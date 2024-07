La columna de Gonzalo Larraguibel y Felipe Benavides: Alerta, ¡educación en disrupción!

Si aún no han usado nuevas plataformas basadas en Inteligencia Artificial Generativa (IAG) para aprender, ya sea programar, perfeccionar algún idioma o cualquier otra materia, al menos habrán oído hablar de ellas o las habrán visto proliferar en sitios web, marketplaces de apps o en redes sociales. Y es que la educación está en el centro del vórtice de disrupción que está generando esta poderosa tecnología, especialmente tras la evolución exponencial de las soluciones generativas.

Sin ir más lejos, un ejemplo es Khanmigo de la famosa Khan Academy, una organización cuyo propósito es proporcionar una educación asequible para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Esta solución basada en tecnología de OpenAI en Microsoft (Azure OpenAI), opera como un tutor que ayuda a los estudiantes a plantearse las preguntas adecuadas para resolver un sinfín de problemas, estimulando el aprendizaje mediante la reflexión y el pensamiento crítico, adaptando sus métodos a la necesidad particular de aprendizaje de cada usuario. Desde las matemáticas, a la química, la física e incluso el lenguaje y la literatura, sus usos abarcan prácticamente todas las disciplinas del conocimiento.

El artículo “An education legend has created an AI that will change your mind about AI”, publicado en el Washington Post, grafica muy bien la historia de este desarrollo y su enorme impacto, que hoy ya alcanza a miles de estudiantes y profesores, cambiando por completo la forma de enseñar y aprender. Pero Khanmigo no es la única solución de este tipo. Hoy hay decenas y creciendo, potenciando su propuesta de valor y planteando un verdadero desafío para todos quienes hoy operan en la industria de la educación. No nos sorprendamos si en los próximos meses se puede acceder a estos “tutores IA” sin acceso a internet y de la manera que el estudiante necesite, desde una app a través de celular o a través de WhatsApp o mensajes de texto.

Esta revolución tendrá un profundo impacto en el sistema educativo. Las instituciones de educación tendrán que repensar sus programas, la forma en que los entregan, sus estructuras y su propuesta de valor a los estudiantes, quienes van a requerir distintas habilidades para el trabajo. En particular, la IA potenciará también la educación continua, con una modularización a lo largo de la vida del estudiante, que le permitirá mayor adaptabilidad al mercado del trabajo, a lo largo de su vida laboral.

También podría tener un impacto profundo en la desigualdad de nuestro país, ya que permitiría acortar la brecha entre la educación pública y privada, si el Estado toma una postura activa en la adopción y uso de estas plataformas, o en su defecto, se podría agrandar la brecha, si no se asegura que la educación pública no se quede atrás en el uso de estas nuevas herramientas. Esto requerirá un cambio de paradigmas, ya que este modelo virtual permite a cada estudiante avanzar según su motivación y capacidades versus el modelo actual de educación pública en nuestro país, que “busca igualdad a toda costa” como lo declaró recientemente el académico Claudio Sapelli.

En síntesis, la educación está en medio de este huracán disruptivo, el cual plantea nuevas oportunidades, pero también desafíos para un mercado que está entrando con fuerza en una competencia mundial. ¿Está consciente de su potencial impacto y tomando las acciones necesarias para abordarlo? Si el Estado, como en otras materias fundamentales para el país, no es capaz de adaptarse oportunamente a este cambio, ¿cuál es el rol de las instituciones educacionales en liderarlo?.

Gonzalo Larraguibel, es Socio de Virtus Partners y Felipe Benavides es Sr. Business Manager AI, Microsoft Corp.