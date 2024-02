La columna de Ignacio Fernández: “2024: el año de las exportaciones y la diversificación”

Hace medio siglo, las exportaciones chilenas se centraban mayoritariamente en un par de productos: el cobre y minerales, donde el 85% correspondía a ese sector. Al cierre de 2023, hemos consolidado el monto de exportación por sobre los US$ 94 mil millones de dólares, donde cerca del 46% son bienes y servicios no relacionados al cobre ni litio. Sin duda, los acuerdos comerciales suscritos por Chile en las últimas décadas y el empuje de las empresas han sido fundamentales para estos logros.

Este cambio radical en nuestra matriz productiva refleja un compromiso sostenido con la ampliación de la canasta exportadora de Chile, donde destacan sectores como alimentos (con montos enviados por US$ 20 mil millones), las manufacturas (por US$ 8 mil millones) o servicios (por US$ 2.150 millones). Este último sector aumentó en más de 55% respecto a 2022, reflejando la flexibilidad de nuestra canasta exportadora.

Sin embargo, enfrentamos desafíos significativos en 2024. El panorama económico global, marcado por una desaceleración en 2023, nos exige una mirada estratégica hacia el futuro. A pesar de la expectativa optimista de la OMC para 2024, con un crecimiento del comercio mundial del 3.3%, no podemos ignorar las tensiones geopolíticas y las incertidumbres.

En este contexto, el desafío para las exportaciones chilenas radica en la necesidad de mantener el impulso exportador y, en especial, la diversificación.

No solo se trata de ampliar la variedad de productos y servicios, sino de explorar nuevos mercados de destino como a los países del bloque ASEAN; entrar con más fuerza en las ciudades tier 2 y tier 3 en India, China y Brasil, o a más estados en EE.UU.; y potenciar los canales de venta como e-commerce. En total, tendremos más de 400 actividades de promoción y gestión comercial en más de 40 mercados internacionales.

La diversificación debe ser transversal: considerar a las empresas grandes, pero también a las Pymes; tener en cuenta los lineamientos de comercio inclusivo, promoviendo la sostenibilidad y las empresas lideradas por mujeres y pueblos originarios.

A inicios de enero, organizamos un encuentro exportador donde vinieron al país 29 agregados comerciales y agrícolas de Chile en el mundo para reunirse con los gremios exportadores, con empresas y realizar visitas técnicas en cuatro regiones. Este evento representa el primer hito de la conmemoración de cinco décadas de la institución al servicio de las exportaciones y el puntapié para explorar las nuevas tendencias y oportunidades en los mercados internacionales.

El trabajo público-privado ha sido clave de este éxito y miramos al futuro con el compromiso de llevar con orgullo lo mejor de Chile al mundo. Sigamos trabajando juntos por un futuro exportador aún más exitoso, que siga aportando al crecimiento y los empleos en el país, para que así el 2024 se convierta en el año de las exportaciones.

*el autor de la columan es director general de ProChile