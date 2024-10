La nueva clase millonaria de Estados Unidos: fontaneros y empresarios de calefacción, ventilación y aire acondicionado

Aaron Rice lleva dos logotipos tatuados en la pierna izquierda: uno de la empresa de fontanería (gasfitería) que cofundó hace más de una década y otro de la empresa de capital de riesgo que la compró recientemente.

Pocos negocios son tan vitales para sus clientes como las empresas locales de fontanería, calefacción o aire acondicionado, sobre todo en lugares como Tucson (Arizona), donde Rice trabaja y donde los residentes han soportado un calor de 38 grados la mayoría de los días de este verano.

Durante años, Rice, de 43 años, se mostró escéptico cuando inversores de fuera del estado le ofrecieron comprar su empresa. Suponía que la mayoría de ellos sabían poco sobre el comercio especializado o sobre sus clientes. Sólo querían ganar dinero. Pero en 2022, cuando se le acercó una empresa local de calefacción, ventilación y aire acondicionado respaldada por capital privado, cambió de opinión, pensando que conocían el negocio.

“Los oficios son un trabajo duro. Para mucha de la sociedad actual, coger una pala es algo extraño”, afirmó.

Sin embargo, el capital de riesgo no es ajeno al sector de los oficios cualificados. Empresas de capital de riesgo de todo el país se han hecho con servicios domésticos como la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado, así como con empresas de fontanería y electricidad. Esperan beneficiarse de operaciones más grandes y rentables.

Su crecimiento marca un cambio importante, ya que aleja a las empresas de servicios domésticos de los operadores familiares y ofrece a las pequeñas y medianas empresas sueldos de siete y ocho cifras. Es un contraste con las generaciones anteriores, cuando eran más los propietarios que dejaban las empresas en manos de sus hijos o empleados.

La ola de inversión está creando una nueva clase de millonarios en todo el país, que, según los propietarios de pequeñas empresas, está contribuyendo a dar más brillo al trabajo con un cinturón de herramientas.

“No hace falta ir a Silicon Valley para tener una carrera de éxito y oportunidades empresariales”, comentó Brian Rassel, socio de Huron Capital, con sede en Detroit, que se centra en inversiones en empresas de servicios.

Los días de pago

Si vives en una gran área metropolitana, lo más probable es que uno de los camiones de servicios que has visto pasar haya cambiado de manos recientemente. Según datos de PitchBook, desde 2022 los inversores privados (Private-equity, PE) han adquirido casi 800 empresas de calefacción, ventilación, aire acondicionado, fontanería y electricidad. Y esos son solo los acuerdos más grandes; muchas compras a menor escala no se rastrean, y los vendedores son reacios a compartir detalles exactos sobre sus pagos de PE.

“Hoy en día, en el sector del capital de riesgo, todo el mundo tiene una empresa de calefacción, ventilación y aire acondicionado”, afirma Adam Hanover, presidente de Redwood Services. La empresa de servicios a domicilio respaldada por PE compró el negocio de Aaron Rice en 2022 y lo fusionó con Rite Way, una operación de HVAC (ventilación, calefacción y aire acondicionado, según su sigla en inglés) más grande, con sede en Tucson, que Redwood adquirió el año anterior.

Redwood ha adquirido 35 firmas en los últimos cuatro años. Van desde empresas más pequeñas (como Rice’s), que Redwood dice que compra directamente por una media de un millón de dólares, hasta empresas más grandes (como Rite Way), con una valoración media de unos US$ 20 millones, en las que toma participaciones mayoritarias.

Los oficios han ofrecido durante mucho tiempo sólidos salarios por hora a trabajadores sin titulación universitaria. También son trampolines para quienes tienen mayores ambiciones empresariales.

En el caso de Rice, luchó contra la adicción y había pasado cinco años en prisión por vender metanfetamina antes de cofundar su empresa de fontanería en 2012 con su socio, Mike Nagal. Se especializaba en inspecciones y reparaciones de alcantarillado. En el momento en que vendieron la empresa, tenía 18 empleados y aportaba unos US$ 3 millones de ingresos al año.

Aunque el dúo no había planeado vender, les gustó el hecho de que la empresa pasara a formar parte de Rite Way, otra empresa local, y que Redwood quisiera que los propietarios siguieran teniendo una participación y una voz importante en la gestión.

Rice sigue trabajando como director del departamento de alcantarillado de Rite Way y tiene previsto permanecer en la empresa hasta que se jubile dentro de siete años, a los 50, algo que está deseando hacer. Su cofundador también ha permanecido en la empresa.

“Quiero cazar, pescar, beber cerveza y cocinar carne”, aseguró Rice, y añadió que la venta de su empresa le ha dado más tranquilidad para su familia.

Para los inversores de capital privado, se trata de una estrategia que se ha aplicado en sectores tan variados como los lavaderos de coches y las residencias de ancianos: Fusionar empresas para crear otras más grandes y mejorar sus márgenes añadiendo conocimientos de gestión, eficiencia administrativa y presupuestos reforzados de marketing y contratación. Los detractores de este modelo afirman que puede significar precios más altos para los consumidores y menos competencia, pero otros señalan que puede mejorar la calidad del servicio y aumentar los beneficios.

Construir un imperio

La nueva propiedad ha dado sus frutos a Rite Way. Con Redwood, la empresa ha pasado de unos ingresos anuales de US$ 30 millones a unos de US$ 70 millones.

