La columna de Tomás Campero: “Alerta en protección social”

¿Cuán protegidos estamos los chilenos para enfrentar contingencias que pueden afectar nuestra salud, nuestros ingresos o nuestros proyectos? Hablamos de seguros, subsidios o prestaciones sociales, públicas o privadas, que nos sirvan de apoyo ante la pérdida de un empleo, un accidente, una enfermedad, la vejez, el cuidado de un familiar, entre otras tantas contingencias o imprevistos, que todos los países procuran cubrirlas a través de la protección social que brindan a sus habitantes.

Para colaborar a responder esta pregunta y aportar al fortalecimiento de estas políticas, Cajas de Chile realizó, junto con Cadem, un estudio sobre la percepción de la población en esta materia. Los resultados fueron más allá de lo esperado: Un 61% de los encuestados manifiesta sentirse desprotegido ante distintas situaciones de vulnerabilidad y un 70% evalúa negativamente el sistema de protección social del país.

Son cifras preocupantes que deben ser examinadas con atención. Es importante aclarar que no es una evaluación del sistema de seguridad social chileno. De hecho, nuestro país exhibe importantes avances en protección social, considerando el número, alcance y cobertura de las prestaciones disponibles. Muy por sobre casi todos los países de la región, pero algo por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

Sin embargo, la percepción que tienen los chilenos es de vulnerabilidad. Las situaciones que generan mayor temor e inseguridad están relacionadas con la dificultad de acceso y financiamiento de la salud, el cuidado de personas con discapacidad, la cesantía y el alza del costo de la vida.

Probablemente, lo categórico de las respuestas se relaciona con una población que se siente más desprotegida que hace algunos años, en especial, producto de fenómenos como la pandemia, el alza de la delincuencia y una inflación que hace décadas no vivíamos. El estudio es una señal de alerta de que algo no estamos haciendo bien. Pese a la implementación de exitosas políticas públicas en el área social (el plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (AUGE), la Pensión Garantizada Universal (PGU), entre varias otras) las personas no se sienten protegidas.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en un reciente informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2024, titulado ¿Por qué nos cuesta cambiar?, ha señalado que nuestro país ha perdido la buena marcha tenía en su desarrollo. Nos urge llegar acuerdos y priorizar nuevamente una agenda que impulse con mayor velocidad las mejoras y cambios necesarios para el bienestar social de nuestro país.

*El autor de la columna es presidente Cajas de Chile