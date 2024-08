Exclusivo suscriptor

La adquisición de Twitter por Elon Musk es actualmente la peor compra para los bancos desde la crisis financiera

Hace 1 hora

Préstamos por valor de unos US$ 13.000 millones han permanecido "colgados" durante casi dos años, aportando el pago de intereses, pero arrastrando los balances de los bancos. Los siete bancos implicados en la operación son Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, Mitsubishi UFJ Financial Group, BNP Paribas, Mizuho y Société Générale.