadounidense en Chile, que arribó a nuestro país luego de cerrar un acuerdo con los hermanos Nicolás y Felipe Ibáñez Scott para adquirir una participación mayoritaria de D&S en diciembre de 2008.

Tres años después de la compra, la norteamericana puso fin al uso de múltiples razones sociales y estructuró cada uno de sus formatos de supermercados bajo una única sociedad. Las divisiones que operaban en otras industrias pasaron a llamarse Walmart Chile Servicios Financieros S.A. y Walmart Chile Inmobiliaria S.A. Todos los locales Hiper Lider cambiaron su logo y nombre a Lider. El proceso involucró la fusión de Walmart Chile Comercial Ltda. con Walmart Chile Comercial S.A. y, en paralelo, Comercial S.A. pasó a ser absorbida por Comercial Ltda.

En su sentencia, de siete páginas, el tribunal de alzada concluyó que “es forzoso concluir que el Servicio de Impuestos Internos no posee causa real y lícita para retener el impuesto pagado en exceso, debiendo, por tanto, proceder a su devolución de acuerdo con lo presupuestado en los artículos 57 y 126 del Código Tributario”.

En el laudo, la Corte de Apelaciones concluyó que “la pretensión de Walmart Chile no ha sido la imputación de saldo o remanente de crédito fiscal generado por las sociedades absorbidas, sino que la devolución del impuesto que aquellas pagaron en exceso a causa de la declaración de un crédito fiscal menor al que correspondía, lo que constituye un crédito o derecho personal que se transmitió a la reclamante”.

“En tal sentido, el artículo 28 del Decreto Ley Nº 825 no es aplicable al caso sub judice, toda vez que el hecho que la norma legal prevé y al que atribuye la producción de los señalados efectos jurídicos, no concurre en la situación de autos, como se ha venido explicando, atendido que la reclamante no ha solicitado la utilización del saldo o remanente de crédito fiscal de sus predecesoras, motivo por el cual los argumentos esgrimidos por el Servicio de Impuestos Internos en el presente recurso de apelación serán desestimados”, añadió el fallo al que tuvo acceso Pulso.

Todo comenzó cuando el 14 de marzo de 2015, Walmart Chile Comercial Ltda. solicitó la devolución de los tributos pagados en “exceso”, ascendentes a la suma de $1.231.822.490. Esto, luego de que el 24 de noviembre de 2015 el Servicio de Impuestos Internos (SII), a través de la Resolución Nº 171/15, rechazó la petición de restitución “en virtud del carácter personalísimo de los créditos a favor de aquellos que los generan”.

Sin embargo, la multinacional estadounidense no se quedó de brazos cruzados y decidió lanzar una nueva arremetida en tribunales y ha logrado por ahora que le den la razón.

Descargos

Desde el SII confirmaron a Pulso que presentarán una casación para revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago en la Corte Suprema. El plazo para la presentación del escrito expira el próximo 28 de agosto y actualmente la entidad trabaja en la redacción del libelo.

Según la autoridad, la sentencia del tribunal de alzada solo vino a reiterar el criterio sostenido previamente por el 1° Tribunal Tributario Aduanero y no hubo mayores cambios.

“El Servicio mantiene su postura original respecto de rechazar la restitución del IVA pagado en exceso, en virtud del carácter personalísimo de los créditos a favor de los titulares que los generan”, dijo el SII a través de una declaración enviada a Pulso.

“El reclamante se convirtió en el continuador de Walmart Chile Comercial S.A. debido a que ambas empresas se fusionaron, desapareciendo en dicha figura, la declarante de IVA original, debiendo entenderse, en opinión del SII, que quien realmente realiza la actuación no es Walmart Comercial Limitada., si no su continuadora legal, ya que a la fecha de la solicitud ya había sido absorbida”, añadió.

Asimismo, el SII sostuvo que actualmente está en etapa de casación en la Corte Suprema una causa anterior que trata la misma materia en discusión con Walmart.

Sin embargo, a la fecha aún el máximo tribunal no dicta sentencia.

Por su parte, Walmart Chile declinó efectuar comentarios sobre este artículo.