Por el camino, Rite Way adquirió empresas para ampliar su oferta más allá de la climatización, con servicios de fontanería y electricidad. Más capital le ayuda a llegar a una base de clientes más amplia. También ayudó docenas de camiones de servicio adicionales, aumentar el número de empleados, iniciar un programa de aprendizaje para formar a nuevos trabajadores y aumentar la formación en ventas para los técnicos. Redwood además contrató a contables para que analizaran los resultados.

Los propietarios de pequeñas firmas suelen estar demasiado ocupados para hacer malabarismos con tantas tareas, o cobran precios que llevan años sin actualizarse, comentó Richard Lewis, director ejecutivo de Redwood Services. Las empresas de servicios a domicilio de Redwood examinan sus precios trimestralmente para asegurarse de que están en consonancia con el mercado.

Si el costo de un tornillo sube, se repercute al cliente, añadió Lewis.

“Ha eliminado muchas tensiones del negocio”, aseguró Rick Walter, antiguo propietario de Rite Way. Walter, de 67 años, conserva una participación del 25% en la empresa y ha aceptado seguir como presidente unos años más. Después de eso, planea disfrutar de su jubilación con su mujer y su familia, y de su casa de vacaciones en Colorado, adquirida con el producto de la venta de su empresa.

“Este negocio ha sido de 60 a 70 horas a la semana durante años”, dijo Walter. “Yo estaba fuera hasta las 9 o las 10 de la noche, vendiendo sistemas de calefacción y refrigeración, y ella estaba detrás de mí todo el tiempo”, contó.

Hace una década, nueve de cada diez propietarios de pequeñas empresas de oficios cualificados que buscaban una compra querían jubilarse y punto, sostuvo Ted Polk, director gerente de Capstone Partners, una firma de banca de inversión con sede en Boston. Hoy en día, alrededor de un tercio son emprendedores que quieren quedarse en la empresa y encontrar formas de crecer.

“Ven que lo que pueden hacer por sí solos es una fracción de lo que podrían si tuvieran a alguien detrás que les dijera: ‘Te ayudaré a comprar a estos tipos y a aquellos otros’”, explicó Polk, que ha realizado operaciones en el sector de los oficios cualificados por valor de entre US$ 30 millones y más de US$ 200 millones. “Lo siguiente que sabes es que estás dirigiendo un imperio”, agregó.

Graham Weaver, fundador de la empresa de capital de riesgo Alpine Investors, con sede en San Francisco, afirma que los trabajadores también se benefician económicamente. Alpine, uno de los primeros inversores en empresas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, señala que los técnicos de las empresas de HVAC que adquiere reciben un aumento salarial del 20% en el primer año tras la venta de la firma, principalmente a través de una combinación de salarios más altos, bonificaciones y comisiones. La empresa ha integrado más de 200 empresas de 43 estados en una plataforma de servicios más amplia, Apex, que el año pasado generó un negocio combinado de US$ 2.200 millones.

Dado el creciente interés de los inversores, plantea Weaver, cualquiera con ambiciones empresariales debería echar un segundo vistazo a los oficios, que ofrecen ingresos constantes a través de desatascar inodoros, arreglar calderas e instalar nuevos aparatos de aire acondicionado.

“Puedes montar un negocio que valga entre US$ 10 millones y US$ 30 millones, y tener una lista de compradores a los que vendérselo”, indicó. “Hace diez años, no había nadie a quien vendérselo”, añadió.

Aun así, algunos trabajadores advierten que cuando el capital de riesgo compra sus empresas, acaban imponiendo nuevos sistemas a los clientes, en lugar de limitarse a arreglar lo que no funciona. La presión por vender es menos satisfactoria que reparar de verdad, afirman algunos en foros de Internet.

El valor y el sueño americano

Vender también puede ser agridulce. Dana Spears cofundó una empresa de calefacción, ventilación y aire acondicionado en Land O’Lakes, Florida, en 2006, y la compró en 2008, cuando tenía 14 empleados y le quedaban US$ 4.000 en el banco. Con la crisis del Covid, los inversores externos se dieron cuenta de la importancia de empresas esenciales como la suya. Desde 2020 han llovido más de 100 ofertas de compra.

Spears, de 51 años, se resistió a vender porque le preocupaban sus 100 empleados.

“Tengo empleados que llevan 16 años trabajando para mí”, dijo. “No quiero que de la noche a la mañana se queden sin trabajo”, sostuvo.

Pero a su alrededor, el capital de riesgo estaba comprando las empresas de su competencia y ella se sentía superada. Sus competidores recién adquiridos podían negociar mejores precios y ofertas en todo, desde el equipamiento hasta el seguro médico de los trabajadores.

Con flotas más grandes, también podían ofrecer tiempos de respuesta más rápidos y salarios más altos.

A principios de este año, tras muchas deliberaciones y reuniones con numerosos compradores, se decidió por una empresa en la que confiaba, P1 Service Group.

Dejar el negocio fue una decisión dolorosa, pero la oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar, reconoce Spears, que no quiso revelar por cuánto se vendió la empresa.

Se tomará un año sabático para estar con su familia y ya está pensando en fundar otra empresa de servicios a domicilio.

“Es como si por fin nos vieran y nos reconocieran”, aseguró Spears. “Los oficios son uno de los negocios a los que, si tienes agallas, puedes ir y hacer realidad el sueño americano”, concluyó.

- Traducido del inglés por Pulso.